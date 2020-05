0 shares







LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y TODO UN PLAN EN DEBATE-

Fue en su intendencia o bien hasta el año 1991 que el servicio de recolección de residuos domiciliarios era todo municipal. En 2014, administración West, se reabre una «ventanita» a la municipalización porque la zona de Cuartel V, parte de Francisco Álvarez y Moreno Sur, está bajo la prestación del gobierno sin intervención privada.

En este 2020 finaliza el largo acuerdo con Consorcio Trébol. ¿Qué sucederá con las dos zonas concesionadas? ¿Seguirán en manos de un privado o la Municipalidad asume todo el control y prestación?

Ernesto «El Coco» Lombardi ofrece una opinión responsable:

¿Se termina la empresa El Trébol y el convenio con un privado y asume ese compromiso en términos absolutos la Municipalidad o hay que esperar?

Lo que estás hablando se trató en el Concejo Deliberante. Hay que pensarlo bien porque se está hablando de cosas que por ahí son interpretaciones. El término de municipalización puede prestarse a confusión, hay algo que hay que aclarar específicamente: no se trata de flexibilización laboral. Por ejemplo, los trabajadores que hoy están trabajando para una empresa privada si fueran municipalizados dejarían de estar agremiados en el sindicato de camioneros y su salario se vería reducido a un nivel de flexibilización propio de los años ’90, eso no está en la mente de Mariel ni mucho menos. Lo primero que hay que decir es que cualquier reforma que se vaya a hacer en ese sentido va a contemplar todos los derechos conquistados, entendemos que los derechos humanos y laborales tienen un carácter de progresividad y en ningún punto se pueden flexibilizar o retroceder en lo que se haya alcanzado. Es una tranquilidad que ella dio cuando lo hizo público junto a Pablo Moyano, hay que desalentar la idea de que porque vaya a plantearse nuevamente algunos pliegos habrá perjuicio para los empleados. El otro tema es que los empleados que están trabajando no van a quedar en la calle, lo que se plantea es que el servicio o la forma en la que se reencause la recolección de residuos, lo primero que va a tener en cuenta es que debe contener a los mismos empleados y trabajadores que tiene el servicio que se presta actualmente. La forma en que se vaya a implementar es una cuestión que se está trabajando, aventurarla desde el punto de vista político sería arriesgado, apresurarse y prestarse a generar mayor confusión al respecto.

Pensar el plan que debe asegurar un mejor servicio público, ¿es eso?

Lo que se trata es de hacer un servicio que sea mucho más eficiente, que sea un servicio de excelencia pero que no tenga el tremendo costo para las arcas municipales que tiene una privatización como la que hay en este momento.

En el año 2014 cuando se vota por unanimidad el pliego se crea una zona pública, esa zona es Cuartel V, parte de Álvarez y Moreno Sur y es Municipal. Los trabajadores que prestan el mismo servicio que los compañeros que trabajan en el Trébol no cobran el mismo salario, no se trata de especulaciones sino de poner sobre la mesa lo que hay que discutir. Es importante, usted lo dijo y yo lo escribí: 900 millones de pesos en un servicio como el de Consorcio Trébol inviable sobre todo si no se ejerce el control, el poder público tiene que ver con hacer valer lo que se firma y que el contrato sea efectivo para no pagar ni de mas ni de menos, sin perder de vista que debe ser eficaz, eficiente y sobre todo digno.

Totalmente de acuerdo es muy medular lo que decís, es un tema que naturalmente surge cuando se empieza a estudiar. Hay una parte que es Municipal y no va a estar en consonancia con el resto. No puedo aventurar porque hay equipos técnicos trabajando dentro de las distintas áreas en este sentido, no quiero ser irresponsable ni generar expectativas. Lo que puedo decirte que la preocupación más grande de Mariel es llevar tranquilidad de que no se trata de nada turbio, se está tratando de favorecer las arcas municipales y generar un servicio lo más de excelencia posible respetando las fuentes de trabajo y los niveles de conquista alcanzados.