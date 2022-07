«No soy abogado de Mariel Fernández ni de nadie, pero mi deseo es que lo pueda explicar porque estoy cansado de ver tanta mierda»

ACERCA DE LAS DENUNCIAS PERIODÍSTICAS Y PRESENTACIONES PENALES CONTRA LA INTENDENTA DE MORENO –

Mirko García se abstuvo en el recinto al momento de votar la citación a la Intendenta, aunque su exposición legislativa y ante los medios no tiene variaciones: actuar con prudencia dejando un mensaje político porque es una pelea larga, nadie puede noquear a nadie en el primer round.

«Si usted me ve el día de mañana viviendo en un barrio privado o cerrado, lo mínimo que le tengo que mostrar es la boleta del LOTO o el Quini 6. Alguien cree que no tengo los testículos para pedir la interpelación de la Intendenta, pero lo que ocurre que todo es paso a paso, no voy a entrar el Concejo Deliberante con una pluma y un conchero creyendo que eso es el Teatro Maipo. Es la casa del pueblo en democracia, y lo que tiene que hacer un legislador es actuar con responsabilidad. No soy abogado de Mariel Fernández ni de nadie, creo que algunas cosas las pueden explicar o no, en función de eso como legislador morenense tomaré posición. Mi deseo es que lo pueda explicar porque estoy cansado de ver tanta mierda y que esa mierda salpique para todos lados. Yo no quiero ser parte de una generación de sucios que puede dejar el país y el distrito hecho pedazos, por eso reitero que esto es muy simple, hay que aclararlo y resolverlo, por el bien de la Intendenta y de los morenenses. Tenemos una Vicepresidenta de la Nación con mil causas y sentada en una fortuna de pesos y dólares que no lo puede explicar ante la justicia y quiere conducir los destinos de la patria, y eso es muy triste y lamentable».