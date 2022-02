«No soy de la Presidencia del Concejo Deliberante, soy asesora de los concejales de mi bloque»

La experiencia o su experiencia es incuestionable. Más de una década y media en el órgano que debe respirar democracia, los disensos y consensos, convierte a Claudia Asseff en una figura reconocida. El pasado 10 de diciembre finalizó su último mandato como legisladora pero hubo un acto administrativo que la sigue vinculando con el Honorable Concejo Deliberante. La palabra de una de las máximas referentes de la oposición histórica en Moreno así lo confirma, adelantando que será por un poco tiempo:

Después que termina tu mandato el 10 de diciembre ¿pasaste a ser asesora por nombramiento de Araceli Bellota, presidenta del cuerpo? Si es así, ¿en qué carácter es la asesoría?

Bueno, uno nunca deja de hacer política y sigue en actividad, también en el Concejo Deliberante avocada a todas las cuestiones que fueron quedando. Pero la respuesta es SI, me nombran como asesora, por un tiempo. Como te dije fuera de micrófono, hay una digitalización de todo el trabajo de nuestro bloque, porque venimos desde el año 1983, por lo tanto tiene mucha documentación que hay que digitalizar, algo que no se pudo hacer antes por falta de tiempo y de personal, pero aparte de eso tiene que ver con todos los temas de Moreno, como el caso del Servicio Escolar Alimentario (SAE), el tema de parques industriales que durante años pedí los informes y que ahora lo responden. Entonces, estaré por un tiempo, viene la Rendición de Cuentas, así que voy a asesorar a los concejales de nuestra estructura, y después seguiré haciendo política desde el lugar que sea.

Vos podés ser asesora de los cuatro concejales /as de esa estructura, ser asesora de Ricart, Florencia Asseff, Juan Fernández o Mirko García, el tema es porqué estás nombrada como parte de la estructura de la Presidencia del Concejo Deliberante pero adscripta como asesora de tu bloque

No, no, la que marca los cargos es la Presidencia del Concejo, Araceli Bellota es la que hace los decretos, pero estoy pedida por una concejal de nuestro bloque. No soy de la Presidencia del Concejo Deliberante, soy asesora de los concejales de mi bloque (NdR: Florencia Asseff, Mirko García, Roxana Ricart y Juan Fernández) pero dentro de un mes o mes y medio no estaré más. Esto tiene que ver con la continuidad de un montón de tarea que nos quedó.

Para ponerlo en claro, porque la pregunta es concreta. El concejal /a tiene un asesor y un secretario que le corresponde por ley y él o ella los elige y acerca sus a la Presidencia. Tu caso es distinto, estás nombrada en la Presidencia pero vas a trabajar para tu bloque. Esa es la información…

Quién dice que estoy nombrada allí. La Presidencia nombra a todo el mundo, pero no dice que estoy para la Presidencia sino para el bloque. Está la figura de Secretario de Bloque (Reglamento Interno) que nunca se instituyó, a pesar que todos lo pedimos. En mi caso es un cargo de asesor que no está dado por afuera o por alguna cuestión. Hay otros cargos de asesores que tienen otras personas como en mi caso pero para otro bloque. Lo mio no es ilegal, es legítimo porque nadie me puede quitar a mi la legitimidad por toda mi experiencia y el trabajo que he aportado. Nadie puede negar que el bloque tiene documentación que ni siquiera existe en el Concejo Deliberante, leyes que nos han quedado todavía como el Reglamento Interno del HCD. Hay un montón de temas que quedaron en la galera porque el trabajo es muy grande, bueno, yo voy a aportar a esto en este tiempo. Punto, ya está, que vuelta más le vamos a dar…

Lo que creo es…

Estoy molesta, no por tu pregunta, sino con aquellos que todo el tiempo quieren poner sospechas en algo que no tiene nada de eso.

Reitero, si sos asesora de un legislador o concejala no hay nada ilegal ni ilegítimo, pero aparecés como asesora de un bloque

Lo que tengo es una asesoría. Qué función cumple, soy asesora de los concejales míos, un pedido de una de las concejalas y por el resto del grupo. No hay de ilegalidad ni de ilegitimidad

Coincido, pero precisamente por tu experiencia, sabés que podrías ser asesora nombrada, elegida por algunos de tus concejales y trabajar todo el año, no un ratito como me estás diciendo

No, mi idea y es mi decisión acompañar ahora y ya después seguir con mi carrera política, porque después seguiré construyendo y haciendo, con más libertades que antes, un montón de tareas del territorio y otras, no solamente acá sino proyectada a otro ámbito. Repito, hoy tengo una asesoría pedida por una concejal (Roxana Ricart) y mi trabajo es asesorar a los concejales de nuestro grupo, nada más.

Roxana Ricart te tiene entonces como su asesora, pero además tiene un secretario /a y otra /o asesor, ¿es correcto?

No sé si dio de baja, no sé cómo fue…

Es cada concejal /a tiene cargos

Algunos tienen más que otros, pero a ese trabajo no me dediqué nunca porque no estoy mirando la paja en el ojo ajeno. Hay gente que tiene una estructura de 500 empleados en la Municipalidad de Moreno, en menos de un año se incrementó la planta municipal en más de 1500 empleados; se recategorizaron a personas que tenían un año de antigüedad y los que siempre esperan siguen esperando. Si queremos buscar al tema del personal, de las paritarias o los aumentos, ese es el debate, es lo importante, pero si todo está puesto en mi persona es algo que no corresponde. Ya está, ya di la explicación, estoy como asesora de mi bloque y no ando preguntando por los demás, así de simple..

Bueno, si mañana el otro bloque de Juntos lleva a la Presidenta Bellota el nombre de un asesor /a le dan el cargo

No sé si estoy nombrada en lo de Roxana (Ricart), lo que sí sé es que voy a ayudar a mi bloque. No sé si bajaron a uno y subieron a otro, lugar había y punto. No me compares con el resto, que son los que entraron con nosotros y otros más. Hacen notas con vos como otro bloque, bueno que se preocupen ellos. Estuvieron hablando del otro bloque Ahora Juntos y era mentira porque no tenían otro bloque. Para mentir o chicanear, yo no quiero entrar en esas cuestiones. Acá termina, te agradezco a vos (por la nota), si quedó claro bien y si no que vengan y me pregunten. No pueden dudar de mi trabajo, de mi honestidad y de mi conocimiento y de mi pertenencia, así que para mí está clarísimo…

Tenés el nombramiento para facilitármelo

No lo tengo pero te lo voy a facilitar.

