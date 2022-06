Noelia Saavedra con respuestas para la izquierda y la derecha

DE LA FERIA DESALOJADA AL PARQUE NACIONAL LAS FLORES –

Programas Parque Argentinos en Moreno, se aprobó su creación el jueves pasado en el ex complejo ferial Las Flores, que hace pocos meses fue desalojado por las fuerzas policiales y reubicados en el nuevo complejo en Las Catonas. La inversión es de 592 millones de pesos.

Las mujeres de HCD hablaron. Desde que asumió su concejalía en diciembre 2021 fue la primera vez que Noelia Saavedra tuvo voz y presencia en el debate. La figura de la pasada campaña legislativa, quien representa la fuerza de la juventud, el trabajo y el territorio, conoce algunos terrenos y conflictos, de hecho estuvo muy involucrada en la relocalización de las familias que dejaron la Bibiana II para estar en Manantiales.

Firme y decidida le respondió a sus pares quienes recordaron la represión y tomaron como un “capricho” la creación de un parque Nacional en Trujui.

Fue Lorena Pereira, concejala del FIT quien dijo en el recinto que «hubo una brutal represión, desde ya adelanto mi voto negativo porque no voy a tapar lo que pasó ese día con un parque” y agregó un dato interesante: «Hablé con los feriantes de Las Flores y no todos fueron reubicados en Las Catonas».

Por otra parte, Gisele Agostinelli, concejala de Juntos, planteó el rechazo en función de las prioridades: «Necesitamos que los chicos vayan a la escuela, no plazas, no necesitamos mega parque nacionales, hay prioridades”

Una larga lista de oradores siguió participando. Llegó el momento de Noelia Saavedra, cuadro y figura del Movimiento Evita. Respondiendo críticas, dudas y hablando a la comunidad. Recordó que el Estado admite el trabajo de los feriantes y además le otorga derechos. Su alocución estuvo fundamentada en que “Moreno pasa a ser parte del programa Parques Argentinos, eso también me parece muy importante remarcar” sostuvo la legisladora oficialista.

Por otra parte señaló: “Creo que es muy importante pensar en la dignidad de los pueblos en función a lo que puede y no acceder, dependiendo el lugar que habita. Yo creo que mas allá de las discusiones que se puede dar de las prioridades, creemos que debe haber un lugar de recreación o esparcimiento para los jóvenes, para los niños de Moreno. Me parece que hay que pensar si eso no es odio de clase (NdR: en referencia a los rechazos o cuestionamiento de prioridades)».

Finalmente Noelia Saavedra manifestó: “Me parece que entra otra visión de mundo a la hora de discutir este tipo de proyectos que benefician a gran parte de nuestra población”

El proyecto fue aprobado.

En donde yace la tierra y el abandono nacerá un Parque Nacional que representa una gran inversión de 592 millones de pesos