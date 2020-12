7 shares







LOS ADJUDICATARIOS /AS FIRMARON / LA PERLA –

Mínimo registro histórico: Plan Federal La Perla inicia en el año 2006. En la Intendencia de Andrés Arregui se entregan varias unidades, algunas equipadas con paneles solares y equipamiento vinculado a esa prueba piloto. Luego vino el largo invierno de parálisis, Provincia y Nación congelan los proyectos vitales que son una aspirina ante la emergencia habitacional. Con la presidencia de Mauricio Macri las organizaciones sociales le arrancan la recuperación de los esqueletos en La Perla. Cooperativas del Movimiento Evita y Barrios de Pie cumplen con el compromiso, no así la ¿cooperativa? del músico Javier Calamaro.

Ese casco histórico del Hospital, con la refuncionalización de inmuebles y espacios libres, recibió a las familias adjudicatarias, que son 364 historias. El Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional (IDUAR), ultima detalles, antes del acto oficial que encabezará la Intendenta con el Gobernador.

La arquitecta Carolina Amaya, Administradora General del IDUAR, hace una pausa en el trabajo de contacto, visualización y escucha con y hacia las personas que son las propietarias /os: «Estamos conmovidos y es emocionante porque no son 364 casas y unos caños que conectan, son hogares, son familias, son sueños. Cuando se formulan las políticas públicas se piensa en la vida, una vivienda, el hogar, es pensar en tus hijos /as, donde se desarrollan tus anhelos y proyectos…»

Perdón, en este momento recuerdo que usted en la nota anterior sobre La Perla me comentó que estas familias que ahora están firmando, algunas decían que no les importaba si estaba o no el inodoro

Es que ellas /os necesitan hacer pie, estar seguros en un lugar, pero debo decir que hay una deuda enorme que tenemos, es una deuda que lleva muchos años. Lo explico así, yo vuelvo a La Perla después de haber estado en el inicio, en el año 2006, porque estuve en la firma de los convenios y recién en 2009 entregamos la primer tanda. Hoy estamos en 2020 y todavía queda un macizo, esperamos que con la nueva gestión del Estado podamos finalizar todos los federales y proyectar más viviendas.

Entiendo que para un gobierno, más con el año de pandemia, entregar viviendas debe ser motivo de celebración, pero falta un macizo y el plan completo de Villanueva donde hay esqueletos

Claro, porque Villanueva es contemporáneo a La Perla en cuanto a fecha de inicio de los convenios. Lo que estamos hablando con la gente del nuevo Ministro (Ferraresi) es terminar en el menor tiempo posible esas 600 viviendas de un universo que era 864. Debo decir que esas viviendas en los contratos firmados decía 12 meses de ejecución, lo señalo por Casasco, Plan Federal, se hizo en un año. Por supuesto que queda el debate, pero después de hacerlo, es como se sostienen esos nuevos barrios ya que no es te entrego la casa y listo sino que debe producirse un seguimiento, equipamiento urbano, etc. Más allá de todo esto, hoy rescatamos la alegría de las familias, y para nosotros que venimos militando el hábitat hace tanto tiempo, esto que vivimos es como un bálsamo ante tanta crudeza. Disfrutar estos cuatro días va a estar bien.