«No se puede sostener el Plan Jurisdiccional si no están los compañeros /as para sostener la limpieza, la sanitización y todos los protocolos de vida en las escuelas»

Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, emite un sentencia que no es sagrada pero con acierto refiere a La Biblia: «El Plan Jurisdiccional de regreso seguro a la presencialidad es como La Biblia, entonces se deben cumplir todos los mandamientos».

En el comienzo del segundo semestre y porque la Provincia de Buenos Aires redujo DISPENSA y define que los /as trabajadoras con alguna patología pero que ya cuentan con las dos dosis deben volver a su tarea regular. Los /as trabajadores que tomaron esos puestos de forma extraordinaria (precaria) deben tener el alta cada mes para recibir la paga por el servicio esencial que prestó. Razones no faltan para comprender que el «tema auxiliares en Moreno es complejo», dice Walter Cravero, porque es el gremio quien debe contener el reclamo, la queja y mucho más: «Nuestro cuadro es complejo. Si bien, habiendo una resolución que podía poner un poquito de orden y criterio para el tema de la vuelta a la presencialidad de aquellos compañeros que tienen dos dosis y 21 días ,que es lo que establece la resolución, el criterio después siguiente era que había un listado que debía llegar de parte de la administración de recursos humanos de la Dirección General de Cultura y Educación; ese listado recién está llegando esta semana entonces si entendemos que más allá de un trabajo a contrarreloj que está haciendo el Consejo Escolar, donde inclusive los compañeros y las trabajadoras del Consejo están elaborando esos listados, pudiendo generar la comunicación con las escuelas, como digo, muy a contrarreloj con la presencialidad a partir del 9 de manera plena, la complejidad se da en los servicios educativos, y los directivos se comunican con nosotros, con los distintos gremios, inclusive con Consejo diciendo no se puede sostener el plan jurisdiccional si no están los compañeros y las compañeras para sostener la limpieza, la sanitización y todo los protocolos de vida, entonces, hoy hubo reubicaciones de compañeros que obviamente estaban dispensados y los compañeros de cocina, como se sabe, por el tema que no había comedor escolar, hoy también está el tema de la elaboración de la merienda, el refrigerio, con lo cual hay reubicación de compañeros en los espacios de cocina claramente en donde están las condiciones para que eso se realice. Nosotros ponemos mucho el ojo ahí, le estamos diciendo que queremos la vuelta de la presencialidad segura, tanto para los pibes y pibas, como para cada trabajador y trabajadora de la educación. Pero sí, es un escenario muy complejo, porque además hubo un error en la carga de datos lo que generó que muchos compañeros y compañeras no hayan cobrado. Hubo una respuesta, la semana que viene va a haber una liquidación por alcance, pero entendemos que igual hay una situación de excepcionalidad para atender que es lo que también hemos pedido en un comunicado en conjunto con las organizaciones sindicales que tenemos en representación, que haya continuidad por la necesidad de servicio. Hay un montón de cargos de creación que deben salir pero hasta que no se ordene el proceso del listado no vamos a tener esa posibilidad concreta de que hayan compañeros que ya puedan acceder a un cargo más genuino posible por decirlo así, que es un temporario mensualizado que es una propuesta que en los años se transforma en un cargo permanente.

Yo hablaba de la política de anticipación, hay compañeros y compañeras que no cobraron, que no se liquidó y además, se saca una resolución donde algunos quedan en el limbo. Y como lo dijiste vos acertadamente, no se puede abrir una escuela si no hay una garantía de ejecución del protocolo, estamos hablando de limpieza porque el COVID sigue. Estás cosas se tienen que reparar antes porque sino llaman al gremio, vos tenés que llamar al Consejo Escolar, el Consejo llama a La Plata, esa película la vimos

Sí de hecho, el Consejo Escolar venía insistentemente pidiendo los listados, lamentablemente no los tuvieron en tiempo y forma para poder tener la anticipación. Es necesaria esta anticipación porque para poder avanzar en el plan jurisdiccional, tenemos que avanzar en todos los cuidados que nos merecemos los trabajadores y trabajadoras, y también en la cantidad de trabajadores para no generar sobrecarga laboral porque digamos, además de la pandemia y lo que esto imprime, el miedo generalizado que también hay con respecto a esto, de la posibilidad de un re contagio, de una nueva variante como la Delta que ya ingresó al país, que todavía no vimos el impacto, que también tenemos que estar muy preparados para eso, la flexibilidad necesaria para poder trabajar en una contingencia, eso es una realidad. Pero la anticipación es una cuestión política central para tener en cuenta. La verdad que sí observamos que no hubo una política de anticipación, si bien las resoluciones se venían dando desde junio, la realidad es que nuevamente nos llevó puesto o nos lleva puesto en la coyuntura y nosotros entendemos nuestro rol, por eso, hemos plantado el taco y dijimos queremos, no solamente que cobran los compañeros y que no se espera el mes que viene, que cobren con una complementaria y además queremos que se sostengan los servicios educativos con cada trabajador y trabajadora que son más que necesarios en todo momento, en el marco de una pandemia, donde se establece un plan jurisdiccional por poco la biblia, para poder responder ese plan jurisdiccional necesitamos que estemos todos y todas.

¿Cuántos compañeros y compañeras tienen las dos dosis? Y el tiempo este de las dos dosis que son 21 días

Por lo que tenemos ahora de conocimiento cerca de 250 trabajadores y trabajadoras de la educación en el distrito de Moreno, auxiliares de educación en Moreno. Eso serían los compañeros que están prontos a regresar o están regresando. Las fechas siempre son lunes hábiles o el día siguiente a veces si el lunes cae feriado, no pueden reincorporarse a mediados de semana, entonces se establece ahora la última comunicación que el 9 de agosto había una etapa donde se tenían que incorporar los trabajadores, ahora el 16 de agosto es la segunda etapa y el 23 de agosto sería la tercera etapa. Cada lunes de inicio de semana irían reincorporándose esos trabajadores del número que tenemos. Además, obviamente nosotros sabemos que debemos masificar aquellos compañeros que no son grupo de riesgo, pero, ya venían haciendo tareas esenciales, entonces digo, para poder clarificar el escenario hoy lo que estamos atendiendo es que todos los que tienen que tener dos dosis y 21 días, compañeros que estaban dispensados por distintas cuestiones de salud, inclusive por cuidado de hijo. Clasificar también que los compañeros con hijos con discapacidad siguen todavía con la dispensa en vigencia, continúan hasta el 31.

