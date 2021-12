«Nos atendieron en la calle como maleantes, cerraron la Municipalidad solo por pedir agua»

Como una ironía, describe Karina, en la plaza Mariano Moreno frente al Municipio donde un grupo de usuarios /as de AYSA reclaman ante un derecho básico y esencial, allí el agua brota de la tierra. Las puertas del pasillo que conduce al Palacio desde donde gobierna La Capitana Mariel Fernández se cierran. Los que claman por ser reconocidos como ciudadanos /as esperan, aguantan, resisten y cortan la calle Asconapé. Baja a la vía pública el Secretario de Gobierno, Alberto «Beto» Conca y transmite que es un problema, la no provisión de agua potable, no solo en Moreno Norte sino también en Moreno Sur. Descargan la responsabilidad en la empresa AYSA que preside Malena Galmarini.

Es Karina, como una de las referentes del grupo que está decidido a recuperar lo perdido, por lo que pagan y no reciben, quien detalla a Desalambrar las obvias razones de decir BASTA: «Yo soy una referente de todos los vecinos que nos estamos autoconvocando por este problema que ya no da para más. Creo que aguantamos demasiado. Lo importante es que nos escuchen y que se sepa que acá hay gente muy grande, hay niños, hay gente con discapacidad. Nos levantamos todos los días para ir a trabajar y el agua es un elemento esencial para la vida. Esto no es de días y no es de años, es de décadas. Moreno fue creciendo, acá el Municipio nos dice que el responsable es AYSA. Puntualmente lo que nos pasa a nosotros es que es un sector de la zona de Moreno, desde los Bomberos hasta el Barrio de Rififi, y aledaños, está sin servicio porque un pozo se desmoronó. Las bombas que ellos ponen no andan, se rompen. Entonces no tenemos agua, no es que yo tengo baja presión, poca presión, que tengo presión a la noche y durante el día sí. No, no tengo agua. Invitamos y convocamos a los señores de Aysa, a los señores de municipio a comprobarlo Hoy vino una persona de Redes (Alejando De Paula, Coordinador General de Redes que depende de la Secretaría de Obras Públicas) a hablar con nosotros, yo los invito a todos a que vengan a mi casa a vivir un solo día si es que pueden. No tenés agua para bañarte ni para consumir. ¿Por qué tenemos que ir a barrios donde haya un pozo, y que nos den bidones porque ni siquiera Aysa se acerca con un camión hidrante? Los Bomberos hasta antes de ayer no tenían agua para proveernos. Los mismos Bomberos de la ciudad de Moreno no tenían agua, ¿se entiende la gravedad de la situación?

¿La boleta de Aysa te llega?

Me llega todos los meses, la pago todos los meses. Yo hoy me reuní con gente del Municipio, pago todos los impuestos y servicios. Ellos nos empezaron a decir que hay conexiones clandestinas, pero eso es una solución que tienen que dar ellos como representación de nuestro Municipio. Yo no puedo ir casa por casa a ver quién se cuelga del agua. En mi caso personal yo pago el agua, tenemos acá la red que pueden venir, yo los invito al que quiera, a Malena Massa que le escribimos a esta señora, que se supone que es la directora de Aysa. Las personas de Aysa son unos maleducados, porque cuando llamás te atiende una máquina que te da un numerito, parece que te burlan. El ente que regula el agua, te hace lo mismo. Si vas tenés que ir con turno a la puerta y te dicen lo mismo. Lo que hablamos hoy con la gente del municipio es que queremos una solución, no queremos palabras. Te dan un número de reclamo, hay gente que hace tres, cinco y diez años que reclama ¿Y hasta cuándo vamos a reclamar? Acá tienen que darnos una solución, hoy hace 32 grados y estamos sin agua.

¿Cómo fue la recepción de las autoridades municipales?

Nos dieron un vaso con agua y un bidón a las personas que fuimos a hablar pero nos atendieron en la calle como maleantes, cerraron la Municipalidad solo por pedir agua, nada más.

Alejandro De Paula, responsable de Redes del Municipio mantuvo contacto con ustedes, ¿es el único funcionario que salió?

Sí, y salió otro señor que se llama Alberto (Conca) que habló amablemente con nosotros, pero darnos una solución hasta el momento no nos da nadie. Irónicamente tengo videos donde en la plaza de Moreno el agua brota de la nada misma, por mangueras.

Entonces como yo le dije también a una señorita de Tránsito que salió de punta en blanco, fíjate en el estado en que estás vos y en el estado que yo tengo, todos los pies lastimados de lo reseco que los tengo de la mugre, lamentablemente me paso un trapo.

Lo que también se expresa, es que esperaron mucho tiempo pero no más

Esto empezó para no terminar, nosotros somos vecinos auto convocados, ya armamos un Facebook ‘Moreno sin agua’, tenemos un grupo de whatsapp y vamos a sumar más gente. Y lo que le dije hoy a la gente que nos atendió, es que viene poca gente, primero porque somos laburantes, tenemos que ir a trabajar y segundo porque es gente grande que les hace mal estar bajo el sol. Hoy nos tuvieron más de una hora en la calle y tuvimos que cortar la calle. Como yo les dije es una vergüenza porque no somos maleantes, estamos pidiendo agua. Tuvimos que cortar la calle para que se dignen en escucharnos, o sea no da para más, no sabemos qué hacer los vecinos, no sabemos a quién tocar. Yo le dije a este chico De Paula, si ustedes son entidad municipal traten de hacer presión porque ellos le echan la culpa a Aysa, pero ellos son parte de nuestro municipio. Entonces quién nos va a ayudar si no nos ayudan ellos. Ahora nos dijeron que vayamos al Concejo Deliberante, nos dijeron que hagamos carta documento contra Aysa, vamos a hacer la carta documento. Yo ya estoy buscando un abogado para ver cómo podemos presionar a esta gente para que haga su trabajo, nada más. Tienen que hacer un pozo o los pozos que sean suficientes, acá a dos cuadras de mi casa por Padre Ansaldo están haciendo dos barrios privados, los barrios privados en Moreno tienen agua, los edificios que el mismo municipio aprueba tienen agua y yo que hace 49 años que vivo en Moreno, no tengo en mi casa, cuando ellos me obligaron a sacar el pozo cuando pusieron el agua. ¿Se entiende? No sé qué más puedo decir para que ésta gente entienda que el agua la necesitamos para vivir.

Y en el largo mientras tanto qué hacen sin agua

Te voy a explicar la locura que nos dijeron, y a la nada misma la aceptamos. Este chico De Paula se comprometió en hacer un mapeo de las zonas puntuales donde absolutamente no tenemos ni un hilo de agua y dicen que van a construir a partir de hoy a la tarde bombas, van a tratar de hacer bombas sumergibles, colocar bombas sumergibles para que con mangueras, no sé cómo vamos a hacer, se nos llenen los tanques de las casas. Esa es la solución inmediata que nos da el municipio desde su lugar, para que tengamos algo de agua para tirar en el baño y para poder hidratarnos el cuerpo con una ducha.

¿Pero vos seguís pagando la boleta del agua?

El que quiera lo invito a mi casa, yo tengo todo bancarizado, si quieren doy mis datos. No hay problema, nosotros somos gente honesta, trabajadora, gente comprometida con Moreno porque yo pago los impuestos y los servicios y me sacan todo de mi sueldo y no me quejo. Quiero agua, y por último aclarar que después de que logremos tener el agua la vamos a analizar porque el agua de Moreno no es potable, todos tenemos un filtro o compramos bidones de agua para poder consumirla. Estamos pidiendo agua para medianamente poder tirar en un baño o bañarnos porque tomarla no se puede tampoco, pero eso va a venir después, primero tenemos que tener agua.

