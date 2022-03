Nogueira repudia la invasión rusa a Ucrania

CARTA ABIERTA –

Estimados Amigos y Vecinos me dirijo a todos en mi condición de integrante de la Unión Cívica Radical de Moreno a fin expresar el más enérgico repudio a la invasión Rusa de la República de Ucrania.

Ucrania es un país libre y soberano y Putin como presidente de Rusia no tiene derecho a imponer con el uso de las armas su voluntad política sobre un país soberano.

Con su accionar Putin pone en vilo la Paz mundial.

Rusia violenta las reglas del derecho Internacional y por supuesto la Carta de las Naciones Unidas atacando a la población civil. Tal ataque armado de Rusia ha provocado la muerte de mujeres y niños.

Debo y expresó mi solidaridad con el pueblo ucraniano que firmemente defiende su territorio y soberanía.

Calificación aparte merece la posición genuflexa de nuestro país que en palabras de Alberto Fernández se ha ofrecido para ser la puerta de entrada de Rusia en América. También resulta execrable la posición asumida por la Argentina en la OEA. Recordemos que nuestro país no apoyó una declaración de condena de la invasión rusa a Ucrania; respaldada por 21 países durante una sesión extraordinaria en la que Moscú y Kiev participaron como observadores permanentes.

Conservar la Paz en el mundo es la principal función de los Organismos Internacionales.