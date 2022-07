«No se trata si la Intendenta decidió ser parte de la nueva oligarquía sino de algo más profundo: la transparencia»

Gisele Agostinelli, presidenta de uno de los bloques que tiene la coalición Juntos, mocionó en la sesión del pasado día jueves que la Intendenta de Moreno concurra al Concejo Deliberante a dar explicaciones luego de las denuncias periodísticas y la presentación en sede judicial que realizó el diputado bonaerense Luciano Bugallo.

Cuando se puso a consideración la solicitud de «interpelación» (prevista en la Ley Orgánica de las Municipalidades), todo el bloque oficialista presente (ya se había retirado la concejala de SOMOS Josefina Díaz Ciarlo) la rechazó. La oposición votó dividida: Mirko García se abstuvo, Juan Fernández la rechazó y Roxana Ricart votó a favor, al igual que María Selva Aguilar, Demián Naya, Julián Cigna, Agostinelli, Pereira (Frente de Izquierda) y Juan Cíccolo (Pueblo Libre en el Frente de Todos):

En su primer intervención, Gisele Agostinelli ubicó los ejes para dimensionar el pedido y sostener sus críticas al gobierno que conduce La Capitana Mariel: «Claramente que no somos jueces, tampoco somos fiscales, pero si somos concejales y está dentro de nuestra función el control de las cuentas municipales», arrancó la legisladora que inmediatamente leyó los supuestos delitos que pesarían sobre la Intendenta, la Secretaria de Obras Públicas (María Giménez) y los arquitectos Micieli y Fernánde. Acto seguido manifestó: «Si bien la justicia investigará y en algún momento, Dios quiera que sea pronto y no haya que esperar años y años y años para ver un resultado, la verdad que los que hoy están sentados en estás bancas, somos nosotros los que tenemos determinadas obligaciones, funciones y deberes, no con nuestros partidos políticos, no con nuestros dirigentes, sino con el pueblo que nos votó y nos sentó en estas bancas. Hace un tiempo dijeron, colgaron, sostuvieron, se sacaron fotos en este mismo recinto donde dijeron que Querían rendir cuentas, bueno estos son los momentos donde hay que rendir cuentas, estos son los momentos en donde hay que dar explicaciones, no puede quedar todo en la mismísima nada esperando que en algún momento la justicia divina resuelva. Voy a poner un ejemplo que todos lo conocemos, el caso de Emiliano Moncayo (dueño de la mozzarella), que sigue esperando una respuesta y da la casualidad que la denuncia contra la Intendenta tiene al mismo fiscal (Soñora). Desde esta banca pido a la fiscalía que ésta denuncia tenga su cauce, digo, sea favorable o sea negativo, sea cual sea la respuesta. Pero creo que se trata de mucho más, no se trata solamente de una mansión, no se trata solamente de que la Intendenta decidió aislarse de la sociedad y casi podría decir que pertenecer a la nueva oligarquía, no se trata de una cooperativa o de cooperativas y empresas, sino de lo que se trata es de la transparencia pública, en la rendición de cuentas de los actos de gobiernos. Para ejemplificar, hablaron recién del convenio cuando en realidad es la contratación directa, la adjudicación que se le dio al arquitecto Micieli por el anteproyecto para lo que es el polideportivo y el Parque Las Flores. Fueron más de 5 millones de pesos, pero al arquitecto se le pagaron 9 millones de pesos más, sería interesante saber en qué le afectaron esos 9.000.000 de pesos, es un montón de plata ¿Qué otra mega obra hubo? Digo, pagaron, ya se pagó, o sea, que estamos hablando de una obra que se concretó. Lo ridículo del anteproyecto porque en general lo que se realiza es un concurso y aquel que gana la presentación es quien después tiene la obra, pero bueno no vamos a entran en que hubiese sido lo ideal para ahorrar plata. Hace una sesión atrás dije era el capricho de la Intendenta pero me equivoqué porque era pan y circo. Lo que sale en los medios nacionales lo dijimos en este lugar. ¿Por qué es importante la transparencia y por qué es importante que rindan cuentas y que esto no quede simplemente en un hecho? Porque hoy, varias veces escuché decir que son atacados y operados por los medios de comunicación, por sectores políticos que se prenden, ¿Saben cómo se resuelve eso? Dando respuestas, dando los papeles, siendo transparentes. La verdad que la política lamentablemente en la Argentina está mal vista y creo que está mal vista por culpa de los políticos, porque, cada vez hay más políticos ricos y un pueblo cada vez más pobre. Usted hoy habló y habló del profundo dolor del pueblo, señora presidenta, y digo, esto da dolor al pueblo y da mucho dolor al pueblo porque la falta de transparencia genera corrupción en muchos casos. La verdad que no creo que el poder transforme a las personas, yo creo que el poder solo les saca el disfraz al discurso de las personas y eso es lo que hoy vemos acá. El otro día nos invitaron a replantearnos si en nuestro discurso no había un odio de clases, les respondo que no, estamos defendiendo los intereses de los morenenses, estamos pidiendo transparencia, estamos pidiendo que las cosas se hagan como se deben hacer. Muchas veces pregunté, dónde tenían puestas las prioridades, hoy me preguntó dónde están los valores. Voy a solicitar a través del artículo 108 inciso 7 que se convoque a la intendenta para dar explicaciones en este recinto para que todos los vecinos puedan escuchar, porque sigo insistiendo, no se trata solamente de la casa que se compró, que dudo se la pueda haber comprado con el sueldo de intendenta, pero lo tendrá que demostrar y será un problema de ella y la sociedad la juzgará si está bien o está mal que esté dentro de un barrio privado, pero sí tiene que venir a dar explicaciones de lo que hace con la plata de los morenenses, venir a dar explicaciones sobre porque se contrata a un arquitecto y un día después es el mismo mismo arquitecto que le está haciendo la obra en su casa, mismo arquitecto que denunciamos acá por ese anteproyecto, que tiene vínculos con otro arquitecto que trabaja en esa misma obra con una cooperativa que también hemos denunciado aquí. También tienen que venir a dar explicaciones todavía porque seguimos esperando la respuesta de porqué le pagaron a Moyano, entonces, necesitamos respuesta porque todo eso sale de la plata de los morenenses. Nadie se hace rico de la noche a la mañana».