LOS HISTÓRICOS, LA CALLE Y …

Pasan las gestiones y sigue la discusión acerca del uso del espacio público, el embellecer el centro y ordenar la «venta», emerge como vértice de la política de base intensidad. Sin embargo, quiere el actual Departamento Ejecutivo ordenar todo bajo el criterio de economía popular. dicho por la responsable del IMDEL, los trabajadores sin patrones que no pueden o no tienen espalda para la formalidad pero saben reconstruirse en tiempo de crisis.

Los vendedores históricos no son ambulantes, están más cerca de ser comerciantes con una modalidad propia: puesto fijo está en la calle, el punto geográfico ganado durante décadas.

¿Puede coexistir la economía popular con los puestos fijos? Hay una delgada línea que separa los conceptos o bien podría unirlos, algo que se llama trabajo.

Alejandro Di Batista, El Colo, corre una maratón que nunca tiene cartel de llegada: «Te puedo llegar a explicar, hay gente que hace más de 30 y 40 años que está. Te pongo mi caso, tengo 51 años y vengo de la época de mi papá y mi abuelo, toda la vida mamé ahí, toda la vida nos dedicamos a la venta ambulante con puestos fijos, nosotros no somos dueños de la vereda pero nos ganamos un derecho al trabajo adquirido, lo que si estamos en la búsqueda de que una vez por todas que ese derecho que tenemos nosotros, que venga un gobierno el de Mariel o el que sea y que diga “muchachos, el derecho se lo ganaron” y basta de estar atrás de nosotros. Que una vez por todas vean que nosotros estamos, no que estamos en la sombra, que digan “si, muchachos acá están los vendedores de toda la vida”. En la economía nadie es millonario en la calle, que se puede vivir mejor, que se puede comprar un auto para nuestras cosas, para tener una comodidad, bárbaro, porque si fuéramos millonarios no estaríamos pasando frío, calor ¿qué somos masoquistas? No, no somos masoquistas

El año pasado fue una discusión de puestos fijos para sacar el termino ambulante. El cuestionamiento es sobre una ordenanza hecha a medida, de nombre y apellido, planteaba tiene un nombre y apellido no la ordenanza los puestos fijos que son removibles, pero la nueva gestión entiende que caducó, que es rara y se tiene que revisar

Yo escuché los audios de la señora María (Giménez IMDEL) que la respeto y la voy a respetar siempre, porque soy así y el respeto está primero, pero la ordenanza como dice tiene nombre y apellido porque es al titular que le corresponde, se le da nombre y apellido y ella dice que es rara pero ¿por qué? Por qué tiene nombre y apellido una ordenanza? Es como un negocio, un quiosco todo tiene una ordenanza ¿es verdad o no?

Te quede preguntando para que vos también des tu opinión sobre esto. Dice que es rara ¿qué es raro? ¿qué se hayan juntado los concejales? ¿Es raro que el Señor Intendente que estaba en su momento se haya puesto al hombro y diga “vamos a tratar de organizar la venta ambulante” que no se terminó de organizar? Porque en el medio vinieron las PASO, las elecciones y no se pudo terminar esa ordenanza ¿qué suena raro, como que alguien arreglo con nosotros, todos los concejales, el Señor Intendente? ¿Qué es raro que el Señor Julio Asseff, en los años que él estuvo como Intendente, haya puesto la ordenanza para la venta ambulante el nombre de cada compañero que lo tenía? ¿Qué es raro, que el Señor Mariano West que fue varios años Intendente de Moreno y sacó tres ordenanzas? Esa parte no me gustó, es raro lo que marca cada ordenanza, lo dice el estatuto, tiene que tener nombre y apellido.

Está el derecho adquirido pero tal vez el esquema de ordenamiento y regulación piense en aquellos que no tienen posibilidades, es decir, ustedes podrían alquilar un local y ser comerciantes si los recursos que obtienen se los permite

¿Lo que vos me estás planteando es que nos vayamos nosotros que estamos de toda la vida y nuestro espacio que nosotros nos ganamos con sacrificio, con sudor, bajo la lluvia tantos años, nuestros padres que dejaron la vida, se enfermaron como hay compañeras y compañeros enfermos de cáncer, que dejaron toda su vida ahí? Bárbaro nosotros nos vamos y que venga y lo ocupe otro. Ese no es el punto, creo que llegó el momento de decir vamos a reconocer al vendedor ambulante histórico, como en el punto que dijeron –yo lo escuche en la nota- que dijeron un permiso por dos años ¿es verdad o no?

Es el gran debate histórico, fíjate que estamos en 2020, pasaron 30 años y no se resuelve

¿Sabes porqué no se resuelve? Porque no quieren resolverlo.

Pasaron 30 años y no lo resuelven es que no existió la voluntad política para decir “hasta acá” y se reconoce el derecho de aquellos que están en la calle

Que lo reconozcan como un derecho adquirido y listo. Que nos tengan con un puesto lindo, como dicen ahora que supuestamente nos quieren hacer un puesto mejor. ¿Sabés las cosas que nosotros presentamos en el Concejo Deliberante? Para poner puestos lindos, tratar de invertir en lo que se puede, de que nos den la posibilidad, de decir que sacamos un crédito etc, para poner un Moreno lindo. Pero si queremos poner un Moreno mejor porque no decir, la venta ambulante que nos organicemos como corresponde, lo legalicemos y lo ponemos lindo, que pase el vecino de toda la vida, ,el comerciante que nos conoce de toda la vida que pase y diga que le pone contento porque nosotros no tenemos problemas con nadie

Si fuese así ustedes deberían pagar el canon, se crearía una tasa y se termina este asunto

Nosotros estuvimos pagando antes que venga Festa, teníamos los permisos y estuvimos pagando y después lo cortaron, siempre pasa lo mismo. Después con Festa también, después se corto porque la ordenanza no salió como tiene que salir, salió en una parte todos los compañeros esperando porque se presentaron todos los papeles, no se terminó esa ordenanza. Vos decís pagás un canon como corresponde ¿sabés cuántas veces quisimos hacer las cosas bien? Pero no hubo la voluntad política.Es un tema menor lo nuestro, me parece que esto se puede charlar, debatir y ponerse de acuerdo rapidísimo, yo lo veo así y hace años venimos luchando para que a nosotros nos reconozcan, pero del otro lado son los que no quieren, me parece.

¿Hablaste con María Giménez o la flamante Directora General de Control Integral de la Vía Pública Claudia Sena?

La venta ambulante se dice a las personas que andan deambulando, nosotros tenemos puesto fijo y nosotros le hemos planteado a la señora María, a la señora Claudia Sena que dejen el espacio físico que nosotros ocupamos toda la vida, es eso lo que pedimos. Después hacemos lo que ellos quieran, que solo nos mantengan en el espacio físico que nos corresponde por años, porque ellos dijeron en un momento que el comerciante no nos quiere, yo quisiera que vayamos juntos con la señora María y Claudia Sena, que comerciante dice que a nosotros no nos quiere, no te voy a decir todos pero ni la minoría te puedo decir eso, que con nosotros no tiene problemas. En la última ordenanza que salió está bien hecho con el tema de los puestos porque vos no podés vender lo que tiene otro frentista, entonces cada puesto fue ubicado en el rubro que no tiene frentista. A nosotros los vendedores viejos siempre nos enseñaron a respetar el frentista que para nosotros es sagrado.

Es clarísimo esto Alejandro y me parece que ahí está el nudo de toda la discusión que se viene. ¿Cuántos puestos, cuántos compañeros trabajadores de puestos fijos hoy tienen ese derecho adquirido que me decías al comienzo?

Son 40 puestos

La responsable del IMDEL habló de los decomisos, resultado de advertir a los vendedores que está impedida la actividad, más aún por la pandemia

A los compañeros de nosotros no le decomisaron nada, porque desde que empezó esto el 19 de marzo casi nadie salió a trabajar, porque casi todos tenemos una enfermedad y tratamos de cuidarnos, algunos si tenemos que salir otros no, para poder seguir paliando la situación porque el sustento no es el mismo sino. Los que han salido fue toda esta gente africana, de todas las ferias que todos los vieron, salieron a copar Moreno como si fueran los dueños, ese es el enojo de los comerciantes porque no podía vender, yo y todos los compañeros estábamos indignados porque el comerciante de toda la vida no podía vender el producto de él pero si salían ellos de la feria y armaban el puesto con lo que vendía el mismo comerciante. Nosotros no salimos, son dos cosas diferentes.

Es evidente que hay algo por resolver, el derecho adquirido de ustedes y el poder legítimo que tiene un gobierno para definir el plan que considere necesario

La señora María dijo que nosotros no podíamos tener un auto porque si teníamos que estar trabajando en un comercio. Si en tantos años no pudimos tener una casa digna, como la puede tener mucha gente que gracias a Dios tiene su techo, me pone feliz, como no podemos tener un auto porque es una herramienta de trabajo. Eso me dolió en el ama, no sé si se expresó mal o que, quisiera hablarlo con ella personalmente, me dolió porque me parece que no se puede decir eso, porque tenemos el derecho como seres humanos, como trabajadores, que somos de tener una comodidad tanto para el trabajo como para nuestra familia

Es buen punto, acá entra en discusión que se entiende como economía popular y que es el trabajo

Nosotros no somos economía popular, la economía popular es otra cosa, por lo general se basa en los feriantes que nosotros tenemos mucho acá en Moreno. Nosotros le queremos explicar que somos vendedores de puestos fijos no somos de la comunidad de la economía popular, nosotros tenemos que estar como estuvimos siempre en lugar que representa Comercio, para seguir vendiendo nuestras leyes, es de ahí donde sale todo, el debate para el legislativo, el Ejecutivo para ordenar. Nosotros no somos de la economía popular, para nada.

Cierra la entrevista con un mensaje obvio. El Colo dice: «Somos trabajadores y vamos a luchar porque lo somos de toda la vida, así lo hicieron mis padres. Yo con esta forma me siento orgulloso de darle lo que puedo a mis hijos, siento una profunda satisfacción saber que con este trabajo ayudé a que mi hija pueda convertirse en abogada, dándole así a nuestros hijos que no nos pudieron dar nuestros padres. De una vez por todas queremos que reconozcan nuestra historia, basta de esta persecución contra nosotros, eso le pido a la Intendenta que nos escuche porque nacimos y somos de Moreno. No nos merecemos más que nos persigan porque no somos delincuentes, somos laburantes de toda la vida».