«No veo que sean muy cooperativos con las cooperativas que no pertenecen al Movimiento Evita»

Si el macrismo desmanteló la estructura productiva y fuentes de trabajo con el ajuste aplicado en los cuatro años de gestión, en ese mismo período se produjo algo no tan mensurado ni recordado: los movimientos sociales, tal los casos de Movimiento Evita, Barrios de Pie y CCC, obtuvieron lo que no alcanzaron en la administración presidencial de Cristina Fernández: ser unidades ejecutoras. Esta no es una opinión, el 12 de diciembre de 2016, Desalambrar publica una entrevista con uno de los dirigentes del Movimiento Evita y CTEP de Moreno, Damián Falfán que afirmó en aquel momento:

¿Dentro de la economía popular está el Argentina Trabaja?

Si.

¿Ahí existen las unidades ejecutoras?

Correcto.

Los proyectos ¿quiénes los definen?

Desde CTEP fuimos dando la pelea para poder manejar nosotros nuestros propios entes ejecutores para que los mismos trabajadores del programa puedan definir cuáles son los módulos del programa que van a abordar contenido dentro del programa.

¿En el gobierno anterior era así?

No era así porque los entes ejecutores no estaban manejados por las organizaciones sino que la mayoría estaban pensados desde los municipios. Eso en realidad para nosotros fue una falencia en el programa porque estaba siempre puesto el eje en función de los municipios. Para los municipios la tarea central era la obra pública y el espacio verde.

¿Entonces es un avance que tenga la autonomía de qué hacer en función, no sólo de los programas a ejecutar, sino la idea de reconstruir el trabajo?

Exactamente. Es una manera de poder desarrollar la parte productiva de las cooperativas, lo cual no se pudo desarrollar en la otra etapa, pero para nosotros fue un piso de donde pararnos para poder seguir avanzando. Sin la política de los últimos 12 años de construir y desarrollar esos programas sería imposible estar discutiendo hoy esa cuestión.

La vida política, la lucha por el poder y el ascenso de las organizaciones sociales no se detuvo. Mariel Fernández obtuvo el triunfo en las urnas y se convirtió en Intendenta. En ese camino estuvo el enorme trabajo de vivienda en el barrio La Perla, unidades habitacional abandonadas durante años por el kirchnerismo. La administración Macri a través de la Dirección Nacional de Vivienda Social otorgó la finalización de esa obra a cooperativas del Movimiento Evita y Barrios de Pie.

El jueves pasado la historia recuperó presencialidad con los mismos protagonistas del pasado reciente. Damián Falfán como funcionario público propone conveniar con una cooperativa del Movimiento Evita en pos de darle fuerza al plan de Moreno limpio. Al hacer uso de la palabra, el concejal Juan Fernández del bloque Juntos por el Cambio, recordó que en el año 2016 (era funcionario provincial), concurrió al barrio La Perla (plan Federal) donde se recibió al líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, el actual Secretario Nacional de la Economía Social: «Una consideración de carácter político en términos de lo que se ha dicho aquí por algún concejal en relación a cierta división o cierta situación donde parece que nuestro espacio político está directamente asociado a las empresas privadas y el otro espacio político al cual pertenece al movimiento cooperativo. Realmente yo no entiendo que sea así, creo que nosotros incluso en el gobierno de Mauricio Macri, no debe haber gobierno que haya transferido más recursos al movimiento cooperativo y particularmente a las organizaciones de la economía popular. Un ejemplo es el barrio La perla, a mí me tocó ir allí siendo funcionario provincial cuando estaba tapado de yuyos, y nos recibió Emilio Pérsico recuerdo, y nos dijo ‘gracias compañeros’. No me olvido más porque me causó gracia por no ser parte del espacio político al cual él pertenecía. Por supuesto que a la noche prendí un medio nacional y nos estaba matando, pero por lo menos en privado nos agradeció que esa obra se haya puesto en funcionamiento nuevamente y fue terminada. Por lo tanto, aún incluso en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha hecho la Ley de promoción de la Economía Social y Popular que beneficia a todo el sector cooperativo, tanto en lo que son los procesos de licitaciones públicas como en la asistencia financiera, como en los beneficios impositivos. No entiendo esto de dividir las cuestiones cuando en definitiva lo que buscamos es generar trabajo. En este mismo recinto hace un rato se votó en relación a la libreta sanitaria perjudicando a los comerciantes que generan trabajo y son empresas privadas. Porque además si queremos tener trabajo necesitamos quien lo genere, quien los pueda emplear. Por lo tanto, no me parece sana esa división y estoy convencido de que el modelo con cooperativas puede ser bueno, como también puede ser bueno el modelo con empresas privadas y en la medida de que el Estado cumpla con su rol de controlar que las cosas sucedan».

En la segunda intervención que tomamos del concejal Juan Fernández, está explicitado por él mismo el criterio político de direccionar la economía popular hacia un único y claro movimiento: «Gran parte de la argumentación por el cual el municipio no puede realizar las tareas referidas a la planta de las cavas de Cuartel V, o mejor dicho las cavas de Cuartel V y las plantas de RSU de la zona sur, por eso contrata a empresas privadas, en este caso contrataría a una empresa privada de la economía social que sería en este caso la Cooperativa 2 de Septiembre. ¿Pero qué ocurre? La cooperativa 2 de Septiembre tampoco tiene los recursos para hacer estos trabajos y ¿quién le está dando esos recursos? Se los está dando el Estado Nacional en el mismo acto, por decirlo así, con dinero que también los morenenses aportan cuando van a comprar el pan y la leche, con el IVA, por ejemplo. Y todo esto hasta ahora no tiene nada de malo en principio, pero nosotros como concejales debemos velar por la transparencia de los actos públicos y claramente acá hay tres actores que son del mismo equipo para decirlo así. Y no es un hecho que sucede ahora sino que viene sucediendo, el municipio responde a una conducción política, a un espacio político que es el Movimiento Evita. La Secretaría de Economía Social, también responde al Movimiento Evita. La cooperativa también responde al Movimiento Evita. ¿Y estoy diciendo algo malo? No, simplemente estoy contando que no todos tienen el mismo privilegio siendo cooperativas, empresas privadas o lo que fuere como proveedores del Estado. Por eso, y no poniendo en ningún momento en tela de juicio la transparencia de este convenio, porque lo tendremos que controlar. Digo que no todos tienen la misma suerte porque sino cualquiera de nosotros podría con un subsidio no reintegrable de 111 millones de pesos, constituir una empresa que preste otros servicios, y eso es lo desigual. Ya que hablamos de cooperativismo, no veo que sean muy cooperativos con el resto de las cooperativas que no pertenecen al Movimiento Evita. Simplemente eso, y adhiero por supuesto a todo lo que se ha dicho en relación a los vínculos que tiene esta cooperativa y que bien los hace aprovechar».

