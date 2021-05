El caso legislativo o la licencia chicle como la definió un edil de Juntos por el Cambio, dialoga entre el pasado,presente y futuro. En el mientras tanto la concejala Agostinelli, remplazo de Cóppola, sigue interpelando y cuestionando a los funcionarios del oficialismo.

La experimentada Claudia Asseff, una de las figuras centrales de la oposición histórica, entiende que el CASO CÓPPOLA “ya está minimizado, yo ya salí y hablé” expresa la legisladora sobre la grieta del bloque de Juntos por el Cambio que vuelve a resonar en la agenda del HCD pero ella sabe, entiende y define: «Esta discusión tiene un plazo, porque a la gente no le importa esto ya, la gente necesita otra cosa porque Moreno está muy convulsionado«

En cuanto a una licencia eterna y con cuestionamientos de sus mismos compañeros de bloque, Asseff manifiesta que “quedan muy pocos meses, él se va a volver a postular, que lo haga, el tema es que no está claro para qué licenció y de esta manera». Acto seguido, Claudia plantó bandera y bajó línea: «Si toda esta gente entró conmigo y mi hermano, son parte de nuestra lista, yo no tengo un problema personal con Cóppola pero sin embargo en lo político se han equivocado, y no es poco ser representante de un pueblo, es un beneficio y privilegio que tenemos” y el problema remonta, según se expide Claudia Asseff en que “no sabíamos dónde estaba Cóppola, por eso las preguntas”.

Cóppola debe presentarse a la Comisión de Asuntos legales el martes 18 de mayo. En ese ámbito se le preguntará donde trabaja, qué hace y por qué no regresó a su banca. Si el tema «ya no le importa a nadie» primarán los códigos políticos y hay CASO CERRADO. Si la vocación de respeto INSTITUCIONAL tiene fuerza y es tan imperante el criterio que resulta imposible SUBESTIMAR los hechos, Leonardo Cóppola debe regresar a su banca, lo que significa que Gisele Agostinelli sale del Honorable Concejo Deliberante, reeditándose lo que ocurrió en el año 2019 (gestión Festa), cuando la política hizo que Cóppola vuelva para que Agostinelli no siga.