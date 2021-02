2 shares







TESTIMONIO DE EMMANUEL FERNÁNDEZ, EX SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Octubre de 2020: reunión de los más altos funcionarios de Cultura y Educación municipal (cuadros y dirigentes del Movimiento Evita), con representantes de la Fundación Molina Campos. Diálogo directo y presencial. Participan Hernán Borghi, Director General de Educación; Roberto del Regno (Subsecretario de Cultura) y Emmanuel Fernández, Secretario de Cultura y Educación. Tres figuras de peso y relieve, y una sentencia: el Museo se recupera y no se va de Moreno.

Tres meses después de ese compromiso político, de gestión, el cartel de venta es un hecho no solo cultural sino político. Emmanuel Fernández, recién asumido en su banca como concejal titular, es quien responde por la función cumplida en la Secretaría de Cultura y Educación:

¿Qué hizo la Secretaria de Educación y Cultura para evitar esto que en definitiva es algo más que la pérdida de un patrimonio cultural?

Primero decirte que estamos muy preocupados por la situación del Museo Molina Campos porque es parte de nuestro patrimonio cultural histórico, es parte de nuestra identidad como comunidad morenense, y en función de eso nosotros habíamos tenido una reunión con Rodolfo Guiralde y una comitiva que vino de San Antonio de Areco, hemos tenido una reunión hace unos meses atrás, hicimos una reunión en el museo Alcorta para justamente transmitirles esta preocupación que teníamos cuando empezamos a trabajar en la Secretaría; primero con el tema de la casa de Molina Campos que esta a la vera del Río Reconquista y la preocupación también por el tema del Museo. Y en esa reunión, no habíamos firmado ningún papel pero si habíamos quedado de común acuerdo de generar una colaboración entre la fundación Molina Campos y la Municipalidad de Moreno para recuperar la casa y el Museo, este señor, Rodolfo Guiraldes con el que habíamos hablado se había comprometido a trabajar en conjunto con nosotros, habíamos puesto a disposición el Fondo de Financiamiento Educativo porque nosotros tenemos forma de justificar los fondos para poder poner en condiciones el museo. Habíamos hablado de hacer modificaciones en la estructura para que personas con discapacidad puedan participar, habíamos hablado de arreglar todo el tema de humedad, también de un convenio con la Universidad de Tres de Febrero para poder hacer la reparación de las obras. Habíamos hablado también de poner personal municipal a administrar el Museo pero lamentablemente esas palabras se fueron con el viento y ahora nos queda esta preocupación.

Todo esto se habló en octubre, ¿desde aquel momento hasta que aparece el cartel no tuvieron más contacto telefónico ni presencial con este familiar integrante de la Fundación?

Hemos insistido dos o tres veces para poder hacer, como hemos hecho desde un primer momento, poner todos los recursos de la Municipalidad a disposición para poder resolver el tema y nunca más hemos recibido ningún tipo de respuesta, y en el medio de una pandemia también fueron apareciendo otras prioridades, pero en ningún momento nosotros perdimos la intención con respecto al museo.

Las obras no están y el inmueble se vende

También apareció ahí un nombre Antonio Caraballo, el tipo que va invertir para hacer un museo privado en San Antonio de Areco, así que esa es nuestra gran preocupación. En esta semana nos hemos empezado a juntar con algunos artistas, con personalidades de Moreno para avanzar en alguna propuesta de cuidado de nuestro patrimonio histórico.

Claro, porque acá se dividen en dos aspectos, primero son las obras que quedaban pocas y después es ese sueño que tuvo Elvira junto a Molina Campos, la casa

Lo dice, lo manifiesta Elvirita

Claro, que juntó dinero, donaciones y pudo hacer esa casa, es preservar el inmueble y ahora aparece la otra dimensión del problema que se vende el inmueble, está una inmobiliaria, ¿qué hará ahora el Municipio como gobierno para evitar que entre en un remate en el mercado privado siendo patrimonio cultural?

Mariel va a tener una reunión la semana que viene, calculo que con Adolfo, con algún otro integrante de la Fundación. Primero necesitamos hablar con la fundación para que nos notifiquen de por qué han tomado esta decisión y después vamos a usar todas las herramientas legales de la Municipalidad para que el museo se quede, así que lo primero que queremos es una charla con Antonio Guiraldes, primero para ver porque se ha roto ese acuerdo de esa reunión que armamos en el museo Alcorta, de hecho él dio una nota creo que en Moreno Noticias manifestando la voluntad de trabajar con el Municipio, así que nos preocupa mucho esta situación. Estamos hablando y haciendo reuniones con artistas y personalidades de la cultura para sensibilizar un poco la situación, nosotros como Municipalidad, como Concejo Deliberante, ahora yo como concejal, nos pronunciamos en contra de estas acciones que viene llevando la Fundación Molina Campos.

¿Te enteraste por los medios de la venta del inmueble, sitio histórico, Museo Florencio Molina Campos?

No, la verdad que nos enteramos cuando pasó un vecino y sacó una foto al cartelito y la pasó. Quedamos muy preocupados porque no era lo que habíamos acordado. Por supuesto, han tomado una decisión y hoy me entero también que este privado que aparece en San Antonio de Areco, que es Octavio Caraballo, quiere pasar el museo a un espacio privado, eso la verdad que me preocupa y que seguramente en algún momento tengamos dialogo con él porque nos parece una falta de respeto, es como traer el museo de Segundo Sombra a Moreno, es un poco esa lógica. Nosotros estamos tomando algunas acciones, el Concejo Deliberante va a largar un comunicado seguramente el día de mañana y vamos avanzar con todas las acciones políticas para recuperar el lugar que es nuestro, es propio de nuestra identidad como morenenses.

Asumís algún tipo de falla en todo esto, como autocrítica de no haber evaluado la posibilidad que en octubre estaba instalada, vaciamiento precisamente para llevar todas las obras a Areco

Estuve hablando con gente que estuvo trabajando en el museo y la verdad que es una novela muy larga en donde todos han cometido errores graves, como cerrar el lugar. No hubo ningún tipo de acción para recuperar ese espacio, nosotros el año pasado nos encontramos con una pandemia, es muy difícil llevar este tipo de tema pero hemos tenido la voluntad, nos hemos juntado, hemos llamado a Guiraldes para que venga hasta Moreno, hemos tenido una reunión, lo ha recibido la Intendenta también, así que todas las acciones que nosotros pudimos llevar adelante la hicimos. Ahora, fue un año complicado la verdad, y este año vamos a avanzar para que el Museo se quede, esa va a ser la voluntad política de la Municipalidad.

Cuando te llegaron las fotos del cartel de venta, ¿te comunicaste con Guiraldes?

Hemos tenido una reunión con la Intendenta, entiendo que el próximo lunes se producirá la reunión.