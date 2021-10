Noelia Saavedra y la Lealtad

ACTO PERONISTA CON SELLO MOVIMIENTISTA –

Sábado por la tarde y no es vigilia. Fueron dos discursos, dos mujeres hablando recordando la historia y pergeñando el futuro. Mariel, La Capitana, habló más de 13 minutos donde no mostró dudas sobre el sentimiento de pertenencia: «Nosotros somos peronistas, somos corajudas, no le tenemos miedo, tenemos pelotas y tenemos los ovarios bien puestos. Vamos a enfrentar lo que sea necesario para defender a nuestro gobierno popular, las cosas que tengamos que corregir, las vamos a corregir».

La figura que Mariel eligió para representar su modelo de gobierno es Noelia Saavedra, actual Secretaria de Desarrollo Comunitario. Ante la fecha anunciada, por ese calendario – ritual de la enorme historia del peronismo, la primer candidata a concejala por el Frente de Todos, expresó: «»Buenas tardes compañeros /as, siempre es bueno volver a a encontrarnos porque seguimos con la mística intacta, que nos seguimos encontrando los compañeros /as que seguimos compartiendo la militancia, la calle y el trabajo territorial, y sobre todo cuando conmemoramos el 17 de octubre que fue el día que nuestro pueblo humilde, trabajador se movilizó masivamente para demostrar que es el pueblo trabajador quien moviliza las transformaciones en nuestra patria. Es el pueblo que desde su trabajo cotidiano genera las revoluciones necesarias para llevarle tranquilidad a cada vecino /a, a cada territorio donde miles y miles de militantes seguimos haciendo patria. Son las prácticas las que siguen resignificando al peronismo. Vamos a seguir transformando en cada rincón donde haya una o un peronista militando».