104 shares







EL MUNICIPIO LEVANTÓ PUESTOS FIJOS EN MORENO CENTRO –

Camiones oficiales cargan en sus cajas los vestigios de la llamada venta ambulante, convertida en fija a partir de una ordenanza votada en la gestión Walter Festa. Corre la primer hora del domingo 10 de mayo y el procedimiento está ejecutándose. La alerta a los titulares de los permisos llega de la voz de un kiosquero. En diálogo con Desalambrar Alejandro «El Colo» Di Batista, de familia vinculada históricamente a la venta ambulante: «Se trata de puestos fijos a partir de una ordenanza votada en el gobierno del ex intendente Festa. Salieron 30 puestos, hay trámites de algunos compañeros que faltan terminar pero todo está bajo la órbita del Concejo Deliberante. Este gobierno tiene que son nueve (9), el resto completó los requisitos y el Concejo Deliberante debe terminar lo que está vigente, que incluso no tiene fecha de vencimiento, gracias a Dios».

¿Qué ocurrió en la madrugada de hoy? ¿Qué cantidad de puestos fueron levantados de la vereda (calle Libertador)?

Son de ocho a doce escaparates de puestos fijos que fueron sustraídos o no sé si robados, lo digo así porque no entendemos que a la 1 o 1:30 de la madrugada, rompiendo la cuarentena, exponiendo a gente del Obrador del Municipio que no querían trabajar pero fueron obligados, nos expusieron a nosotros y a la policía, todo por el señor que estaba a cargo. Pudimos intervenir porque nos llamó un quiosquero…

¿Quién estaba a cargo del operativo? ¿Pudiste hablar con él?

Sergio Irepa, dijo, supuestamente, que es una orden de la señora Intendenta Mariel Fernández. Queremos saber si es así o no, queremos creer que no dio la orden, que no estaba al tanto y hoy se desayunó de lo ocurrido, porque como está el país y el mundo no me entra en la cabeza lo que sucedió esta madrugada.

AUDIO 1

A lo largo de tantos años, tu nombre aparece como el organizador y quien concentra el negocio de la venta ambulante

Me llamo Alejandro Oscar Di Batista, mi DNI es (entrega el número), y en la ordenanza pueden ver que cada uno de los vendedores tiene un puesto asignado (se dieron 30). Si después quieren mandar el discurso cambiado es otra cosa. Estoy a disposición del gobierno actual y no es éste gobierno que nos quiso ensuciar con muchas cosas. Nosotros peleamos por nuestros derechos, cada uno tiene un puesto donde trabaja y puede hacerlo con su familia. Cuando trabajamos en otros puestos ha sido en fiestas, Día del Niño, de la Madre, Navidad, Reyes Magos, armamos en otro lugar y terminada la jornada se levanta el puesto.

Tu puesto, ¿fue levantado esta madrugada?

No, gracias a Dios no tocaron el mio pero si el de otros compañeros…

¿Los puestos son la única fuente de subsistencia que tienen las familias?

Cada familia tiene por lo menos tres integrantes que la compone, son los que viven y se mantienen con esa fuente de trabajo. Algunos con un permiso, por la cuestión de la cuarentena, salen a trabajar con los productos en la mano para poder comprar un kilo de carne, algunos paquetes de fideos y un litro de leche, y lo digo así porque los precios de esos productos y alimentos aumentaron y con esta pandemia a la gente se le fue o perdió el capital. No hay plata que alcance, entonces estos compañeros salen a conseguir un manguito para poder comer, pero otros que se quedaron sin nada van a los comedores con su familia a buscar un plato de comida. Nos ayudamos como podemos entre todos, pero le digo a los gobernantes que tenemos compañeros y no compañeros que se están cagando de hambre en Moreno.

AUDIO 2

Mañana, ¿esperan algún puente de diálogo que retrotraiga el secuestro de los puestos fijos?

Queremos que alguien nos llame, no queremos violencia o que nos hagan algo a nosotros. Queremos que el gobierno actual nos atienda, queremos saber si la Intendenta Mariel Fernández estaba al tanto o no de esto. Queremos terminar como corresponde esta etapa, nos debemos sentar a charlar y a dialogar porque pienso que es un gobierno que se define ayudando a la gente, un gobierno que es del Movimiento Evita, que dice que ayuda a todas las personas laburantes, como somos nosotros. No queremos estar gratis. Así como pudimos charlar coherentemente con el ex intendente Walter Festa, teniendo el apoyo de todos los comerciantes de Moreno porque nos conocen ya que nos criamos ahí. Toda mi vida me dediqué a esto porque es lo que mamé de mi familia. No quiero seguir pasando eso de que nosotros somos discriminados. No quiero pensar que este gobierno nos está discriminando, quiero pensar que fue una equivocación del señor que vino a levantar las puestos esta madrugada.