“No soportan que haya una economía popular que no plantee el diezmo y la sumisión al Evita”

El día lunes 26 de julio la plaza San Martín se vio envuelta en un operativo del Municipio que prohibió al Movimiento de la Economía Social y Peronista la venta y distribución de los productos en el almacenazo popular que realizan semanalmente.

Juan Carlos Sanchetta, referente del MESyP expresó: “Nosotros presentamos primero una nota en el IMDEL, planteándole que vamos a hacer la difusión de la canasta de La Esperanza en todas las plazas del distrito. Ayer, la situación fue que cuando llegamos había más de 30 inspectores, policías, habían corrido el carrito de la carne, lo habían sacado de ahí; compañeros inspectores me dijeron que estaban los de bromatología a la vuelta, todo un circo despilfarrando los ingresos de los morenenses, puesto al servicio de que nosotros no armemos el puesto”.

¿Qué les planteó el municipio el día de ayer?

Lo que plantean en ese momento es que la plaza la administran ellos, que son prácticamente los dueños de la plaza. Y bueno, fue una discusión áspera, le habíamos presentado la nota, hoy la nota nos contestó que no nos afecta en lo que nosotros planteamos porque está prohibida la venta ambulante de alimentos, cuando, en realidad nosotros no hacemos venta ambulante, nosotros lo que hacemos es exactamente los mercados populares, el almacenazo popular callejero. Ahora voy a volver a contestar la nota porque nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo, que justamente lo que promueve, es lo que nosotros planteamos, acercar los productos del productor, directamente al consumidor. Entonces, el municipio lo que está haciendo es ir por arriba de un acuerdo nacional. Aparte de eso, es una clara persecución política hacía lo que nosotros planteamos porque como Anahí (Sanchetta) está dentro de la lista que se le presentó para competir en las internas, claramente es una medida que tiende a disciplinarnos.

Venían haciendo bien las actividades, ¿no habían tenido inconvenientes antes?

Exactamente, no habíamos tenido inconvenientes, lo estamos haciendo en todo el país, o sea, hay un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, hay otro convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia, de hecho, nosotros estuvimos en Moreno en dos mercados que se hicieron desde el Ministerio de Desarrollo de la Provincia donde no se puso trabas de ningún tipo y el sistema que nosotros tenemos para trabajar es exactamente el mismo que los mercados que ellos tienen en la plaza. Por eso digo que es una persecución política, clara y contundente, pero además tampoco soportan que haya una economía popular que no plantee el diezmo, que no plantee la sumisión al Evita y a la CTEP y eso les molesta. Y te digo algo más, nosotros el programa de almacenes populares lo entregamos en mano, en su momento, a uno de la CTEP, y ellos salen después a tratar de armar el programa de almacenes populares, una canasta de 1000 pesos y es exactamente lo mismo que nosotros planteamos desde un primer momento. Primero que, tratan de robarse el proyecto, segundo que lo copian y lo copian horrible, porque si esto llegara a toda la gente acá nos callaríamos la boca, y ayer, lo que hicieron fue, que muchísima gente que, necesita realmente llegar, poder comprar el pan barato, la leche barata, los productos baratos, no pudo acceder por el capricho de la Intendenta que me hace acordar mucho al capricho de hacerse un documental auto referencial.

Por esta situación, ¿no tuvieron otro llamado?

No, hoy nos respondieron por escrito que si nosotros queremos tenemos que ir a hablar con la Coordinación General de Economía Popular del IMDEL para su evaluación, te vuelvo a repetir, nosotros tenemos un acuerdo firmado con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, otro con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia y ésta Intendenta se lo pasa olímpicamente bien por el culo, con las palabras textuales.