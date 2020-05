0 shares







Resuena el recinto histórico de sesiones la frase del legislador.. «El Trébol le roba al pueblo». Corría la gestión Festa y el Departamento Legislativo crea una Comisión Especial que no tuvo nada de Investigadora. Aún así el gran tema de la basura, por el volumen económico y la deficiente e incontrolada prestación continuó inalterable.

Martín Fraiz, de raigambre peronista y figura de la Agrupación Hugo del Carril, adopta una posición ligada a la conducción de la Intendenta Mariel Fernández.

Manifiesta «estar de acuerdo con la municipalización responsable de los residuos domiciliarios» y además «rechaza la moción que fue votada por mayoría en el Concejo Deliberante que establece un mes (de tiempo) para que el Departamento Ejecutivo envíe el pliego de licitación:

Cuando se pone a votar la moción para que en un mes el Ejecutivo arme un pliego, ¿a dónde fue o qué le ocurrió para no estar en el recinto en ese momento?

Estábamos en el medio de una disputa por el tema de PGIRSU, y bueno justo me avisan que mi mujer había tenido un problema con el auto en la puerta de la Municipalidad, entonces tuve que salir un minuto a resolver ese problema y justo estaba la movilización de camiones. Claudia (Asseff) muy inteligente contó las manos y se dio cuenta que estábamos en minoría en ese momento y pidió por moción la resolución que ya todos conocen, una resolución pidiéndole al Ejecutivo que en 30 días presenta un nuevo pliego de bases y condiciones, pero bueno, no deja de ser una resolución.

El Trébol hace muchos años debió irse de Moreno pero la dirigencia política tampoco lo controló, ¿si no de que estamos hablando?

La dirigencia política, si estás hablando del los Ejecutivos anteriores, lo que pasa es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo: el control no estuvo. Creo que tendría que haber un cambio, haberle demostrado a la sociedad un cambio, creo que hubiera sido muy positivo que los Ejecutivos anteriores hubiesen incrementado los controles, es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Vos me conocés, es una pelea que vengo dando hace muchísimo tiempo, no solamente durante la gestión de Festa sino con Mariano West y con esta gestión también. Vemos dentro de esta gestión algo distinto a las otras gestiones que es la voluntad de por lo menos querer hacer algo dentro de los parámetros de la municipalización. Lo que se votó el jueves pasado no fue la municipalización de la basura sino una ampliación de la ordenanza de GIRSU con las modificaciones que hicieron todos los bloques, no solo el Frente de TODOS, la votación en positivo fue unánime. Me parece que lo que esta gestión está mostrando, en diferencia a las demás, es voluntad política de querer municipalizarlo y me parece perfecto, yo estoy a favor de eso.

¿Tiene alguna idea del servicio municipal?

Por supuesto que hay que ver cómo, de qué manera, no estoy a favor de la tracción a sangre, siempre lo he dicho y una de las modificaciones fue esa. Una de las modificaciones importantes que está dentro de la Ordenanza (GIRSU) es la creación de una Guardia Ambiental que se va a ocupar de verificar los focos donde se arroja basura principalmente de otros distritos, eso lo pedimos nosotros y es algo que venimos pidiendo a todos los Ejecutivos y ninguno nos escuchó, este sí y este cuerpo colegiado también, por eso estoy contento.

En otros momentos de la gestión de Festa usted fue muy claro en el tema Trébol y con la figura del intendente “que tenía muy buena voluntad pero había gente que no lo acompañaba”. En este caso aparece la Guardia Ambiental y el poder de policía el Municipio siempre lo tuvo. La municipalización es la que usted y yo pensamos ¿se elimina una empresa y no interviene más el capital privado? Esa es la pregunta que todos deben responder y usted, que tiene muchos años podría hacerlo? ¿Cuál sería, según usted, un esquema de municipalización?

Primero lo que tenemos que ver es cómo afronta este Municipio la municipalización, sabemos que es muy pobre, la recaudación es muy escasa, tenemos que ver cómo se para este Ejecutivo frente a la municipalización de la basura, con qué va a contar. Por supuesto tenés que contar con camiones y los trabajadores adentro. Hay muchas cosas que como espacio político hemos pedido y nos han escuchado. Camioneros hizo su movilización, estuvo presente el día jueves y con mucho respeto, los trabajadores estaban preocupados y vinieron a sacarse las dudas. Las modificaciones que hizo el Sindicato de Camioneros fueron todas aprobadas y están en la nueva ordenanza. Creo que lo que busca esta gestión es que estén todos adentro, que todos puedan opinar y salir de esto lo mejor posible. No estoy a favor de lo que se está diciendo, de generar pánico en la gente, he escuchado de otros bloques decir ¿en noviembre quien nos levanta la basura? No veo a esta gestión diciendo “bueno, me fijo en noviembre que hacemos”, creo que habrá un estudio pertinente donde se va a tratar de mantener a todos adentro, los trabajadores, los camioneros, que no esté la tracción a sangre, buscando la manera competente de tener una recolección municipal responsable.

Si las condiciones económicas que describe son así, y objetivamente el Municipio tiene dificultades, como el país y el mundo, ¿cómo se logra una municipalización si no están los recursos?

Creo que hay que tener en cuenta que tenemos un gobierno nacional y provincial que está respondiendo muy bien, están evacuando preguntas frecuentes por parte del Ejecutivo y van a responder necesidades del pueblo de Moreno. El Ejecutivo va a necesitar ayuda en diferentes situaciones, pero eso todavía no está en discusión, lo que está en discusión es esto que se logró con el apoyo de todos los bloques, no fue fácil, hubo discusión desde las 14 hasta la medianoche, pero se logró con todas las partes queriendo involucrarse y haciendo las modificaciones que creían necesarias. Me parece que la municipalización debe ser responsable por parte del Ejecutivo y de este cuerpo colegiado, tenemos que evacuar todas las dudas que tengan los vecinos de Moreno que se preguntan qué es lo que va a pasar con la basura. Como concejal me comprometo a estar en todas las charlas, negociaciones pertinentes que tengan que ver con el tema de ayudar para que no sea como fue siempre: una empresa que se lleva el mayor porcentaje de recaudación que tiene un Municipio para después dar un servicio pésimo, como el que tenemos hace muchos años.

En los últimos dos años la cuestión de la basura, el poder de la empresa y el no cumplimiento del contrato por acción deliberada de Consorcio Trébol que no tuvo mayores descuentos por servicios nunca prestados

Y los controles que faltaban, las supuestas comisiones que se armaron y que después no se investigó nunca más, fui uno de los concejales que con otros más nos metimos dentro de la empresa El Trébol, no nos dejaban ingresar y pasamos el portón y llegamos a donde teníamos que llegar a preguntar por lo que estaba pasando; yo lo he dicho muchas veces en tu programa y creo que una preocupación principal que tiene este municipio es la basura y veo en esta gestión una preocupación en eso también, entonces vamos a acompañar cualquier decisión que sea responsable.

¿Podría ampliarme concejal, antes de que se enciendan las brasas, que es una alternativa responsable?

Una alternativa responsable es con todos adentro y teniendo los mecanismos pertinentes para que realmente ningún vecino se quede sin recolección de residuos, teniendo adentro lo que es la municipalización de la basura un plan para erradicar los basurales de Moreno, sea con lo que sea: sea con los recolectores independientes, con los camiones, con un Concejo Deliberante que esté responsablemente defendiendo al vecino, cuestionando y estando presente, eso es lo que creo yo. Me parece que tiene que intervenir toda la comunidad, todo el poder político y por supuesto el Ejecutivo municipal y también el Gobierno Nacional y Provincial.

En honor a loa hechos porque son veinte (20) años, incluso hay una serie de publicaciones muy interesantes respecto a la empresa El Treból que muchos ahora se acuerdan, pero hace 20 años viene esto. Si bien los Ejecutivos (intendentes) no aplicaron controles el Concejo Deliberante aprobó todas las rendiciones de cuentas y eso también hace una responsabilidad porque si se aprueba se avala el pago como si fuera servicio perfecto

Sí, y por suerte los Concejos Deliberantes van cambiando, tiene actores nuevos, que van cambiando su forma de pensar y de decir, yo creo también que hay actores nuevos con opiniones nuevas, con ganas de hacer las cosas diferentes; veo también actores políticos que están donde estoy yo que es del lado del pueblo, los veo en los barrios caminando conmigo, los veo realmente interesados en que las cosas cambien, ojalá no nos desilusionemos.

Usted me supo decir y también su padre, que los acompañamientos funcionan si se respetan los acuerdos, ¿cuál es el que tienen con la gestión Fernández para que puedan tirar juntos del mismo carro?

El acuerdo principalmente es político con el tema de que nosotros somos una agrupación que tiene muchísimos años en el distrito y siempre vamos a acompañar una gestión peronista, responsable, que esté con el pueblo y que realmente escuche al más necesitado, ese es el acuerdo político más grande y por supuesto ser parte de todas la conversaciones, de las reuniones; nosotros fuimos y somos parte del Comité de Crisis no solamente como concejal sino que también como agrupación, en todo momento nos están llamando y nos están involucrando con el tema de poder salir delante de una pandemia tan terrible como la que estamos viviendo, y no solamente eso, creo que también lo que es el distrito que está pasando muchas necesidades y puedo decir que hoy somos parte de lo que es el esquema político de lo que está enfrentando, de ese lado el acuerdo político se está cumpliendo y nosotros estamos conforme con eso.

¿En un mes se debería presentar el pliego o no es necesario?

La verdad yo no creo que sea necesario, creo que tenemos que tener los tiempos pertinentes. Primero, no porque no tenemos que esperar un pliego del Ejecutivo eso lo tenemos que armar desde el Concejo Deliberante, si en ese caso tendríamos que armarlo, y después tendríamos que estar en el tiempo necesario para hacerlo. Yo no veo el apuro que tienen otros concejales de querer sacar un pliego ya, no tengo el interés de que haya un pliego de bases y condiciones hoy, no se qué otros intereses tendrán otros concejales para hacer un pliego de bases y condiciones en treinta (30) días. Me parece que tendríamos que luchar juntos, no para saber que empresa va a venir a Moreno a llevarse la recaudación sino qué vamos a hacer nosotros desde nuestro municipio para generar nuestras fuentes de trabajo, para tener nuestra economía propia y empezar a hacer algo desde ahí. Yo no comparto, yo no nací de un huevo, yo cuando empecé en esta gestión, empecé en la Subsecretaría de Participación Comunitaria e Inspección comunitaria, y estábamos dentro del basural directamente y sabemos quienes eran los que arrojaban, nosotros fuimos testigos como desde otro municipio venían a arrojar y Moreno se había transformado en el basural de la Provincia de Buenos Aires. Cuando fui Subsecretario secuestramos siete (7) camiones de la Municipalidad de San Miguel que arrojaban basura en Moreno. Los carros que estaban funcionando pagados por comercios, frigoríficos, grandes empresas que arrojaban sus residuos en la ribera de Moreno Sur, en la Porteña, y todo ese gran basural que está ahí, que le quieren echar la gran culpa a los vecinos y esto no es así, me parece que las cosas las tenemos que agarrar desde donde corresponde y hacer algo responsable, yo no estoy de acuerdo con un pliego de bases y condiciones ahora.

NdR: La función en la Subsecretaría de Participación e Inspección Comunitaria que desarrolló Martín Fraiz fue en la gestión de Mariano West.