«No soy enemigo de los sindicatos ni tengo interés de pelearme con ellos»

PARITARIA 2021 Y UNA EXPLICACIÓN NECESARIA –

Alberto «Beto» Conca afirma que el adelanto del 12 por ciento que se anunció horas después de la Mesa Paritaria fue una decisión de él que de ningún modo desconoce el ámbito de diálogo y debate, mucho menos intenta cerrar la paritaria con los gremios de forma unilateral o arbitraria. Explicó que la decisión responde al inicio de descanso (vacaciones de la Secretaria de Economía) y por lo tanto la firma de la funcionaria consagra el primer tramo del pago que impacta en el medio aguinaldo.

«No hubo ninguna mala intención, simplemente fue informar en el marco de la discusión paritaria se adelantaba este 12% pero no diciendo que la paritaria estaba terminada, ni que habíamos firmado nada, lo que se dijo fue que es informal, que habíamos adelantado el 12% para que entrara en el aguinaldo, nada más, eso fue todo, no se comprometió otra cosa», explica a Desalambrar el Secretario de Gobierno y agrega al respecto: «No se intentó sacar la ventaja o esas cosas por el estilo porque todo eso tiene patas cortas. A nosotros las ventajas son que antes se cobraba entre el 15 y el 20 de cada mes y ahora se cobra los primeros días del mes. Esa es la ventaja para los trabajadores, no hay mala voluntad. Yo lamento mucho que se haya armado un lío tan grande porque creo que no es un error lo que cometí, porque el responsable soy yo, pero voy a charlar con ellos en la semana, charlaré con ellos y sacaremos conclusiones a partir de esa charla. No hay gato encerrado como decían nuestras madres, no hay nada extraño«

Tal vez lo que leyeron, cuando hago la nota sobre paritaria y la discusión de los dos tramos de 12 por ciento y el tercero de 8 por ciento, es que a la hora y media aparece el comunicado, no sé si hay gato encerrado, ahora que hubo un anuncio Sí

No hay, si es que hay una equivocación lo charlare con los changos y si hay que remediarla, yo la remediaré porque es responsabilidad mía pero no hubo ninguna mala intención. Yo a veces he leído que los muchachos hacen declaraciones y aparecieron listas de cuánta gente iba a entrar en el tema de las plantas permanentes y a veces hacen declaraciones públicas, yo no voy a contestar nada porque no soy enemigo de los sindicatos ni tengo interés de pelearme con ellos, no son mis enemigos y yo los considero mis amigos. Me considero y me siento parte de la misma clase, tengo conciencia de clase porque vengo de ahí, de abajo.Lamento mucho que se haya armado este problema. En la semana charlaremos como charlamos siempre, muy de frente, con las cartas sobre la mesa, no escondemos nada, tenemos gestos, tenemos voluntades permanentes, discutimos lo que hay que discutir en la Mesa Técnica, el caso de la equiparación de muchas compañeras y compañeros que no tienen y hace muchos años que no se los asciende, el tema de los prejubilables, el poder resolver las tres categorías que se le tiene que dar a cada uno, que a veces uno se equivoca y hay que recomponerlo; el tema de darle el trabajo a un familiar directo de algún fallecido, que no se venían haciendo esos trámites, hemos recompuesto trámites antiguos que estaban muy mal hechos y los hemos tratado de recomponer, hay una voluntad, ¿qué nos equivocamos? Sí seguro, nadie es infalible en estas cosas.

AUDIO 1 CONCA

¿El 12% si se va a pagar en julio? Eso es inamovible

Porque entra en el aguinaldo, se lo habíamos dicho, se lo habíamos avisado, para que entre en el aguinaldo, digamos, había que hacerlo. Nuestra Jefa de Economía tenía sus vacaciones planificadas tras un año muy pesado que ha tenido con todo el tema de la basura y la cantidad de cosas que hemos tenido este año y merece un descanso y se lo ha tomado, por eso decidimos eso, hacerlo así, pero sin ninguna mala voluntad, pero no lo voy a discutir por los medios porque no son mis enemigos, ni las chicas que trabajan con nosotros en el tema. Lo discutiremos en la semana y nos diremos las cosas que hay que decir y si hubiera o hubiese que rectificar cosas se rectificarán, yo creo que no me he equivocado, simplemente he informado algo no diciendo que estaba en el marco que era un tema cerrado, sino que era un tema que ha estado en discusión en el marco de la paritaria, ni siquiera he hablado de otros porcentajes, nada.

AUDIO 2 CONCA

Entiendo que no desconocés que la inflación anual se calcula en más del 45 por ciento, por lo tanto la oferta muestra una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores /as municipales

Yo creo que el país está en una situación complicada, pero hay sindicatos, como el caso de los bancarios que habían cerrado en un 29% y ahora están pidiendo abrir las paritarias. La situación está complicada y yo lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es como la inflación sigue avanzando, ahí no tengo yo ni tenemos mecanismos para parar eso. Hay cosas que son reales. Lo que sí este año, con el 12% de febrero, con el 12% y el hipotético caso que resolvamos otro 12% más, en el año, de diciembre a diciembre, tenés en el calendario, 36% a fin de año.

Pero ahí lo que estás haciendo es tomar el 12 por ciento de la paritaria anterior 2020 y la ponés este año

Bueno, no es el tema que deba discutirse aquí. Para pensar la injusticia que la inflación le está ganando al salario. Eso es verdad. Y ver de qué manera uno puede colaborar de la mejor manera posible para que se achique, sea lo menor posible y podamos ordenar el tema de la inflación. Volviendo al tema del comunicado, es un hecho lamentable que ha sucedido y los sindicatos se han enojado, lo charlaremos en la semana como venimos charlando, pero no ha habido una mala voluntad.

¿También se adelanta porque se toma vacaciones Mariela Bien y se necesita la firma de ella, es así?

Claro, también ella se iba, se merece unas vacaciones. A veces nosotros estamos muy presionados, estamos haciendo, desde mi punto de vista, un Municipio con muchas exigencias, muchas idas y vueltas y cosas difíciles, y bueno, tenemos que ir preparando que los compañeros puedan descansar también, nadie se ha ido, todos han estado acá al pie del cañón. Yo desde que empezó la gestión no me he ido ni siquiera a mi provincia, tengo ganas de ir a ver a mi familia en San Juan pero no lo he hecho, no me quejo, no lo he hecho porque me he querido quedar, no es culpa de nadie. Estamos así, yo estoy muy enganchando con el tema acá de Moreno porque tengo mucha fe en la construcción de una administración distinta, Moreno está muy complicado, yo camino y a veces ando en algunos lugares de Moreno y digo, si fuera un marciano y vinieran extraterrestres y conocieran el peronismo, diría el peronismo por aquí no pasó. Pero no acuso a nadie en particular ni cosas por el estilo. Hay cosas para resolver, somos un Municipio muy pobre pero que tenemos un salario básico que está entre los 10 mejores que tienen los lugares como de La Matanza, Avellaneda, estamos muy cerca de todo eso y tenemos muy poca coparticipación.

AUDIO 3 CONCA

En el cierre de la entrevista, Alberto Conca reafirmó los conceptos y subrayó, una vez más, que fue su decisión informar el pago del 12 por ciento en julio: «Intentamos hacer lo mejor posible, no quiere decir que seamos los mejores pero bueno, estamos intentando con mucho esfuerzo. Esto fue una responsabilidad mía, no tiene nada que ver Mariel porque dijeron autoritarismo, y no, fue una decisión mía. Me preguntaron los chicos de comunicación y yo les dije que sí porque el comunicado decía simplemente que estaba en el marco de la discusión paritaria, no decía que habíamos cerrado paritarias y dije bueno, ahí fue y se armó la discusión. Espero esta semana poder desandar lo andado en estas circunstancias y volver a encontrar un camino de diálogo y buena convivencia que era lo que veníamos teniendo».