«No se le puede decir a una persona que está remando, cartoneando, que eso es un modelo económico»

Joven dirigente del Frente Renovador de Moreno. Cuadro político que ocupa el cargo de Vicejefe de Gabinete en la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Nazareno La Gamba analiza los movimientos internos en la coalición gobernante y, sin dudarlo, considera que el debate abierto respecto al trabajo como ordenador es un eje que su fuerza viene planteando hace muchos años: «Creo que estamos a veces un poco encorsetados en definiciones de cassette o definiciones de manual que son definiciones y por ahí nada más. Cuando ahondamos un poquito más nos encontramos con que a veces hay similitudes, hay divergencias pero que tienen un poquito más de complejidad que solamente los títulos. Sobre la discusión del trabajo y los planes, no vamos a hacer oídos sordos de la discusión de la economía popular, de la economía social en desmedro o no por ahí una economía más tipo formal o de tipo industrial, acá también hay una discusión de dónde estamos y a dónde vamos y de dónde venimos. Hoy el capitalismo del siglo 21 tiene otra faceta, estamos en la economía del conocimiento. El trabajo no es solo el trabajo fabril, tal cual se concebía por ahí a principios del siglo XX, cuando apareció el reloj en la fábrica, hoy tenemos que discutir y rediscutir el modelo productivo, que siempre lo decimos, sobre todo el de nuestro distrito que es el que más nos interesa, pero bueno, esto va también atado al modelo productivo de la Argentina y ni hablar de él de la región y de los vientos del mundo, sobre todo una época de esta post-pandemia que estamos saliendo y de un contexto inusitado de guerras en Europa. Insisto, me parece que los paradigmas que se están planeando algunos están errados, yo creo que la economía, nosotros como personas que pensamos en lo nacional, en los modelos productivos, tiene que ser concebida siempre con lo que es el agregado de valor. La economía tiene que agregar valor, digamos, en una sinergía productiva y positiva entre lo publico y privado, siempre el Estado garantizando las relaciones de poder para que no sean asimétricas pero siempre pensando en el agregado de valor que hoy muchas de las organizaciones que por ahí ponen sobre la mesa, y creo que de manera lícita el modelo de la economía social, de la economía popular, que yo creo que está bien pero en etapas que son etapas de emergencia, no creo que tienen que tener sostenibilidad en el tiempo, no se le puede decir a una persona que está remando, cartoneando, que eso es un modelo económico, digamos, porque eso lo podemos hacer calentitos desde nuestra casa. Es muy fácil interpelar así a los sectores populares, me parece y creo no estar equivocado en que la dignidad de la persona se instrumenta a través del trabajo y no hay otra manera que el trabajo formalizado que es el que da y otorga derechos a nosotros y a nuestras familias. No hay que tenerle miedo a eso, a estar institucionalizado en el trabajo, o sea, no es malo, porque sino volvemos a plantear un modelo que no se, desde el individualismo. Charlábamos sobre esto qué es o no el neoliberalismo.

Si vos seguís, que seguramente lo has hecho, los comunicados y algunas declaraciones, luego de las afirmaciones de Cristina Fernández de Kirchner, los dirigentes, no hablo de las personas, hablo de los dirigentes sociales, señalan que el Estado fue el que provocó el fenómeno de exclusión de millones de argentinos y son ellos quienes vinieron a través de las organizaciones a darle una entidad, una estructura. Pero, siguen cuestionando hoy, que ese Eestado no funciona, que hoy son el Estado aún estando fuera del mismo, ¿eso no es neoliberalismo o liberalismo?

El neoliberalismo no es una categoría exclusiva de la derechas, digamos, a veces por ahí en un reduccionismo lo transitamos así pero el neoliberalismo como tal, conceptual, es la desaparición o el retiro, lo más posible de las estructuras de control del Estado, y eso no es de derecha ni de izquierda, entonces digamos, que cuando vos tercerizas el trabajo a través de las organizaciones no hacés otra cosa que retirar el Estado, y muchas de estas organizaciones van a tener que ponerse de acuerdo también discursivamente en dónde están, porque, si vos estás de los dos lados del mostrador lo más probable sea que después me tengas que decir desde donde estás hablando. Hay muchos de estos actores que durante el gobierno del macrismo lograron la tercerización, la potestad de altas por bajas como bien se dice vulgarmente. Bueno, me parece que hoy van a lo, que muchos de ellos, como miembros del Estado, rediscutir cuáles son también sus posturas, como el Estado tiene el monopolio de una cantidad de cosas, de la salud, de la seguridad. Te lo digo a título personal, me parece que es el Estado, el que tiene que tener el monopolio de sus instrumentos de política de asistencia y de política social, pero siempre entendiendo que son políticas de emergencia, de asistencia, nunca de perpetuidad, siempre tienen que estar destinadas a la mejora de la realización de la persona y de su familia y de su entorno, acompañada de capacitación, de terminalidad escolar en el caso donde no exista, de converger siempre en el trabajo formal.

¿La definición de Cristina alimenta al Peronismo de Moreno? ¿Qué los obliga a ustedes como peronistas en Moreno?

Bueno, en el caso nuestro, el Peronismo de Moreno tiene su heterogeneidad, vos lo sabés, es un conjunto muy plural de agrupaciones. Nosotros venimos del Frente Renovador, tanto Segio Massa a nivel nacional, lo viene diciendo Damián Contreras a nivel local, desde el año 2013 sostenemos un planteo respecto al trabajo, no tuvimos ni que reconvertir, ni que reconfigurar ninguna cuestión ni discursiva ni desde la acción, porque realmente es lo que pensamos y sostenemos a través del tiempo. Incluso Damián por su humildad no lo cuenta pero hemos podido probar en Trenes como algunos pequeños modelos apuntados a la capacitación, a la escolarización y con un seguimiento pueden derivar de políticas sociales de emergencia en el trabajo formal.

De Potenciar Trabajo a empleo formal, eso se podría hacer

Si, si, se ha podido hacer y creo que es lo que hay que hacer, porque sino la política social de emergencia a perpetuidad no es otra cosa que el negocio de unos pocos en desmedro de unos muchos que, bueno, que a través de la precarización y del maltrato, muchas veces terminan siendo rehenes de situaciones que les exceden. Lo vemos muchas veces, en los cortes, no queremos caer en la banalización, ni en la etiqueta ni en la estigmatización ni mucho menos, porque obviamente mucha gente tiene reclamos que son hiper legítimos pero bueno, lo cierto es que son situaciones que pueden derivar en la manipulación de las personas a través de ser rehén. Si yo no te capacitó, no te formó, no te brindo herramientas, lo más probable sea que vos tengas una dependencia de mi. Esa es la encerrona en la que creo que muchos de la economía de nuestro distrito se encuentran y que creo que tenemos que salir de una manera virtuosa.

Pregunta final sobre ese tema, que no es una particularidad, es un hecho, una realidad, Mariel Fernández tiene un origen movimientista, publicó en sus cuentas oficiales el comunicado del Movimiento Evita, luego de la declaración de Cristina. En la administración pública del gobierno de Mariel, ¿observás algún atisbo de la recuperación del trabajo o hay un Estado paralelo donde las cooperativas de los movimientos vienen a reemplazar al trabajo municipal? De ser así, ¿no va a contramano de lo que expresa el Frente Renovador?

Bueno, pero eso no hay que analizarlo desde ningún café, es cuestión de salir a la mañana por nuestro distrito y ver cómo los compañeros y las compañeras de los Potenciar Trabajo son quienes de una manera y otra, terminan reemplazando a nuestros compañeros municipales. Ese es el modelo que hoy está presente, que es un modelo social, que es un modelo productivo, que está bien, que es lícito, que está planteado, está bueno que sea formalizado, pero nosotros entendemos que la persona se realiza a través de sus elementos de seguridad, de su salario digno, de su estabilidad laboral, de sus derechos laborales y ya te digo, el trabajo es el único elemento ordenador de la sociedad y te agrego, el trabajo formal es el elemento ordenador.