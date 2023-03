Nogueira lanza su precandidatura a Intendente de Moreno

Con Gerardo Morales a nivel nacional y Gustavo Posse en la Provincia, el histórico dirigente de la UCR de Moreno anuncia que está decidido a presentar lista y disputar la interna de Juntos por el Cambio.

El lanzamiento ocurre a pocos días del cambio de autoridades en el Comité de Distrito, conducido durante un largo período por Nogueira. Va la pregunta si la precandidatura contará con el respaldo de la UCR.

En diálogo con Desalambrar explicó la razones para salir a dar la pelea: «Es un año importante porque se renuevan los Ejecutivos. Nosotros estuvimos hablando en el partido con la gente que me acompaña desde siempre y la idea es ser pre candidato a Intendente de Moreno. Creo que la manera de fortalecer Juntos por el Cambio es generar una discusión interna que es de matices porque hay un proyecto común para llevar adelante. Me refiero a que son distintas las maneras de pensar los tiempos y cómo se lleva adelante ese proyecto común. Juntos por el Cambio tiene que estar unido. En ese sentido vamos a desarrollar la campaña, vamos a hablar con los amigos de las otras fuerza que componen la coalición, en el convencimiento que la herramienta es Juntos».

La precandidatura, ¿cuenta con el acompañamiento que las nuevas autoridades de la UCR de Moreno?

El recambio de autoridades se hace en abril. Estuve conversando con el nuevo Presidente, me parece un buen tipo, joven, y que tiene mucha voluntad. Hay algunas falencias, como por ejemplo que el Presidente no sabe quién es el Vicepresidente, y si nos ponemos a hilar fino hasta que creo que no sé si pueden lograr el quórum…

Me estás diciendo que el nuevo Presidente tal vez no pueda asumir porque no logrará reunir el quórum

No, nosotros no queremos plantear ese escenario, le dijimos que se quede tranquilo porque le vamos a traspasar el mando…

Es decir que la UCR tendrá nuevo presidente y vos serás el Precandidato a Intendente

Así es, porque además el nuevo presidente me contó que le deben el apoyo al Dr. Aníbal Asseff, y yo de Asseff soy amigo, hemos compartido mucho tiempo, lo conozco de toda la vida pero creo que la contienda interna le dará una oportunidad a la gente de saber qué pensamos.

¿Jugás la interna, es algo innegociable o bien la presentación es para alcanzar acuerdos?

Yo estoy con Gerardo Morales y con Gustavo Posse, pre candidatos a la Presidencia y Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Lo mio está vinculado a esa lista general, pero insisto, lo que pretendemos es que se amplifique el pensamiento que tiene Juntos por el Cambio para Moreno porque nuestro distrito va de mal en peor. El actual gobierno municipal cree que la política es pintar paredes, afiches y decir que Nunca se Hizo Tanto. Hacen asfaltos y no realizan el tomado de juntas, solo por dar un ejemplo. Creo que no hay idoneidad para hacer lo que dicen que quieren ejecutar; creo que no tienen idoneidad para representar a los hombres y mujeres que ellos dicen representar. Los que menos tienen necesitan una escuela, salud y trabajo digno, que es lo único que genera el ascenso social