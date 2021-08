«Nos rechazan la lista porque los números a Mariel Fernández no le cierran y tiene miedo a perder»

La Esperanza de Todos recibió el rechazo . La Junta Electoral del Frente de Todos le bajó la lista que quiere competir en interna con Mariel Fernández. Una acción de política previsible, tanto como buscar en la Justicia electoral un canal «de solución». Pero más allá de estos «pasos» esa estructura de militantes, hombres y mujeres, sostiene que la pelea y batalla no finaliza en esta contienda sino que arranca. Anahi Sanchetta ofrece un adelanto de la entrevista que se emitirá mañana a las 21 horas en el programa televisivo Quórum (por Desalambrar y Canal 6): «Esa negación por parte de la Junta Electoral tiene que ver con la cuestión de inseguridad (electoral), que los números no cierran y me parece que hay miedo de que otros actores políticos que están tomando más vuelo pueden llegar a ganar las elecciones«.

¿Me estás diciendo que no le cierran los números a Mariel Fernández?

Sí. Esto lo vemos porque hay una imagen negativa, sabemos lo que dicen los vecinos /as. Nosotros vivimos en los barrios y estuvimos haciendo recorridas, las referentes de los merenderos nos dicen lo que está pasando pero además lo vivimos, en mi caso no dejé de vivir en el barrio y las problemáticas las sufro en carne propia.

