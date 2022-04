«Nos roban pero cuando vamos a la Comisaría nos tratan como si nosotros fuésemos los ladrones»

¿CRECE LA INSEGURIDAD EN MORENO CENTRO? –

¿Hay una sucesión de robos a comercios de Moreno Centro que no tienen radicadas las denuncias?

En menos de tres meses la Parrilla El Bodegón del Gordo fue asaltada en dos oportunidades, por la noche, fuera del horario de atención al público. Marcelo Gómez, responsable del comercio, realiza una serie de preguntas inquietantes, haciendo centro cada una de ellas en el patrullaje de la policía:

En plena pandemia y hasta hoy ¿tres veces asaltaron la parrilla?

Tres veces, desvalijarla, llevarse todas las cosas. Pasa en todos lados igual pero estamos en el Centro de Moreno, yo te invito a vos o a cualquiera que vea durante el día o la noche si pasa algún policía.

¿Pasa algún policía?

No. Yo estoy desde las 7 y hasta las 20 horas. Empecé a dar vueltas a la noche porque esto me tiene loco ya. Te descuidás, y no solo a mí, varios que no hacen la denuncia porque encima vas a la comisaria y parece que el ladrón sos vos, te verduguean, no te atienden, te tratan mal. Es más, el robo anterior tuve que manejarme de otra manera, buscar respuestas en la DDI de Rodríguez, se preocuparon los muchachos, tuvieron un buen resultado. Pero no puede ser esto, en la Comisaría te tienen que atender. Cuando vas a radicar una denuncia parece que le estás pidiendo un favor y ellos están ahí para atendernos a nosotros.

Lo que ocurrió el lunes a la madrugada, una pareja que ingresa por la puerta, bajan las trabas y lo que se ve en las imágenes es tranquilidad

Sí, re tranquilos. Ni problema se hacen, porque ellos cuando van a robar van tranquilos. Es un trabajo de ellos.

¿Esa tranquilidad que no va a pasar nadie que puede ver, la policía no hace ronda?

Lo lógico, acá saben que no pasan, ese es el tema.

Hace muchos años que estás laburando en este mismo lugar, ¿es un problema endémico?

Pasó siempre. Es más, vos vas al centro de Moreno a la zona de bancos, ves a una policía con el teléfono o un policía con el teléfono en la mano, no te hablan. Caminás el centro de Moreno y están ocho policías en una esquina, cuatro en otra ¡olvídate, no hay más! Cuando no se le ocurre parar en la salida de Moreno, en el puente, hay un montón de patrulleros, todo ¿y en Moreno centro o en un barrio?

Estos robos no solamente son en la parrilla, sino que está pasando acá pero no hacen la denuncia ¿ayer fuiste a hacer la denuncia?

No ¿Para qué? Para que me pase lo que me pasó la otra vez, que me traten mal. Tenés que venir mordiéndote, por el temperamento que tengo yo, y después los quilomberos somos nosotros, los que hacemos la denuncia.

¿Es como una zona liberada en una franja de tiempo? Porque si vos me decís que esto se repite, el modus operandi casi igual y en un horario…

La policía, no son todos iguales. Ocurre que si un efectivo mata un pibe que está robando al otro día hay una marcha pidiendo justicia. El policía termina preso, porque el pibe era bueno, trabajaba, llevaba el pan a la casa porque tenía hijos, claro que lo hacía choreando. Así como digo que hay policías buenos, también te digo que hay policías malos, muy malos, muy malos.

¿Cómo seguís?

Laburando.

¿Algún tipo de cuidado?

Por más que tengas cuidado, tengo alarma, perro… es lo mismo. El barcito de la vuelta, el peluquero de allá la esquina, el kiosco de allá la vuelta, la casa de celulares, empezamos a hablar y hay un montón de comercios asaltados.