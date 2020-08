0 shares







TRABAJADOR, DELEGADO GREMIAL DE ATE –

El recorrido importa. La información es vital. La expresión de Marcos López que transita el aislamiento en el predio del SATSAID (Sindicato de Televisión) indica que su caso es leve, aunque lo grave en su testimonio pasa por la vulnerabilidad y la exposición con la que se encontró (él y sus compañeros): «Ahora me encuentro en el hotel del Satsaid en La Reja, estoy cumpliendo el aislamiento acá, me acaban de trasladar hoy (ayer jueves por la tarde) después de haber estado dos días en el hospital de Moreno.

Contame como fue todo el proceso para llegar a esta información que te da de Covid positivo ¿qué es lo que pasó, dónde trabajas y qué ocurrió en este tiempo en esta semana a propósito de la información o no información de casos positivos?

Yo trabajo en Espacios Verdes desde hace doce años y resulta que hace un par de semanas un compañero no empezó a venir, dijo que se fue a hacer un trámite y después me entero por rumores que tenía Covid positivo. Lo llamo y me confirma que tiene coronavirus. Yo soy delegado de ATE, hago una reunión con los Jefes y con los compañeros y digo que hay un caso positivo, donde el jefe es Abel Vega y me responde ‘yo lo aisle no es caso positivo todavía, la que tiene es la mujer’ pero yo me comunique con el muchacho y me dijo que sí que era positivo. Seguimos laburando, no se tomó ninguna medida. Pasó una semana, otro compañero dejó de venir y también pregunto porqué no viene y me dijeron que había sacado un préstamo por Internet y le depositaron en otra cuenta y que estaba viendo si podía recuperar la plata, pero el domingo pasado me entero que el día viernes le había dado Covid positivo. El lunes voy al laburo, llego tarde y me voy a laburar con los pibes y le empiezo a comentar a los compañeros que había un segundo caso y estamos todos preocupados. Llamo al secretario general de ATE para ver cómo hacer, terminamos de laburar eso fue el lunes. Hacemos una reunión donde dicen que los que tuvieron contacto estrecho con este pibe se tienen que hacer el hisopado. Nos mandan con la camioneta al Hospital de Moreno y nos dejan en la puerta y quedamos deambulando con otro compañero, lo cual tendrían que haber mandado un encargado con nosotros o como jefe llamar una ambulancia y que nos vaya a buscar.

Que crees que ha pasado en todo este tiempo, lo que vos me estás describiendo que Abel Vega no quiso compartir esa información tan sensible con el resto de los trabajadores mientras desempeñaban funciones ¿que explicación le encontrás?

Lo que yo encuentro es que no quiso dar conocimiento, ocultó todo, minimizo la situación, una situación tan grave porque lamentablemente se puede estar infectando un montón de gente. Es más, mis compañeros siguen laburando hasta el día de hoy y viajábamos en la camioneta todos amontonados, nos juntamos en el lugar de cambiarnos que también es pequeño, se junta gente de la mañana y la tarde; de la tarde son 40 personas y en la mañana serán 15, nos juntamos todos ahí y no se está cumpliendo ninguna medida de prevención

Es decir que no hay protocolo

No hay protocolo, te digo la verdad, nos sentimos abandonados de parte del Municipio, no sé si se enteran de arriba, no sé que esté pasando

Ese es el sentimiento, abandono

Nos sentimos realmente abandonados los compañeros de trabajo porque imagínate detrás de cada compañero hay un familiar grande, hay niños en cada casa, hay un pariente que tiene diabetes o algún problema respiratorio, mismo en viajar en colectivos, en cualquier lado sin querés sin tomar las medidas necesarias estamos desparramando el virus más de lo necesario, no se están tomando los recaudos que hay que tomar

Vos sos delegado de ATE ¿qué debería hacer el gremio o los gremios ante este escenario que va reproduciendo en distintas áreas del municipio?

Los gremios tiene que tomar cartas en el asunto urgentemente, no sé que está pasando te digo la verdad, no sé si el mensaje se muere en el camino porque nosotros venimos haciendo varias denuncias y no pasa nada.

Habría que entender finalmente que es la vida lo que está en juego, es una enfermedad complicada, pero desde principio nos dijeron que había que cuidar la vida y lo que vos me estés contando, insisto que hay otros que a lo largo de estos meses fui obteniendo, donde una cosa es lo que se dice y hay una distancia enorme con lo que se hace

Totalmente compañero, algo hay que hacer