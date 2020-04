2 shares







EN SU CASA, AISLADA, PERO SEGURA DE CONTAR SU VERSIÓN –

De su vivienda al trabajo, del mismo a su hogar, cada jornada de un modo único: en auto con su compañero de vida. La Dra. Isabel Verón es quien necesita hablar y expresar la secuencia que vivió antes de ser notificada como portadora del virus: «Estoy un poco preocupada por la situación, físicamente estoy con un poquito de malestar, un poquito dolor de cabeza pero la vengo sobrellevando bien hasta ahora».

¿Usted fue notificada ayer que era caso positivo de Covid- 19?

Si, a mi me notificó ayer el infectólogo del hospital. El contagio no sé de donde puede ser, yo soy residente de primer año de clínica médica estoy en el servicio, estoy en sala, nos encargamos de atender a los pacientes habitué, con patologías que atendemos siempre y desde que empezó a ver estos casos, de coronavirus en Moreno, también nos encargamos de atender esos pacientes, o sea que me contagié atendiendo esos pacientes sospechosos que terminaron siendo positivos, de hecho me enteré que un paciente que me tocó atender falleció.

El paciente que falleció es el abuelo de Eric

Exacto, estuvo internado en el Hospital de Moreno y después se le dio la derivación

Doctora, ¿y las medidas de bioseguridad en la atención que usted y otros compañeros prestan?

Nosotros atendimos los primeros casos, que fueron el 14 y 15 de marzo. A mí me toca atender el primer caso positivo, que entró el día 15 y lo único que nos habían dado fue una charla de quince minutos de como tomar la muestra. O sea, que con una charla, a mí me expusieron al primer caso. Después está la falta de insumos, los camisolines que tenemos son un desastre, yo soy grandota los camisolines con los que nos hacían tomar las muestras, a mí me quedaba por la mitad del brazo. Nos expusieron totalmente y no estamos capacitados ni nosotros ni el hospital.

Se dice que se esta dando los mejor posible.

Si, eso es verdad, pero exponiéndonos a nosotros, los médicos de primer año de clínica, porque somos todos residentes y los enfermeros. Nos exponen porque nunca tuvimos una capacitación, si después que tuvimos el primer caso, pero yo ya había estado en contacto con el primer caso positivo de Moreno.

¿Ese primer caso fue una chica de 15 años, no?

Si, exactamente.

¿Son médicos residentes los que están en el primer anillo de atención?

Los primeros casos, nosotros los R1 de clínica médico nos tocó atender lo que implica un montón de cosas. Tenemos ocho guardias por mes y a veces estamos metidos adentro del hospital más de 24 horas, lo que implica el cansancio, y cometer más errores. La semana pasada, viendo que ya estábamos saturados, porque además de atender estos tipos de pacientes, tenemos los pacientes habitué de sala, se decidió que los médicos de guardia se encargaran de hacer los hisopados y demás, luego subir a los pacientes, ahí mas o menos nos sacaron un poco de trabajo, pero ni nosotros ni el hospital está preparado.

Desde ayer a hoy, ¿el SAME se presentó en su casa?

Es un cuadro gripal lo que tengo ahora. De los médicos, que son mis jefes de servicio no me puedo quejar, me llaman todos los días. No recibí ni un mensaje del Director del hospital, que cuando nos tocaba atender casos sospechosos o nos iban a subir pacientes, siempre nos llamaba o mandaba mensajes. La última vez que tuve contacto con él estaba enojado, subió a piso porque no se habían realizado el traslado de un paciente y bueno, si en ese momento se enojó.

¿Y desde la Secretaria de Salud o algún funcionario?

Tampoco, lo único que recibo son llamados de los médicos, de mis compañeros, el infectólogo. Y la evolución la voy contando yo porque tengo los elementos para tomarme los signos vitales y estoy en contacto con ellos. Pero no recibí llamado ni del Municipio, ni de Provincia ni del Hospital de Moreno.

Resta saber lo que ocurrirá con sus compañeros /as de trabajo, que se encuentran aislados

Mis compañeros están en cuarentena, los pusieron en aislamiento a los que estuvieron en contacto conmigo, era sabido que esto iba a pasar porque no estábamos preparados, no tenemos los insumos como para afrontar esta pandemia. Me tocó estar en contacto con casos positivos, incluso con el señor que falleció, incluso lo tuve que bajar yo para hacerle una placa de tórax. Entre el cansancio y al estar en contacto con este paciente habré cometido algún error, a nosotros nos dejaban solos mucho tiempo y tenemos que lidiar con los pacientes de sala. Es mucho laburo.

Trabaja en el Mariano y Luciano de la Vega, es médica R1 y posee fortaleza anímica para decir lo debe estar en reflexión y respuestas. No es una denuncia, más bien un planteo de «alerta» máxima.