RESPUESTAS DEL SUBSECRETARIO DE SALUD –

¿Estaba la mujer de 67 años que falleció ayer en el número de 27 casos positivos que el reporte oficial envía cada jornada? ¿Por qué en el mapa de infectados no aparece Cuartel V habiendo una paciente de esa localidad? Las muestras que toma una clínica Privada, en este caso la Mariano Moreno, ¿tienen una demora en la confirmación o descarte respecto al mismo procedimiento que hace el sector público?

El Dr. Juan Varani, al frente de todo el operativo sanitario – epidemiológico de la Municipalidad de Moreno, es el encargado de entregar respuestas a los interrogantes: «El salto que se dio de 4 casos, a diferencia a lo que venía sucediendo, se debe a una notificación que se hace de una clínica privada de muestras que estaban esperando ser validadas y entraron en el mismo día las cuatro, son cosas que responden a la dinámica de esta pandemia y a la transmisibilidad del Coronavirus particularmente. En relación a la persona que referís, nosotros reportamos a todas las personas en el parte, lo que no estuvimos reportando últimamente es la localización barrial porque nos pareció que podíamos generar una susceptibilidad en la población en relación a los lugares que pueden estar afectados, no suma a nivel central. En relación a esta paciente se encontraba reportada y siempre se decía que estaba en estudio epidemiológico. Una de las fortalezas de este equipo es transmitir información diaria y ajustada a la verdad.

En el caso de la paciente de 67 años que falleció ayer, ¿estaba en el parte de los 27 casos?

Exactamente, venía siendo reportado como una de las situaciones que se encontraba internada en cuidados intensivos.

La otra mujer que falleció, también mayor de edad, en el parte dice que se confirma que tiene COVID-19 el día 5 y fallece el 10, ¿podría explicarme?

Tiene que ver con la latencia que tuvimos entre que se efectúa la técnica de laboratorio, que se informó por sistema informático a nivel nacional en el que nos regimos todos los que manejamos está situación. Se llama SISA, es una plataforma de Información de Salud Argentino, todos los resultados se cargan en esa base. Estos resultados se cargaron ayer con fecha del 5.

¿Se da doctor que hay una plataforma nacional que pueda tener los datos cargados…?

Nosotros nos manejamos por este sistema de información SISA donde están todos los casos que se confirman, los protocolos que se activan o los casos descartados. Tenemos acceso todos los días, de hecho nosotros cargamos en el sistema. Los protocolos de clínicas privadas tuvieron una latencia entre que se realizaron y se cargaron. En el sistema privado y en el Estado hay algunas desactualizaciones y cuestiones para mejorar.

Sobre la situación de Mercedes Robles de Cuartel V, todos los partes que están emitiendo si dicen de dónde son los pacientes, le puedo referir La Reja, Francisco Álvarez, pero no aparecía Cuartel, siendo que, por la información de primera mano que tengo antes de hablar con usted, esa persona fue confirmada de COVID-19 entre el 1° y 2 de Abril y había estado en el Hospital Sanguinetti de Pilar antes de ser trasladada a la clínica Mariano Moreno.

Se ve que está bien informado, yo no puedo emitir datos personales de los partes que estoy emitiendo. Usted se refiere con nombre y apellido y yo no puedo hacerlo de esa manera para preservar la identidad de las personas, pero si le puedo transmitir que siempre nos manejamos con mucha dedicación y cuando nos enteramos de todas las situaciones nos comunicamos con los contactos para neutralizar la posibilidad de transmisión.

Nunca he dado los nombres ni los apellidos de los positivos, ni siquiera del 2° caso, ni en los partes de ustedes. Si es por preservar siempre he tratado de hacerlo, solo he hablado con nombres y apellidos de personas fallecidas, no en los casos positivos que están en aislamiento domiciliario, para aclararlo. A partir de la situación de la persona que fallece ayer, ¿la Municipalidad o Secretaría de Salud, hizo bloqueos epidemiológicos en Cuartel V?

Si, nosotros no actuamos sobre casos confirmados sino sobre las sospechas. Todas las acciones fueron realizadas en tiempo y forma. Todos los familiares, en cualquier situación, algunos fueron dados de alta y otros siguen en seguimiento permanente. Estamos trabajando con responsabilidad.

De ninguna manera hay ocultamiento de casos ni manejo de los números, por eso es importante esta nota, porque todo puede y debe ser explicado.

Así es, por eso siempre estamos brindando información y tratando de ser​ lo más objetivos posible porque no tiene sentido ocultar información​, de esta manera podemos aprender.

Cuando una persona tiene síntomas de COVID-19 y se hace el hisopado ¿La muestra a dónde va? ¿Al Malbrán y ellos notifican a la Secretaría de Salud o clínica privada?

Hay diferentes circuitos en paralelo. Está el sector privado que tiene sus propios laboratorios autorizados. Por otro lado, está el circuito público, en principio fue el Malbrán pero hoy el día para toda nuestra zona sanitaria es el Hospital Posadas. Lo que se estuvo trabajando en está semana que pasó fue que todas las muestras vayan al Posadas, sean públicas o privadas, para garantizar un estándar de calidad.

Entonces estos últimos casos tienen que ver con que la clínica privada terminó de diagnosticar el COVID-19, sería eso lo que explica la situación

Estas últimas situaciones fueron diagnósticos de laboratorios privados.

¿Se puede dar la situación de una persona que fallece por una enfermedad de base como neumonía o gripe y después con el trabajo epidemiológico se pueda detectar que tenía COVID-19?

Se puede generar cuando hay dudas respecto a la causa de muerte. Si no cierra, en estas circunstancias, también se estudiaría por Coronavirus.

Sobre estos 4 casos que dispararon la curva de 27 a 31 ¿Los nexos epidemiológicos están determinados?

Estamos investigándolos, actualmente los cuatro (4) se encuentran en estudio de nexo.

Dos personas fallecidas, ¿los otros dos pacientes en qué situación están y dónde se encuentran?

Están en una clínica clínica​ privada del distrito en buen estado general, no están en terapia sino en cuidados intermedios mínimos.