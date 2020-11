0 shares







25N : Día mundial de la no violencia contra la mujer.

No me quiero sangrando.

No me quiero muerta.

No me quiero huérfana.

No me quiero de bronca ni de miedo.

No me quiero rogando llegar viva adonde sea que tenga que llegar.

No me quiero sucia de semen con la tráquea hundida.

No me quiero agonizando en un baldío

mientras me buscan los perros

siguiendo el rastro de mi vestido en la ruta.

No me quiero en carteles.

No me quiero en la morgue.

No me quiero en cifras que no le importan a nadie.

No me quiero en bolsas de consorcio.

No me quiero tapada con cal.

No me quiero ardiendo.

La carne quemada.

El asesino libre.

Los mierdas de siempre.

No me quiero zafando.

No me quiero con suerte.

No me quiero mirando a los costados.

Corriendo por las dudas.

No me quiero teniendo que explicar la minifalda, el horario, los amigos.

La vida que llevo.

Las drogas que tomo. Las que no.

No me quiero calladita la concha de tu madre.

No me quiero : «Vos también…a esa hora…¿Qué querés? ¿Que no te violen?»

SÍ. QUE NO ME VIOLEN QUIERO.

No quiero más ser la carne de este cañón de impunidad.

No les debemos nada y nos están debiendo mucho.

Nos deben la justicia.

Nos deben dignidad y explicaciones.

Nos deben Micaela.

Nos deben Araceli.

Nos deben Lucía Pérez.

Nahir Mostafa, María Soledad,Cielo López, Daniela Carrasco, Karen Alvarez, Brenda Requena, Evelyn Lehr.

Nos deben todas las que no salen en la tele.

Las que nadie busca porque a nadie tienen.

Las pibitas que ayer limpiaban vidrios y hoy están en alguna wiskeria.

Las desaparecidas de hoy.

Las putas del comisario.

Nos deben las muertas.

Nos deben las niñas.

Nos deben las madres.

Nos deben, señores.

Y mientras sigan en deuda,

SEGUIREMOS EN LA CALLE.

