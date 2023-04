Está sola, en una precaria casilla de madera, peleando por un derecho. Ella abraza a sus hijas y siente que esa tierra que ocupó hace dos semanas atrás en la zona de Manantiales, puede ser una instancia de solución.

Pero esta mañana la fuerza Bonaerense llegó a la zona donde no hay un conflicto sino derechos vulnerados. Los efectivos acompañan a la representación del IDUAR, Instituto de Desarrollo, Ambiental y Regional, organismo municipal que sigue los lineamientos de Mariel Fernández de un «Moreno Libre de Tomas».

Juana Macarena Mazza (22 años) se abraza a la frágil estructura de madera y expresa: «Hace dos semanas ingrese aquí porque ya no tengo donde estar con mis dos hijas. El Municipio no me dio ninguna solución y ahora se presenta con la policía para desalojarme, pero cuando el IDUAR vino por primera vez me dijo que no había problema en que me quedara. Hoy, ahora, no tengo ni para comer pero el Municipio quiere dejarme en la calle con mis dos hijas».