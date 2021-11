SITRAM LLEVA EL CONFLICTO AL MINISTERIO DE TRABAJO –

Los trabajadores y trabajadoras municipales se encolumnan y marchan al municipio de Moreno que conduce La Capitana Mariel Fernández.

El aumento salarial se dilata. La pérdida del poder adquisitivo no tiene relato que la dibuje.

La concentración tuvo inicio a las 13:00 horas en la sede de SITRAM. Los trabajadores llegaban, también municipios vecinos se acercaban a traer su solidaridad a la masiva movilización. Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Merlo, Ituzaingó, General Rodríguez, La Plata, La Matanza, Vicente López, fueron algunos gremios que dijeron presente, además del Secretario General de la Confederación de Trabajadores Municipales, Rubén Cholo García. Dijeron presentes algunos miembros de la CGT Regional Merlo-Moreno-Marcos paz.

Las banderas flameaban, los bombos sonaban en solo un ritmo, aumento salarial. Las calles con trabajadores y un discurso contundente se dio en la puerta del Municipio que tenia sus puertas cerradas y custodiadas por la Policía.

La lluvia tomaba más protagonismo, pero los trabajadores siguieron atentos las palabras de Marcelo Cosme quien sostuvo: “Nosotros no somos pobres, nos han empobrecido compañeros. Queremos dignidad para los trabajadores municipales, queremos dignidad.” Y continuó: «No vamos a claudicar aunque nos aprieten, que digan y hagan firmar lo que quieran, que saquen los comunicados que quieran, vamos a seguir luchando hasta que nuestro Ministerio de Trabajo, porque es nuestro, acompañe esta lucha y esta gente se sensibilice, porque nosotros queremos que les vaya bien, no queremos ser la piedra en el camino de nadie, queremos que sigan gestionando como corresponde pero que no se metan con la familia municipal, nosotros nos merecemos respeto compañeros y compañeras. Siempre vamos a estar al pie del cañón”.

Llego el turno del representante de los trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires, Rubén «Cholo» García: «Lo que viene va a ser peor, lo que viene es un ajuste que nosotros no estamos dispuestos a pagar con el hambre de los trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires. Estoy acá porque los obreros municipales de Moreno lo apoyaron a Marcelo (Cosme), porque los trabajadores municipales también lo llevaron a una banca del Concejo Deliberante y se manejo distinto a la política, como lo hicieron otros dirigentes, nunca se olvidó de donde viene que es la dirigencia gremial». García advirtió que «el estado de alerta y movilización es en toda la Provincia de Buenos Aires”

Los trabajadores retoman su ruta. Esperan una respuesta acorde a la situación económica y lo dejaron expuesto una vez más: «Las gestiones pasan y los trabajadores quedan» sostuvo Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM.