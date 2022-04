«No soy embajador de La Perlita, tampoco del Municipio, solo quiero que se controle y que el pueblo viaje como se merece»

Los años vividos y la opción de comprender las épocas, contextos, actores y protagonistas, es una fuente de aprendizaje, si de allí se quiere beber. El saber empírico, la dosis adecuada de pragmatismo, hacen la diferencia.

Mirko García, actual concejal de FAP en Juntos, ex funcionario del Departamento Ejecutivo, pone el cambio en la parada justa cuando brota de los canales oficiales el llamado y/o convocatoria a controlar a la empresa de transportes La Perlita: «Este tema lo quiero plantear de esta manera, acá hay un contrato, hay una licitación donde el Municipio tiene herramientas legales para controlarlo, supervisarlo. Siempre la tuvo, pero alguna vez habrán hecho la vista gorda y no miraron».

¿Mariel Fernández hace dos años que hace la vista gorda?

Primero te aclaro, yo no soy embajador de La Perlita, tampoco soy embajador del municipio, soy concejal. Este tema hay que plantearlo así, yo no vengo acá con la guerra épica con la empresa La Perlita, que es la segunda fuente de trabajo más importante del distrito, ojalá tengamos diez, quince, vente, cincuenta, cien empresas que den trabajo. Que tengás una fuente de trabajo importante no te da derecho a hacer ciertas cosas como las que sucedieron el 31 de marzo (NdR: delegados y trabajadores suspendieron durante cuatro horas todos los servicios de Moreno Sur). Acá lo que hay que poner en discusión no es el pliego que ya está aprobado sino los controles. Todos los hombres son buenos, si se los vigila mejor, adelante que sean exhaustivos, rigurosos. Nosotros lo que proponemos es el contrato como corresponde, con su frecuencia, con su estacionamiento como corresponde.

Y si no se cumplen, ¿las sanciones?

Por supuesto, el día lunes hemos propuesto una comunicación al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Transporte de la Nación para decir, te estoy subsidiando y me interrumpiste un servicio, entonces, yo te lo tengo que descontar. Servicio que no se presta, servicio que no se paga, alguna vez tuvimos en otro tiempo una discusión parecida con Edenor, no se si se acuerdan cuando nos quisieron donar 40 computadoras. Entonces, son dos discusiones que hay que ponerlas sobre la mesa, una es el cumplimiento de este pliego, de este contrato y si merece sanciones tiene que haber sanciones y por otro lado discutir que mal que viajamos los morenenses.

Viajamos mal

Muy mal y peligrosamente.

Es muy interesante que se recupere la práctica del control. Pregunta, ¿cómo controla el Municipio a las empresas proveedores de la comida en las escuelas?

En primer lugar, lo dije en el recinto y lo sostengo, ahora me parece que el oficialismo comete un error. El oficialismo en este tema tiene que involucrar a todos en el control y eso es una responsabilidad de todos. Si alguien pretende hacer política con eso la verdad es un hijo de mala persona, esto debería ser una bandera de la política no de un sector político y, el General Perón decía que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, acá hay que romper los huevos, acá se tiene que ir quien se tenga que ir, incluso sí el municipio se tenga que comer un juicio. Prefiero, un juicio al municipio porque echa una empresa antes que los chicos coman mierda.

El municipio echó una empresa pero la verdad que no salió ninguna

Yo quiero ser prudente con este tema porque es un tema muy delicado, involucren a todo el sistema político en esto por favor, hagámonos cargo del costo político o de lo redituable, que lo redituable sería en esto que los chicos se puedan alimentar, ya empecemos a discutir no que coman sino que se alimenten. Esta es la discusión que tendríamos que empezar a dar.