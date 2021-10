Río Negro: “No somos delincuentes, estamos luchando por lo que nos robaron hace más de 130 años y el Estado Argentino y provinciales nunca se hicieron cargo”

Desde hace una semana que la comunidad de la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero, provincia de Rio Negro, sufre la represión policial en defensa de la “propiedad privada”. Testimonios permiten entender por qué lxs integrantes y organizaciones sociales denuncian la “violación de los derechos humanos” y que la justicia es racista difrazada de “legalidad”.

El conflicto comenzó cuando la comunidad de La Lof Quemquemtrew recuperó territorio ancestral que ocupa actualmente Rolando Rocco, empresario que tiene permiso para explotar un predio durante 90 años, con donaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque y la implantación de pinos. En defensa de la propiedad privada y el capitalismo salvaje, el martes 21 de septiembre se hizo presente el fiscal Francisco Arrien de El Bolsón y mantuvo un intercambio con la Lof donde se comprometió a esperar la realización de un trawun de comunidades, a partir del cual se comunicaría la decisión adoptada en conjunto el lunes. Lo que se le solicitó al funcionario judicial fue el cese del hostigamiento por parte de la policía que merodeaba al territorio, y la garantía de que no se acose ni impida el acceso de los integrantes de las distintas Lof que se acercarían al trawun. Esto no sucedió, porque la fiscal en jefe de Bariloche Betiana Cendón pidió al juez Ricardo Calcagno una orden de identificación de personas que devino en desalojo.

En diálogo con el programa radial “A Parar La Olla”, que se emite por Radio Comunitaria Cuyum de la provincia de Mendoza, Nelson Avalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos / Noroeste del Chubut , una de las pocas personas autorizadas por la fiscal para ingresar a la zona de conflicto, detalló la situación que se vive en Río Negro; “Actualmente hay un acampe que se estableció desde el lunes de toda la gente que intentó ingresar con alimentos y ropas para la gente que está en el territorio y no los dejaron ingresar. Es decir, no dejan ingresar a nadie desde el día viernes, el camino está cortado, la ruta 40 cerca de El Bolsón que lleva a la comunidad del Maitén que está en Chubut. Después de la represión nos acercamos y estuvimos con gente que emergió del bosque, porque la policía detuvo a compañerxs y quemó todo, por eso la gente que quedó en el territorio se dispersó por el bosque y la montaña y cuando fuimos pudimos hablar con algunas de ellas y están con la ropa que tenían en esos momentos y sin alimentos porque lo poco que tenían lo fueron consumiendo y algunas de las cosas que lograron entrar a partir de una comunidad cercana que es donde se están acopiando algunas cosas cerca de la montaña. Pero lo que estamos denunciando ,y también la comunidad, es la actitud de la Fiscal Betiana Cendón de prohibir el ingreso de alimentos y ropa. En la autorización que hizo para que ingresáramos cinco personas, al final de la autorización dice “se le prohíbe el ingreso de alimentos y ropas a los ocupantes”; así dice la frase por eso pudimos ingresar y charlar con la gente”.

AUDIO 1

Hay una publicación de Juan Salgado que dice que ha sido abogado litigante, secretario civil y penal, fiscal federal, juez de instrucción y correccional, y también defensor público penal, donde menciona que“nunca había visto algo así, tanto furor racista y represivo disfrazado de legalidad».

Sí, Juan Salgado es un abogado especializado en derecho indígena, presidente del Observatorio de Conflictos Indígenas, es de Chubut y defiende a muchas comunidades mapuches y lo que dice es clarísimo. Se está aplicando la ley del hambre para que el pueblo desista, una medida casi medieval.

Es evidente que la justicia está aplicando la defensa de la “propiedad privada” que apoya también en la “ley antiterrorista” aplicada en estos fines. ¿Quién es Rolando Rocco, persona que defiende el Estado y porque el pueblo mapuche decidió recuperar su territorio ancestral?

A partir de la recuperación empezó a salir a la luz quién es Rolando Rocco. También es muy llamativo que no haya salido nada publicado en los grandes medios de comunicación a nivel nacional de lo que está pasando acá en Río Negro. Si sucedió que el día sábado después de la represión salió un artículo en el diario La Nación cuyo título decía; “Se restituyo el predio usurpado a su propietario” y ahí nos damos cuenta que el señor Rocco tiene contactos muy importantes y forma parte de todo un entramado que tiene que ver con los negociados de las tierras en La Comarca. Hay un mecanismo de despojo del territorio que está muy bien aceitado y que viene de hace mucho tiempo que consiste en la destrucción del bosque nativo, la explotación maderera, la reforestación con especies exóticas o pinos en tierra fiscal, tierra del Estado y después de años de la plantación de pinos solicitan la adjudicación y venta de la tierra fiscal. Entonces la compran “a precios irrisorios” y después destinan esas tierras a negocios inmobiliarios o complejos turísticos. Es el mecanismo de apropiación de territorio y de despojo de los pueblos originarios de sus tierras.

AUDIO 2

Romina Jones, integrante del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, detalló la represión estatal que viven desde el viernes; “Soy una de las personas que fue sacada por la policía de Río Negro junto a los fiscales, ahora nos encontramos en el destacamento de Cuesta del Ternero porque están compañerxs resguardando territorio y son perseguidos, hostigados y no dejan entrar abrigo y comida. Se llevaron nuestras cosas y nos dejaron sin nada. Se están violando todos los derechos humanos y exigimos garantías a todas las personas que vivimos en estas tierras. Hacemos responsables a los fiscales y al gobierno de Rio Negro que es un gobierno antimapuche y amigo de los empresarios. La cara visible es Rocco pero detrás de él hay todo un poderío que maneja el mundo como lo es Benetton o acá es Magneto del Grupo Clarín, estamos luchando contra poderosos y necesitamos el acompañamiento de la gente porque aquí están siendo vulnerados los derechos humanos ¿Qué estamos esperando? ¿Qué haya un muerto más? No somos delincuentes, estamos luchando por lo que nos robaron hace más de 130 años y el Estado Argentino y provinciales nunca se hicieron cargo. Entonces nosotrxs tomamos la acción directa de volver a los territorios, de recuperarlos”.

AUDIO 3

Al cierre de la edición de esta nota periodística, la comunidad de la Lof Quemquemtrew sigue sufriendo represiones, hostigamientos, operativo represivo montado por el juez de Garantías Ricardo Calcagno. Resisten y buscan recuperar las tierras usurpadas por empresarios que tienen negociados con el Estado. Saben que la lucha no es fácil, que están en territorio donde reside la lógica de la propiedad privada, motor del capitalismo, pero tienen la resistencia ancestral que hace que sigan buscando recuperar sus territorios, usurpados por el Estado Nación.