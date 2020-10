0 shares







TESTIMONIO DE MARÍA INSAURRALDE / BARRIO MANANTIALES –

Las 60 familias reubicadas en esa zona sur del distrito deben pagar la tierra. Al día de hoy carecen de un suministro de energía eléctrica adecuado, tienen dificultades para acceder al agua potable. En una declaración pública (NdR: se emitirá mañana en el programa televisivo Quórum), la Intendenta de Moreno declara que varias organizaciones sociales y funcionarios públicas trabajan y acompañan el proceso de consolidación en el barrio.

María no deja de agradecer al gobierno por la tierra pero explica lo que sus ojos ven y registran, día a día: «Presencia, ayer vi gente con la remera de Barrios de Pie; lo de Néstor Kirchner estuvieron el día del desalojo (voluntario) del barrio La Bibiana II. Quienes ayudaron a reconstruir las casillas son los de izquierda, Barrios de Pie que no pertenece al Estado, el MST, grupos feministas. Hoy vino Micaela que es la hija del Director de Urbanismo, estuvo paseando por el lugar, viendo que todavía no hay calles. El que está haciendo presencia en todo momento, que va y viene, se acerca, es Federico Aliaga, es el único que pase lo que pase, a la hora que sea, pero como nos dice, todas las cosas llevan su tiempo. Hay gente que sigue sin luz, ni siquiera un poste, por el tema de la lluvia no se siguieron haciendo las perforaciones, seguimos sin agua y sin luz. Dicen que se hizo el reclamo a EDENOR. Supuestamente el sábado llegan retroexcavadoras para hacer los zanjeos y las calles. Los de la Iglesia hacen presencia, acompañan a Desarrollo Social (Comunitario), pero nosotras estuvimos hablando con las colaboradoras del párroco (Padre Leonardo). El apoyo que tenemos es de los medios y las redes sociales que muestran lo que está pasando acá. Le damos las gracias a la Intendenta por habernos dado una tierra, de tener la oportunidad de un techo para nuestros hijos /as, pero tampoco es justo lo que nosotros estamos pasando. Esto se tendría que haber trabajado mucho antes. Nosotras no mentimos, no salimos a ensuciar al Municipio, agradecemos las cosas que hacen, pero también entendemos que el gobernador Kicillof se interesa por nosotras y sepa por lo que estamos pasando. Necesitamos vivir mejor. Ahora estamos esperando el subsidio de Provincia para poder hacer un piso de material ¿y mientras tanto? Ayer hubo un tiroteo, una bala perdida puede matar, y uno no sabe si hay que estar tirados en el piso, acostarse y levantarse temprano. Ayer se cortó un nene y no encontrábamos una salita que lo atienda. No salimos a ensuciar el Municipio estamos reclamando lo que necesitamos acá».

AUDIO 1

¿Cuánto deben pagar por la tierra?

Dicen que son 30 mil pesos para hacer el contrapiso, simplemente para comprar materiales. Lo agradecemos y lo re necesitamos porque estamos en un estado de vulnerabilidad total. Ya tenemos la tierra pero no tenemos acceso al colectivo, no podemos ir a trabajar y el mes que viene tenemos que pagar la tierra. Acá no había pozos ni zanjas, el día sábado los vecinos /as armamos una cuadrilla de veinte personas y cavamos los pozos. Hoy vino gente del Municipio (urbanización) que vino a ver pero hace tres semanas que estamos acá, necesitamos mejorar el barrio. Compramos una tierra que no tiene servicios, en donde estamos no hay un transformador de luz y estamos todos colgados porque aún no entró EDENOR.

¿Saben cuánto pagan por el lote?

Entre 3 y 4 mil pesos por mes. Debemos presentarnos en el IDUAR y comenzamos a pagar. Ahora tenemos las ollas y recibimos la ayuda de grupos de izquierda que nos traen mercadería, ropa. Desarrollo Social entregó colchones y frazadas, lo hacen por sector y por familia. El tema de la salud, vino un médico clínico y un pediatra, están pero no traen los insumos y medicamentos necesarios. Ayer un nene se cortó un pie, llamamos a Vanina Pasik para que nos mande una ambulancia porque no sabíamos donde tomar un remis y llevarlo a una salita. Luego entre los vecinos /as colaboramos para que esa mamá, que vive en el fondo, pueda volver acá.

AUDIO 2

NO se olvida de las familias que siguen en La Bibiana II. Mañana un grupo de mujeres de Manantiales participará de la radio abierta prevista en la puerta del Municipio. En la agenda de gobierno, la Intendenta recibirá a mujeres que semanas atrás abrieron la exigencia a un diálogo.