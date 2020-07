0 shares







RELANZAMIENTO DE LA CORRIENTE NACIONAL DE LA MILITANCIA –

¿Qué significa salir a armar? Puede que la respuesta de conexión directa SEA «hay algo bastante desarmado y hay que ordenar» o bien «mucha quietud que impone un HACER para salir de lo que se llama sitio de confort».

Caminemos y que la corriente vuelva a fluir, tras el empuje del actual Ministro de Defensa de la Nación Agustín «El Chivo» Rossi. Como responsable de la Primera Sección Electoral (y un poco más allá de esos límites) se confirma un trabajo. Victoria Luján pisa el acelerador de un vehículo llamado política: «Lo estamos haciendo hace muchos años, caminando en los barrios con la gente, nuestros compañeros/as, caminando y soñando. La realidad es que cuando empecé a militar no me hubiera imaginado nunca que iba a estar acompañando a Agustín Rossi que es un compañero del campo nacional y popular, peronista, kirchnerista, de la gestión y la política, alguien en que coinciden las palabras y los hechos desde el día que lo conozco. Me llamó esta semana y me dio la responsabilidad de caminar la primer sección electoral de la Provincia de Buenos Aires. Hace muchos años soy representante a nivel nacional de la Juventud en toda la Provincia pero esta semana me pidió por favor que empezará a caminar los 24 distritos de la Provincia de Buenos Aires. Con algunos ya venimos caminando y construyendo juntos hace muchos años, creo que es un reconocimiento para mí y para todo nuestro equipo de trabajo, se trata de eso: caminar y soñar.

Como figura, estamos en aislamiento y cuarentena y salen a caminar; ¿cuál es la falencia o qué necesita la política para que la Corriente vuelva a tener energía incluso en medio de una pandemia?

Creo que tiene que ver con moverse y contener a los compañeros desde el lugar que nos toca, Agustín hace unos días sacó un comunicado, hay que bancar a Alberto, al gobierno y las políticas que se vienen llevando adelante en este contexto que nos toca vivir. Volver al gobierno después del virus del macrismo, en una crisis sanitaria y económica, hay que sostener no solo por una cuestión política-ideológica sino que hay que estar al lado de la gente que está pasando un mal momento y con los que han demostrado con hechos que están bancando a la gente. Es muy fácil salir a criticar y señalar, ¿muchas cosas se podrían hacer de otra manera? Cuando uno hace política, y más nosotros desde la juventud, siempre pensamos que las cosas se pueden hacer un poco mejor o de otra manera, la idea es poder ser críticos con lo que está mal y si hay una idea superadora de hacer las cosas de otra manera mejor. Lo que estamos tratando de hacer es hablar con todos los compañeros, no hacemos reuniones ni compartimos el mate, pero si hablamos con cada uno, ver lo que están haciendo, lo que necesitan, estar bancando a los vecinos/as que están bancando este gobierno, que nos han vuelto a poner en el poder. Llegamos haciendo una campaña diciendo que volvíamos mejores, no sé si volvemos mejores pero sí que volvimos distintos. Muchos se dieron cuenta de lo feo que era dormir afuera, fueron más compañeros en los cuatro años del macrismo que ahora que estamos en el poder y el gobierno. Pertenecemos a un espacio político muy sano, podemos plantear esto, no hicimos una construcción en la Corriente Nacional de Militancia para asistir a la gente con mercadería o algún plan social del Estado, está bien que las políticas públicas están para ponerlas al servicio de quienes más lo necesitan, pero la Corriente tiene otra concepción, es una agrupación muy joven. Estamos cumpliendo 15 años y en ese marco estamos tratando de reinventar la Corriente y que se adapte a lo que nuestro pueblo necesita. Como Juventud nos parece que para volver y como parte de ser mejores es poder decir que las cosas se pueden hacer de otra manera y todavía no sé si somos mejores, somos distintos. Ojalá que los compañeros se sigan comportando como estos cuatro años en donde vino un verdadero enemigo que nos ganó y nos sacó el poder, pero el poder de hacer cosas por el resto porque nos quedamos sin las herramientas para ayudar. Hoy las volvemos a tener y estamos atravesando una situación muy complicada y delicada creo que tenemos que estar más juntos que en la campaña.

Si digo la palabra trabajo, ¿en qué frase la ubicás, imaginando ese camino en la Primera Sección Electoral?

Creo que el trabajo es el esfuerzo, algo que parece muy trillado pero es la dignidad. Estamos en un momento donde un montón de espacios se van transformando en comedores, ollas populares, nosotros tratamos de que sean un lujo, haciendo comidas ricas, con todos los nutrientes y mucho amor, horas de preparación, pero siempre decimos que no hay nada más lindo y digno que un papá pueda decidir darle de comer a sus hijos y familia. No es indigno que nos vengan pedir un plato de comida, no está mal, es una responsabilidad política y por eso trabajamos el poder darle de comer. Quizás no es políticamente correcto pero pertenezco a la Corriente donde decimos que somos ideológicamente correctos, hay muchos que no se están preocupando por darle un plato de comida digna a la gente, tienen los recursos y no se encargan de darle de comer a la gente, se quedan con más de la mitad de las cosas y a la gente le dan lo que les sobra, no hablo de nuestro espacio político sino en general. Todo el tiempo decimos que esto nos tiene que hacer más solidarios, más empáticos y creo que no, algunos demostraron que son más miserables de lo que eran antes. La construcción es con todos/as y estoy convencida de eso, pero es con los que tienen ganas de hacer las cosas bien, no hace a las edades sino a las prácticas, de innovar cosas políticamente. Creo que han construido un discurso que en la política con los buenos solos no alcanza, que también necesitamos de los malos. Es un discurso de los malos, entre comillas, porque pueden ser muy buena gente, siempre hablando políticamente, pero necesitan de los malos para poder sostenerse en el tiempo porque cuando caminamos, como desde hace muchos años, vemos un montón de gente buena que hace las cosas bien, mamás y papás que ponen de su bolsillo para ayudar a los vecinos y es doloroso cuando dicen “no hago esto políticamente, lo hago porque quiero ayudar a mi vecino”. Es nuestra responsabilidad y trabajo político caminar y demostrar a la gente que si se involucra en la política es porque los políticos son los representantes del pueblo y que mejor que aquellos que representan a los vecinos hagan política y sean verdaderos representantes del pueblo.

En la construcción política más verdadera y real, entonces la crítica tiene lugar en la Corriente y de allí hacia afuera

Sí, creo que nuestro dirigente se llama el Chivo Rossi porque tiene un temperamento y se nota enseguida la cara entre compañeros y amigos. A mi me dicen La Chivita porque suelo enojarme, ser muy crítica, y me duele cuando me dicen que me enojo con la gente o me peleo con los dirigentes. En nuestro caso no me peleo con nadie, no estoy enojada con nadie, quiero trabajar con todos/as los que tienen ganas de hacer las cosas bien y de demostrar que hacerlas bien vale la pena, eso me enseñó mi dirigente político Agustín Rossi, le puedo decir cualquier cosa buena o mala y él lo toma dándome la libertad de que piense y actúe siempre y cuando haga las cosas bien. Cualquier compañero/a de la Corriente te va a decir lo mismo, es un gran dirigente y compañero con todos nosotros. Creo que en Moreno es difícil de encontrar un dirigente que te permita decir lo que pensás, quizás lo permiten pero después se enojan y siento que a veces se enojan con nosotros porque no trabajamos para alguien. Yo trabajo para la gente y mis compañeros también, para el pueblo de Moreno, cualquier compañero que me haya llamado para que le dé una mano o lo ayude con algo siempre lo hice. No me creo ni mejor ni peor que nadie, pero tanto yo como ninguno de mis compañeros se prohibió saludar o hablar con otro. Muchas veces cuando quiero decir algo algunos compañeros dicen “guarda con eso porque vas a pagar el costo”, y si, voy a pagar el costo y todos los que sean necesarios porque nunca haría nada para romper mi espacio político, amo mi espacio y estoy del lado peronista de la vida. Peleo por la igualdad de oportunidades y en la política también se pelea por eso, no todos tenemos las mismas oportunidades. Dicen “hay cosas que decís y tenés espalda para bancar” y yo no sé si lo dicen por una cuestión económica o de dirigente, pero yo me siento con la libertad de decir lo que pienso y siempre lo digo por el bien de mi espacio político. Soy peronista, primero está la patria, después el movimiento y después los hombres, si me parece que el movimiento se está equivocando o algún referente/a de mi movimiento se equivoca se lo tengo que decir en pos de la construcción de que mi movimiento político que es el peronismo, en este caso el Frente de Todos y mi Patria, sea el mejor.

¿Entonces el relanzamiento de la Corriente se enlaza con la madurez de la juventud para salir a pelear el poder desde la crítica como modo de construcción?

Nosotros estamos convencidos de decir un montón de cosas sin importar el costo que haya pagar o lo que pueda llegar a pasar, pero también creo que somos consecuencia y producto de un montón de jóvenes de antes, que quizás están pasando los cuarenta o cincuenta años pero que en su momento pensaron como nosotros y no se le permitió avanzar, que le pisaron la cabeza, le quebraron los sueños, los rompieron. Así como el movimiento feminista está avanzando, nosotros desde la juventud no estamos esperando que nos regalen el lugar, yo no espero nada, voy y peleo por lo que me parece que es justo para mí, para la gente y para el resto de los jóvenes de la Corriente y de todos. Cualquiera que se quiera sumar a hacer las cosas bien en nuestro espacio es bienvenido, me parece que es un poco eso. Yo creo que los jóvenes se alejan de la política porque es rebuscado, mentiroso, porque en la política no podés tener amigos, no puede haber amor, vos soñás una utopía, pero cuando ves que la gente no tiene para comer no es color de rosa. Creo en la sinceridad, en la amistad en la política y que se pueden poner las cosas sobre la mesa. Yo soy muy clara en lo que quiero, este es un espacio abierto, la Corriente Nacional de Militancia es un espacio que me permite ser sincera y es por eso que elijo estar acá.

Bueno, y del gobierno de Mariel Fernández, la primer mujer que administra las arcas públicas, ¿cómo sintetizas este tiempo si encontrás algunos parámetros que identifiquen la gestión de Mariel Fernández?

Y volviendo a lo caminar y opinar, creo que es un espacio que no acepta ayuda, es lo único que puedo decir en este poco tiempo como decís vos. Entiendo que estamos viviendo una situación nueva para todas y todos, estamos todos aprendiendo y adaptándonos, hay un montón de cosas que tuvieron que cambiar, pero que en ese cambiar y ser mejores, ser distintos no se vio mucho, quizás me duele sentir que se llegó, que había muchas expectativas, que se llegó con eso de valorizar un montón de gente, de darle lugar a un montón de gente joven, de repente miramos y vemos a los mismos de siempre, no son las caras ni los nombres y apellidos pero las mismas actitudes de siempre, y aquel que llega para hablar mal del anterior, la explicación perfecta del porque no, porque no se puede, porque no se debe. Cuando uno lo dice te ponen del lugar del enemigo y te ponen del lugar de ser funcional de las cosas que están mal. Yo creo que no hay nada mas dañino para nuestro espacio político que no escuchar a nuestro pueblo, creo que cuidar nuestro espacio político es cuidar a nuestra gente, a los vecinos de Moreno, a los compañeros militantes y a los compañeros de otras organizaciones. No sé si lo que me pasa es con Mariel Fernández porque la gestión no es solo una persona es todo un equipo de trabajo, yo con Mariel Fernández tuve la posibilidad de hablar, me puse a disposición, todo bien, no tengo nada que decir. No tuve otra posibilidad de hablar con ella pero si con su equipo de trabajo, que entiendo que ella eligió y conduce, que hacen cosas que no representan a una persona con nombre y apellido sino a un espacio político. No está bueno que digan a la gente en los barrios que tal o cual partido político llegó al gobierno porque cuando uno llega al poder y al gobierno tiene que representar a todas y todos los vecinos, los que los votaron y los que no lo hicieron.

Pero tomaste una decisión que hace al comienzo de esta charla, y un eje que es estratégico y es conceptual. Decidiste no más Parque Los Robles, ahora empezaste a caminar la primera sección electoral por pedido de Agustín, ¿maduraste y estás decidida a jugar sin esperar tanto , a protagonizar caminando con otras y otros?

Tengo la decisión, el compromiso y la felicidad. Hay una concepción que la política es la imagen del traje, de la sonrisa y la familia perfecta, y creo que venimos de un gobierno anterior como la del Presidente de traje y mucho dinero, y nos robaron la guita a todos y nos endeudaron por años. La política tiene que ser mas simple, que nuestro pueblo necesita soluciones más rápidas y más simples. Tomé la decisión de irme del Parque Los Robles, un lugar que amé, hice un montón, lo transformamos en área protegida y en lo personal tomé la decisión de irme porque no me parecía honesto ser funcionaria de una gestión de la cual no estoy de acuerdo con las decisiones que había tomado a poco tiempo de asumir. Estoy a disposición del pueblo de Moreno porque para eso trabajo. Caminar caminamos siempre, vos me pones una responsabilidad mayor y te repito, a pesar del contexto que es triste y durísimo, lo hacemos con felicidad, en lo personal porque es reconocimiento del laburo de un montón de compañeros que venimos laburando a lado de la gente, construyendo con todos y todas sin criticar con maldad a nadie siempre es con respeto. El año pasado me ofrecieron estar en un montón de listas y a todas les dije lo mismo, no participo de ninguna lista porque me parece que hay un montón de compañeros muy valiosos en todas las listas pero otros no deberían estar más en la política de Moreno y no quiero ser parte de ninguno de esos armados. No es por un nombre y apellido, es por varios nombres y apellidos que no representan al peronismo hace muchos años en Moreno.