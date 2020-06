0 shares







UNA VERSIÓN QUE DESARMA LA OFICIAL

Los sospechosos emprenden la fuga a pie». Se inicia así la persecución. Minutos después se refugian en una vivienda en la calle Isaac Newton al 300, donde «las fuerzas de seguridad, tras pedir apoyo, ingresan y detienen a cinco hombres». Venta de drogas en Moreno Sur.

Así fue publicado ayer por Desalambrar, un extracto de informes o partes oficiales vinculados al área de Seguridad del Municipio. Horas después, Ramona Isabel Caballero, madre de Ezequiel Justen (25 años de edad), describe lo que ocurrió con esos cinco hombres detenidos, víctimas de una causa armada que ya está bajo la órbita de la Comisión Provincial por la Memoria.

«Eso sucedió el día jueves 4 de junio a las 16:30 horas en la calle Newton entre San Jaime y Guido Espano, que pertenece a Cascallares no a Casasco».

¿Qué paso ese día?

Llegaron dos masculinos a los tiros, en ningún momento se identificaron como policías y agredían a todos. Te estoy contando esto ahora porque tuve un Dios aparte, tiraron para matarme y yo me arrojé al suelo, la bala impactó a un chico de la otra cuadra que está herido con la bala en la pierna todavía.

¿Entraron de civil, no identificados a disparar, eso hicieron?

Sí, no se identificaron en ningún momento, llegaron a los tiros.

Es interesante contrarrestar la versión oficial con lo que vos me podés contar ¿tu hijo está detenido?

Sí, mi hijo está detenido y molido a golpes, tres golpes en la cabeza y uno sobre el ojo. No vivo en el barrio, iba llegando justamente y cuando escucho los tiros me tiré contra el alambrado de un vecino porque no entendía si eran chorros los que venían disparando o qué era, móviles y patrulleros no eran, venían corriendo. Después aparecieron móviles particulares y más tarde patrulleros donde también se acerca el comisario de La Reja sin dar respuesta a nadie, observa la violencia que hay, vuelve a subir al patrullero y se retira. Ezequiel, mi hijo, se acercaba al domicilio a buscar un trompito porque trabaja con Karina en el merendero.

Lo que dice la policía y la causa judicial, cinco personas detenidas por venta de estupefacientes. En esa casa, donde se dispara ¿qué hay?

En esa casa vive una sobrina mía, Carolina Méndez con su pareja, y el primo de ella. Salvo Carolina, Maximiliano Duarte, el señor Bauta, ellos están detenidos. Que quede claro que no son delincuentes como dice el informe, son chicos del barrio.

¿Para ustedes es una causa armada? Hay incautación de marihuana y una serie de cosas que muestra la policía en el informe oficial. ¿De dónde salió eso?

Esa es una buena pregunta, es la clave, ¿de dónde salió todo eso? El testigo veía como la policía le ponía objetos en los bolsillos a los que estaban tirados en el piso golpeados, pateados, pisándoles en la cabeza. A Ezequiel lo torturaron con un palo en la cabeza, le pegaron tirado en el piso inconsciente y lleno de sangre. Están las pruebas de cómo le ponían cosas en el bolsillo. Otro hombre, que no sé si era policía o delincuente, le sacaba fotos como diciendo “esto le sacamos, esto tenía” y no es así. Ese barrio está siendo hostigado por la policía hace seis meses y eso la policía no lo cuenta.

¿Dónde está tu hijo?

Detenido en la Comisaria de Paso del Rey.

¿Quien asesora legalmente o acompaña la denuncia por apremios ilegales y torturas?

Ahora está actuando la Comisión Provincial por la Memoria contra la Tortura, de La Plata, el señor Cipriano y su equipo. Mucha gente no cree pero hay que vivirlo en carne propia para ver como actúa la policía, no estoy en contra de su trabajo, no todos los policías trabajan así y son corruptos. Hubo un chico de 13 años que lo levantaron del cuello, lo estaban matando ahorcado, una señora lo tuvo que sacar de las manos de ese policía porque quería salvar a su hermano que lo estaban torturando y pedía auxilio. Hubo una chica que fue manoseada, le tocaron las tetas, partes íntimas, y eso no está permitido para ningún policía, debe ser una femenina pero no contaban con femeninas en el lugar.

¿Cuántos pibes están detenidos?

Cinco por una causa armada por la policía. Tenían armas reglamentarias, que son las armas de ellos y otros que no les pertenecían, usaban guantes, cada vez que tocaban ese arma se ponían un guante, ¿Por qué? ¿Para incautarle un arma de esas a los pibes también y decir que fueron atacados? No está bien lo que hizo la policía, voy por todo, los denuncié y pido justicia para que no vuelva a pasar, que no haya más tortura. Hoy fueron estos chicos y mañana serán otros, pasado encontrarán otro en un zanjón. Mi hijo por suerte no está bajo tierra porque con todos los golpes que le pegaron podría estar enterrado bajo tierra. ¿A quién pido Justicia si eso llega a pasar?

¿El médico forense revisó a tu hijo y al resto de los pibes? ¿Hay una acción de ese tipo o vos como mamá a través de la Comisión Provincial puede accionar rápidamente para que haya una revisión médica a los chicos?

Fue revisado por los médicos sucios de la policía, los que miran para arriba y dicen que no tienen nada. Ezequiel tiene un corte arriba de la ceja que es para puntos, los tres cortes en la cabeza también, está tomando calmantes porque yo se los hago llegar, no les dieron antibióticos ni calmantes. Necesita tomografías para ver si quedaron secuelas o coágulos de sangre. Nadie se hizo cargo de eso, está como un perro tirado allá, dolorido, hinchado, violeta y con las costillas fisuradas.

Te pregunté que actuación ha tenido la Comisión Provincial por la Memoria

Presentó el Habeas Corpus para los chicos para que no sean torturados dentro de la Comisaria porque ahí igual que afuera volvieron a ser torturados por el Comisario, volvieron a golpearlos. A (Sergio Bruno) se lo llevaron porque andaba por la calle y no tenía nada que ver, no vive en ese barrio, fue arrestado y liberado por la policía, él informo que cuando entraron lo volvieron a golpear, lo llevaron al Hospital, lo trajeron, lo pusieron en la celda y lo volvieron a golpear.