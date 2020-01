0 shares







EFECTOS VISIBLES DEL DECRETO 3077 –

Lo que se escribe con la mano, en este caso, no se borra con el codo. Desde el momento en que la Intendenta dijo «retrotraer todo a lo que sucedía seis meses antes del fin de Festa» el anuncio ahora tiene resultados. Todos/as que ingresaron a la Municipalidad en el año 2019 dejarán de tener función, lo que no significa despidos para el gobierno local del Frente de Todos. Esto se «ajusta» a la situación de franqueros, trabajadores /as del Centro de Monitoreo que funciona en el K41. A ellos /as no les cabe el principio rector de «ñoquis», tampoco el de no contar con actividad definida, incluso en horario. Visualización de pantallas durante 12 horas. Es claro, entonces, que los despidos no se pueden tapar con ningún eufemismo tecnicista.

Esta tarde a las 18 horas, los que recibieron la notificación, aquellos que están en la incertidumbre, los que deciden defenderse, acuden al sector de ingreso y, rejas mediante, hablan. Sebastián es el ú»ltimo en dar testimonio pero es el primero en hacer real el acto solidario. Su enfermedad es casi irreversible. No titubea en indicar que habló con el ex intendente para obtener un trabajo que le permita subsistir. No sabe si fue expulsado pero se siente incluido en el reclamo de sus compañeros /as: «Me pueden tocar porque entré en agosto, llegué por un contacto y me senté con el intendente de turno y comencé a trabajar porque no tengo recursos. Con este trabajo soy el único sustento de mi familia, tengo cáncer en grado 4, ya no hay más que hacer solo esperar que pase lo que tenga que pasar. Recorrí cien médicos y todos me dicen lo mismo, aun así me presento a trabajar, en los horarios que debo presentarme. Voy a luchar por mis compañeros, no me creo diferente por tener un problema de salud, voy a luchar a la par de ellos por querer trabajar«

MónicaMeredo:empecé en el COM y después nos trasladaron al CCO. Nunca me notificaron que me dieron la baja, me dijeron que estoy en un listado pero nunca me lo mostraron, no me avisaron.

¿Enqué fecha empezaste a trabajar?

El 2 de enero del 2019, nadie me notifico que me dieron de baja.

En las explicaciones oficiales, el secretario de Legales y Técnicas dijo que aquellos que ingresaron en 2019 se tienen que ir.

No sé, a mí no me notificaron nada, me dijo el personal me dijo que estaba fuera del CCO, vine el 31, el 1°, dejé a mi familia de lado, estuve aquí cuando no hubo jefes ni nadie para controlar las cámaras. No es justo que nos saquen de esta forma.

Ustedes están acá trabajando, ñoquis no son porque están acá visualizando.

Visualizando, somos franqueros del turno noche, venimos los días que nos corresponden y jamás faltamos, pueden verlo en los legajos. Estuvimos siempre presentes de 6 de la tarde a 6 de la mañana, trabajando 12 hs. por día.

¿Qué te parece que están haciendo con vos y el resto de tus compañeros?

No es justo, cuando contaron con nosotros y van a seguir contando porque es un trabajo que nos encanta, nos apasiona, podemos ayudar a los vecinos de Moreno. ¿Por qué cerrarnos la puerta de esta forma? ¿Por qué no notificarnos como corresponde?

Daniela Aranda: me entero porque me acerco ayer al Municipio, estoy desvinculada desde el 31 de diciembre, nadie me notifico nada aunque la fecha figura desde el día 26. Me presente a trabajar el sábado anterior sin ningún problema, estamos en lucha porque queremos trabajar, como dicen los carteles no somos ñoquis, somos trabajadores y queremos conservar el puesto de trabajo. No queremos que se nos toque el puesto de trabajo, hablo por los compañeros y por mí, cumplimos desde el día 1 con horarios de 12 hs. los fines de semana y feriados, trabajamos las fiestas, acá no hay nadie que dé la cara y que de la lista de 60 compañeros desvinculados, queremos que presenten la lista y que no hagan trabajar a la gente de esta manera.

Son 60, pero cuento acá 8/9 personas, ¿Qué sucede con los 50? ¿Son distintos turnos?

También, 60 compañeros del K, pueden ser de distintos turnos, franqueros, lo que pedimos es que vengan y den la lista como corresponde, queremos seguir trabajando, no somos ñoquis, venimos a trabajar a cumplir el horario de 12 hs como corresponde. Pedimos la presencia de los sindicatos, que nos acompañen en esta lucha para poder recuperar el puesto que nos fue arrebatado.

¿Si te quedas sin trabajo que haces? ¿Dónde buscar trabajo? Al cumplir una función, si se los echa tiene que haber una causa, no se puede porque sí.

No hay causa, al menos no fui notificada de ninguna causa.

¿Cuándo ingresaste?

En septiembre de 2019.

Jonathan Rivero: entre el 25 julio y mi contrato decía hasta el 31, pero no me notificaron que tenía la baja, espero que venga un jefe para que me muestre el listado y diga si estoy de baja.

Si aparece el listado y aparecen dados de baja, lo mismo tienen que exigir trabajo

En mi caso soy sostén de familia, tengo un hijo, es muy triste que me dejen sin laburo, me da brinca porque nadie te dice si están dado de baja o no, por qué me echaron.

Hoy se depositaron los sueldos, ¿te fijaste si te depositaron algo?

Sí, me depositaron y me descontaron $6000 por la categoría que tenía.

¿En los otros casos también?

Si, a todos nos hicieron descuentos.

Daniel: yo me fije hoy y tengo entre $5000 y $6000 menos, no sé de qué, si es por la categoría o que. Entre en julio por curricular, no por militar para alguien, estuve un año sin trabajo y agradecí que pude entrar acá, de repente me pasa lo mismo que a mis compañeros que mi nombre figura en una lista pero no me avisaron nada. Ha pasado con otros compañeros que han trabajado el mes completo acá y no les pagaron el mes porque no les había llegado la notificación, de la noche a la mañana les dijeron “No trabajas másacá” y los dejaron en la calle, sin pagarle el mes que trabajo gratis y hasta ahora no los reincorporaron.

¿Han visto nuevos franqueros, nuevo personal?

Si, hoy entró un compañero nuevo, no tuve la posibilidad de hablar, entró directamente y está visualizando en este momento, y eso pasó en otros turnos de tarde/día, han entrado nuevos compañeros que no conocíamos, si bien también soy nuevo a los mismos que están siempre uno los conoce.

¿Todos los que recibieron, o no, la notificaciónson franqueros?

Nosotros somos franqueros pero tenemos entendido que hay del turno tarde, durante la semana hay turnos de mañana, tarde y noche, nosotros venimos fines de semana y feriados, hay gente que también despidieron de los turnos.

Contame cómo es el laburo que hacen, ustedes miran pantallas pero no celulares sin nada por el estilo.

No, no está permitido nada, ni celulares, ni biromes, como corresponde en estos tipos de trabajos. Entramos a visualizar damos informes de los hechos que pasan, gracias al trabajo de todos los que están durante el día y la noche, nos han dicho que ha bajado el 12% de los delitos en Moreno, nos felicitaron a fin de año, el trabajo no es venir y sentarse, tenemos que estar despiertos 12 hs. mirando el monitor, controlando. Nos gusta el trabajo pero no que nos traten así, no puede ser que estemos despedidos, nos avisen un mes después y no nos paguen lo que trabajamos. A una compañera le dijeron que no le van a pagar los días que trabajo, ella tiene como tres fines de semana que no le van a pagar.

Deberían estar los gremios, debe comprenderse que son despidos y que debe haber una justificación, no importa si son 5, 10 o 60, con que sea 1 alcanza para defender el trabajo. ¿Ustedes creen que esto es persecución? En el argumento de la intendenta dice que son todos los que entraron en el último año de Festa, todos militantes de Festa.

Yo soy Mónica Meredo y no soy de Festa, para lo único que voy a militar es para mis hijos, mi marido y mis compañeros. Todos tenemos problemas, él tiene problemas de salud, el con la familia, nenes chiquitos, no es justo, no soy militante ¿Por qué ese manoseo?

Sebastián, tenés un problema de salud visible ¿Qué se hace contigo?

Me pueden tocar porque entre en agosto, llegue por un contacto y me senté con el intendente de turno y comencé a trabajar porque no tengo recursos. Con este trabajo soy el único sustento de mi familia, tengo cáncer en estadio n° 4, ya no hay más que hacer solo esperar a que pase lo que tenga que pasar, recorrí cien médicos y todos me dicen lo mismo, aun así me presento a trabajar, en los horarios que debo presentarme. Voy a luchar por mis compañeros, no me creo diferente por tener un problema de salud, voy a luchar a la par de ellos por querer trabajar.

-Si la señora lucha por lascausas justas, por el pobre, por Barrios de Pie, es militante y está siempre con lospobres ¿Por qué hace esto con los pobres? Nosotros no entramos por política, quisiéramos que viniera y nos dijera porque tomo esta decisión o dejo que tomaran esta decisión.

Concluye el tiempo de entrevistas. Hay un sentir concreto del abismo que significa no tener empleo. Mónica afirma un principio de trabajo real y un motivo que el gobierno no puede reducir a un decreto: «No soy de Festa, para lo único que voy a militar es para mi familia y mis compañeros. No soy militante ¿por qué este manoseo? Si la señora Intendenta lucha por las causas justas, por el pobre, porque es del Movimiento Evita, porque es militante y está siempre con los pobres ¿Por qué hace esto con los pobres? Nosotros no entramos por política, quisiéramos que viniera y nos dijera porqué tomó esta decisión o dejó que tomen esta decisión».

Queda para la reflexión un actor no secundario. Llega personal policial y pregunta a los trabajadores /as si allí pasaba algo porque alguien denunció disturbios. Todo en tiempo real y bien visualizado.