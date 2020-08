4 shares







DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA UN 60 POR CIENTO DEL PERSONAL EN RANGO COVID POSITIVO-

Contratación mediante becas, falta de personal e insumos, reclamos que retoman su lugar histórico pero que tienen una incidencia mayor cuando existe una pandemia. El próximo lunes en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega la Junta Interna de ATE manifestará lo que no está en la agenda gubernamental. La Dra. Marisa Laurenzo, Delegada gremial, expone una serie de facetas que no pueden sorprender, tal vez porque ya son alarmas encendidas. Por ejemplo, desde el comienzo de la pandemia el contagio alcanzó al 60 por ciento del cuerpo de trabajadores /as , lo que implica un agravamiento en el principal recurso hospitalario: «Estamos atravesando este período de la pandemia donde aumentan los casos de contagio, con lo cual la demanda en el Hospital es mayor, a lo que debe sumarse los contagios dentro del lugar de trabajo».

¿Llevan un registro de la cantidad o porcentaje de trabajadores /es infectados /as por el coronavirus?

Los tenemos porque esos datos estadísticos nos lo fueron entregados. De lo que hablamos con el Comité de Infecciones, que se armó en el inicio de la pandemia, para aplicación del protocolo, el manejo de los pacientes y el trabajo del personal, pero también ese Comité lleva los datos estadísticos del personal infectado que es alrededor del 60 por ciento…

Es un número altísimo dentro de la lógica ya que hablamos de un trabajo de riesgo o expuesto directamente a la pandemia, ¿quién reemplaza a ese 60 por ciento?

Desde el inicio de la pandemia el discurso del gobierno ha sido el de revalorizar el sistema de salud pública y el tema de la contratación de gente que no fue real. En todo este tiempo se enviaron papeles del personal ingresante pero en definitiva terminó siendo contratos precarios, me refiero a que lo que llegó son becas, no hay nombramientos, no hay planta permanente por lo tanto la revalorización de la salud está muy poco valorizada. Todo ha sido insuficiente porque no alcanzó a cubrir las necesidades de los sectores.

Becas es sinónimo de retroceso, como lo dijo usted de precarización salarial

Ellos exponen que las becas llevan un menor trámite burocrático que la planta permanente, pero lo que creo es que no hay demasiada voluntad política de llenar las plantas justo en este momento donde se necesitan todas las coberturas…

¿Qué áreas están descubiertas?

Maternidad le falta personal de enfermería, cuenta con poco personal y se dio la situación de infectados dentro del área, por lo tanto el personal es reducido. Están las áreas de Internación con contagio, el sector de Clínica Médica, Cirugía y Traumatología, y con los ingresos no se llega a cubrir. Vienen con la promesa de finalizar con los ingresos, pero por ejemplo el área de Limpieza tiene pocos ingresos nuevos, además que la gente que venía trabajando aún no tiene la beca. Pensemos en un sector clave justamente en una pandemia. No se terminan de resolver los problemas del Hospital y el pico de contagio sigue en ascenso.

Todo este cuadro lleva a una protesta

El lunes estamos convocando a una actividad de visibilización teniendo en cuenta que en estos meses hubo promesas que no se cumplieron. Estaremos en la puerta del Hospital con cartelería, vamos a repartir volantes en el marco de una jornada provincial de protesta.