En la mesa donde nos recibe están desplegados una serie de documentos, actas y la resolución de la Jueza de Garantías Adriana Julián. Para la Agrupación Hugo del Carril, que conduce Alberto «Chico» Fraiz, la decisión de la justicia de sostener la imputación a Emilse Carnero, ex Secretaria del Consejo Escolar (período 2011 -2015), tiene la matriz de una causa política, empujada por un sector definido que encuentra eco en la justicia. Parten de un argumento que no habría sido valorado por el fiscal Soñora, tampoco por la Jueza de Garantías: el listado de auxiliares 2015 no aparece y el del año 2016 no se corresponde con el último que estuvo bajo la órbita de competencia de Emilse Carnero (actual Subsecretaria de Participación Comunitaria gestión Mariel Fernández) que, según su palabra a este medio, ese listado nunca fue objetado, cuestionado o denunciado por consejeros /as escolares, gremios o autoridades provinciales. En este plano, Carnero, militante y dirigenta de la Hugo del Carril, apelará la medida de la Dra. Julián ante la Cámara de Apelaciones de Mercedes.

El testimonio periodístico cobra dimensión tras conocerse la resolución que eleva a juicio oral la causa de títulos truchos del Consejo Escolar bajo una figura pesada: asociación ilícita.

¿Cómo encuadra esta causa? En la charla previa estábamos analizando un poco, es pesada la causa, asociación ilícita, una banda destinada a estafar y defraudar el Estado utilizando documentos públicos, sellos públicos, todo apócrifo y ahí esta usted ¿qué pasó?

Sinceramente todavía no logro entender esta situación porque realmente cuando fue el periodo de mi gestión administrativamente se trabajo muy bien, yo salí de una gestión donde no tuve ni una denuncia hoy me encuentro involucrada en todo esto que es una locura y que por suerte tengo documentación que puedo acreditar que yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto

Cuándo se hacían los listados, porque ahí aparece UPCN con las hermanas Juárez, las claves se adulteraban, entonces aparecía una persona con un puntaje superior que aquel que legalmente iba juntando puntos para llegar a un cargo, cuénteme como era eso

Principalmente cuando se hacen las inscripciones vienen 4.300 aspirantes a inscribirse, vos en el periodo de inscripción hay colaboradores, hay sindicatos, los gremios que son veedores, entonces nosotros recibíamos la documentación que en ese momento no eran carpetas sino folios, los folios que traían los aspirantes con su documentación el original y en fotocopias. Los títulos secundarios o primarios que ellos acreditaban ante una planilla de declaración jurada donde el auxiliar se hace responsable de que la documentación que entrega es real, nosotros recepcionábamos la documentación y si había algún inconveniente cuando se exponía una vez cerrada la inscripción de esos 30 días del periodo de septiembre había un periodo legal donde se expone en el listado que todos los aspirantes vean y verifiquen su puntaje

Es decir que podía aparecer un aspirante y decir ‘mire que esto esta mal’

Claro

Quedaba sujeto a eso, como un autocontrol de los aspirantes ¿sería así?

Tal cual, claramente cada auxiliar sabía quien estaba adelante, detrás en el orden del listado porque todos se conocen y todos saben, son trabajadores y saben que puntajes tienen y cual le correspondía en el siguiente periodo

Y en el tiempo que fue Secretaria del Consejo Escolar, ¿encontró algún puntaje adulterado?

No, durante mi gestión no, la gente que se ha acercado es porque le faltaría, no estaba computado algún curso de cocina o algún estudio, nosotros lo chequeábamos ahí vos estás cara a cara con el auxiliar, también individualmente donde te presenta la documentación. Yo no tuve problemas con certificados apócrifos, no los tuve realmente porque sino tendrían que haber hecho una denuncia y durante mi periodo yo no recibí denuncias

Por qué a nadie le sorprende que pase esto con las hermanas Juárez, hablo del mundo de la política, y si como una alteración de quienes están involucrados en una causa de asociación ilícita que es su nombre, porque hay una presentación administrativa que usted hizo o no

Si, con respeto a los Juárez ellos son históricos de un gremio, yo no puedo hablar de algo que desconozco no soy sindicalista, si puedo hablar de mi función como consejera escolar y la relación que yo en algún momento se planteó en el Consejo Escolar es cuando vos tenés una reunión de mesa distrital, alguna reunión por algún conflicto con algún aspirante auxiliar pero después más de eso no hay. En la presentación de la causa hay un listado presentado que no es el mío, yo antes de irme confecciono un listado donde no tuve denuncias de ningún aspirante porque cada uno vino en su periodo de reclamo y verificaron su puntaje. Los consejeros escolares ninguno hizo un pedido de informe, ninguno estando disconforme del listado final que yo realice

Bien, hablamos noviembre 2015, ese listado usted me dice que estaba sin objeciones por parte de aspirantes y consejeros escolares

Sin objeciones, tal es así que hasta el último dia estuvimos esperando la presencia de los concejeros escolares Pazos y Alagastino inclusive la señora Myriam Juárez porque a mi me faltaban firmas para completarlo para que se eleve a nivel central de la Provincia de Buenos Aires, lo autoricen y ya queden definitivamente autorizados para el uso del ciclo 2016

¿Y pasó eso que firmaron, es decir Miriam Juárez no firma?

No firma ni Pazos ni Alagastino, entonces yo me presento. Termina mi función el 9 de diciembre de 2015, el 2016 me presento y le entrego a la señora Presidenta del Consejo Escolar (Mónica Berzoni) el listado, las llaves, todo la documentación que quedaba en mi oficina y acá está firmado y recibido por la Presidenta el listado, pero oh casualidad que el listado que esta en la causa no es el mío

Usted tiene para acreditar cuando se haga el juicio oral que el listado que forma parte de la causa penal, insisto año 2015/2016, no es el que esta allí sino que es este

Donde no está rubricada mi firma, donde no está el cuerpo de consejeros escolares que estuvieron en mi gestión

Ese listado que está exhibiendo es del 2016

Este listado es del 2016, de febrero de 2016

¿Entonces como se modificó 2015 el listado que usted deja en 2016?

El mío queda inhabilitado por haberlo presentado el nuevo cuerpo de consejeros escolares, o sea, la persona que se queda a cargo de la Secretaria (Parentti) no lo presenta en tiempo y forma, queda inhabilitado por ende el sistema central le da la apertura al sistema informático dándole una clave nueva a las nuevas autoridades, ya no es mi responsabilidad

Bien, vamos a la causa penal que usted la leyó. Habla de 62 hechos comprobados y aparece su nombre ¿y eso por qué? ¿Qué paso en 2015 para que pongan 62 hechos comprobados?

Que 62 hechos donde los imputados ninguno tiene relación conmigo, ninguno expone haber tenido un diálogo directo conmigo, en ninguno de esos testimonios figura mi nombre

Tal vez, quizás no se si lo evaluó, ahí vamos a ver si existen algunas lecturas políticas de lo que es esta causa que me parece que esta más apuntado al incumplimiento a los deberes del funcionario público tanto suyo como Parentti, no es que eran parte, comían de esa torta, que evidentemente se estaban alterando las claves, hay gente de UPCN de La Plata, estamos hablando de una ramificación. Si se hubieran observado los listados tal vez se evitaba esto, bueno esto se va a ventilar en el juicio oral

Seguro, porque durante la confección del listado yo no tuve objeción, los problemas comienzan a partir de febrero de 2016 porque sino los problemas lo hubiera tenido durante mi mandato y la única responsable en ese caso hubiera sido yo

Y en su mandato siempre firmaban consejeros y los gremios

Tal cual, en ninguno de los 4 listados que yo confeccioné durante mi gestión tuve problemas, ninguno. Es más cuando yo vi casos que no eran justamente sobre el listado, con auxiliares que tuvieron conflictos hice la denuncia a nivel central

A ver, cuénteme eso, se encontró con un caso de una persona que llega a una escuela y dice soy el nuevo auxiliar

En 2012 han caído auxiliares a escuelas que no fueron designados en Consejo Escolar, no fueron designados ni en el acto público, entonces me alerta una directora. Me pongo a investigar y voy detectando diferentes hechos, esos hechos están todos en expedientes porque yo lo denunció en La Plata y acá están las pruebas que las presento en la fiscalía donde se lo presento a la causa. Mal función ¿de qué me están hablando cuando yo actúo como corresponde y hago uso de mis facultades? Yo actuó y este expediente sigue vigente porque lo tendrían que haber continuado

Tiene que estar

En algún lado tiene que estar, tiene que estar en el Consejo Escolar o en La Plata

Esto se lo llevó al fiscal a través de su abogado

Lo presenté a la causa, me están acusando de una asociación ilícita cuando yo denuncio anomalías en su momento porque esto pasó en 2012 después no volvió a pasar más, yo me tomé todos los recaudos para que no me volviera a suceder esta situación. A vos te parece, mis compañeras de oficina tenían que tomarse todo el trabajo de todos los actos públicos, agarrar la bicicleta e ir hasta el Círculo Médico a verificar si los talones habían salido de ahí de las licencias, una vez que estaba chequeado hacía los actos públicos

¿Es causa armada para usted, es político, porque acá estamos hablando de un fiscal Señora y la Jueza de Garantías Adriana Julián

Creo que falta investigar porque si yo estoy involucrada y me tomó el trabajo de investigar , me fui a La Plata, verificó, miró la causa, hay un listado que no es mío, que no está rubricada mi firma, hay 62 imputados donde no me nombran, no tiene relación conmigo ¿en que parte de la causa estoy? ¿Dónde esta fundamentado que yo cometí un delito?

Entonces es un hecho político, que Soñora acompaña y la Jueza también

Yo creo en la justicia y voy a trabajar y aportar como lo hice todas las veces que se me ha citado, me he presentado a derecho como tiene que ser cualquier ciudadano honesto porque yo no tengo nada que ver con esta banda y en esta cuestión y en esta causa, yo me he presentado y he presentado la documentación pertinente de hecho esta todo acá

En la causa hay una comunicación telefónica que hace Bettiana Arazco, hija de Myriam Juarez donde aparece el nombre de Alberto Fraiz

En principio, desconocíamos la situación de Bettiana de que estaba detenida, sinceramente nosotros cuando terminamos la gestión en Consejo Escolar a mi me avocan otra función automáticamente en enero yo empiezo a trabajar como Subsecretaria, yo me desentiendo del Consejo Escolar, ya pasó una etapa. Suelen llamarme cuando no se comunican con Fraiz, saben que soy la señora de Fraiz, entonces me mandan mensajes, me llaman, entonces me llama, no la conozco porque no la tenía agendada, no conozco la cara, no le doy importancia porque estaba ocupada, después me manda un mensaje de ese mismo número de que se querían comunicar con Fraiz que era Bettiana entonces sigo, lo veo a Chico y le dijo que me mandó un mensaje Bettiana que quiere comunicarse con vos ‘¿y de donde? Él se comunicó pero ni sabíamos que estaba detenida y mucho menos sabíamos que estaba llamando dentro de un penal

¿Tampoco sabían que era Betiana Arazco?

No, solamente el nombre porque yo en realidad no tenía diálogo con ella, no es una persona políticamente conocida, yo sinceramente no lo tomé que podía llamar desde un penal y mucho menos yo sabía que estaba detenida, estaba desentendida del tema de hecho…

Bueno, ahí en la declaración da a entender que si no la ayudaban la iba a involucrar a usted

Lo declaró

Si, usted lo declara, hace un señalamiento, fue una apriete ¿es así?

Y yo lo sentí de esa manera porque en realidad yo no tenía diálogo con Bettiana, de hecho cuando hubo un inconveniente en el Consejo Escolar con el tema de auxiliares yo hago la denuncia y continúo mi trabajo, si bien llegó ese momento del llamado, y que después Fraiz me comenta que lo que le estaba pidiendo era una ayuda para el abogado o algo así, para que ayudaran a la mamá (Myriam Juárez), sino me iban a involucrar ¿involucrar en qué? Que llame todas las veces que quiera, a mí no me pueden involucrar en nada porque yo tenía actuaciones hechas

Ahora, al final quedó involucrada

Al final quedo involucrada, esto es algo increíble, sinceramente he pasado por todos los estados emocionales, indignación, bronca, no puedo entender como puedo venir a parar en una causa de esta magnitud siendo que estoy totalmente en contra de estas cuestiones

Usted se declara inocente

Totalmente, yo no tengo nada que ver

No integro ninguna banda

No y mucho menos sacarle plata a la gente, no, mi esencia no es esa, siempre fui una militante de barrio, siempre colaboré, ayudé, me sacrifiqué, siempre traté de aportar no de quitar siendo una militante muy humilde. Cuando me llegaba la mercadería de la Municipalidad de Moreno que lo tenía que dar en las instituciones, era militante y yo era responsable de eso contaba que no me faltara ni una yerba ni un azúcar porque tenía vergüenza si uno decía ‘se quedó con una yerba’ y capaz te venía una de menos y lo sacaba fiado en el almacén de la vuelta de mi casa

¿Está enojada?

Totalmente, indignada porque no está dentro de mí, no es mi esencia

Parentti puede decir que el listado que heredó era el suyo

Lo puede decir y que lo demuestre en la justicia

No, usted le puede responder a Parentti que ese listado lo armó ella

Pero tal cual, conozco la función. Si ella ingresa como consejera escolar el nivel central de La Plata le facilita todas las herramientas para que ella desarrolle su actividad, su función era un problema con los listados supuestamente porque lo presentaron fuera de termino, le habilitaron la clave y ahí empieza a correr su responsabilidad como consejera escolar, lo mío termina el 9 de diciembre de 2015 con un listado que se lo presento a la Presidenta y acá esta el recibido.