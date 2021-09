«No vamos a permitir que pongan una cárcel, no queremos eso para nuestros hijos»

No es el paraíso pero el barrio tiene un nombre que tal vez lo represente.

Se llama Lucas, vecino y ciudadano de El Vergel, Cuartel V. Tiene 33 años y dos hijos. Lleva consigo el argumento de querer decidir como vivir, un modo que no se vincula a ningún slogan electoralista. Quiere para sus hijos que su barrio tenga esa combinación de ruralidad con mejoras de infraestructura, acceso a derechos como educación y salud. Lucas es uno de los hombres que inicia la defensa que se traducirá en lucha: NO a la Cárcel en El Vergel:

¿Cómo es El vergel?

Todavía es campo, mucho verde, los vecinos andan en caballo, tenemos animales, nos gusta esa vida, es la vida que queremos para nuestros hijos, y ahora a una cuadra tenemos todo un paredón que va a ser la cárcel, un penal, que los chicos que tienen que ir a la escuela deberán pasar por la puerta del penal. Entonces como que no tiene lógica, no tenemos escuelas, no tenemos plaza, nada en El Vergel.

Cuando llega la noticia que se haría una cárcel ahí, que mensaje deja el boca en boca

Y primero muchos no creían, eso es lo que pasa, muchos no creen porque dicen no puede ser.

¿Por qué no puede ser?

En realidad esos terrenos tienen dueño, de hecho, hay gente trabajando en parte de eso que los están sacando. Acá no tenés calle, no tenés luz, no ten+es nada y van a traer una cárcel.

Habrás escuchado que te dicen, bueno ahora con la cárcel pueden tener calle, luz

Bueno, ellos lo que dicen es que ahora vamos a tener trabajo, no se dónde pero bueno, que va a haber luz, asfalto, cámaras, y nada más.

¿Están decididos a dar una batalla para decidir cómo quieren vivir?

Claro nosotros no vamos a permitir que la pongan, como sea, como de lugar, no lo vamos a permitir porque eso no es lo que queremos para nuestros hijos.

¿Y qué querés para tus hijos?

Queremos eso, esa tranquilidad, ese verde, El Vergel, mitad campo, mitad ciudad. La urbanización todavía no llegó del todo y vivimos tranquilos. Lo que pasa es que nos gusta vivir así tranquilos, son terrenos grandes, hay mucho campo, mucho verde.

Ahí hay producciones florales, un proyecto de apicultura justo en frente donde se haría la cárcel, pero creo que tendría que dar vuelta el asunto, instalarlo en un debate comunitario, El Vergel que está en la zona II de Cuartel V como mínimo cuatro escuelas primarias, por lo menos un jardín porque hay experiencias comunitarias que han permitido que algunos niños cursen la primera infancia allí y una secundaria. Habría que preguntarse porque no, porque lo de la cárcel fue tan rápido y no discutimos edificios educativos que hace años no se construyen

Eso es lo que dicen ahora, que después van a venir las escuelas, después va a venir todo y no es así.

Cómo es la charla que van teniendo ustedes como vecinos y vecinas, si hay un lugar de encuentro, unos días, se utiliza el whatsapp

Tenemos un grupo de whatsapp y ahora estamos poniendo una fecha para juntarnos para hacer tipo una audiencia pública para que todos sepamos bien como son las cosas. Si el gobierno quiere venir lo esperamos, eso sería muy bueno para no pasar a mayores, queremos hablar.

¿Esta resistencia para que en El Vergel no se levante una cárcel podría detenerse?

Estamos decididos, hasta la última, no se va a hacer la cárcel, estamos seguro de eso

Si te dicen, te ofrezco trabajo en una cárcel

No, no quiero, yo quiero tranquilidad, en una universidad también puede haber trabajo, en un centro recreativo para la gente de El Vergel o de todo Cuartel V para todos los jóvenes, puede haber trabajo y se evita la delincuencia, pero no, ellos se enfocan en eso y no es así.

Dijiste algo muy valioso, porque no pensar que la educación, un centro comunitario, recreativo, es una buena herramienta para evitar la comisión de delitos y darle a los pibes y las pibas una posibilidad, ¿no es eso?

En otros países funcionó, en Brasil se sacó muchas violencias de las favelas, o el deporte mismo, un pibe se tiene que sentar a drogarse en la esquina porque no cree que puede ser un futbolista como hoy en día se ve en la tele. O un cantante, no tienen ese futuro, no les queda otra.

Ni siquiera tienen esa imagen construida

Sí, para ellos está lejos eso. Eso creo que es la solución. Porque si agregamos cárceles va a seguir habiendo más presos y habrá que hacer más cárceles, entonces, hay que tratar de evitar el problema antes.

