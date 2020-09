0 shares







DECLARACIONES DE LA DIPUTADA PROVINCIAL DÉBORA GALÁN –

“Se convocó casi todo el pueblo de Francisco Álvarez por la rabia que genera otro femicidio en Moreno, está todo muy movilizado y es una situación tensa la que estamos atravesando; son horas críticas, esperamos las novedades, ahora sabemos que se identificó al presunto femicida”, expresó Débora Galán, quien retoma los mismos puntos a modo de crítica de aquello que reaparece ante otro femicidio: «La Ley Micaela se empezó a aplicar con mayor intensidad este año, no se terminó de formar a las fuerzas, tenemos que sensibilizar al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal. Acompañamos y asesoramos a personas que sufren violencia de género y dicen que no se las escucha, que esperan horas. El sistema está sobrepasado, cada 29 horas tenemos un femicidio pero además las denuncias aumentaron exponencialmente, tenemos un sistema rebalsado. El Estado tienen que estar presente y no se llega, si bien formó parte de otro Poder, me siento responsable porque trabajamos a diario para erradicar las violencias, acompañando, y no se llega. Es un día muy doloroso, nos sentimos responsables de no haber podido llegar a tiempo. El presunto femicida también es muy joven, ¿qué pasa ahí? Si se hubiera implementado la ESI en los últimos años, tendríamos chicos que respeten a sus pares, a los cuerpos de los demás. Estamos viviendo las consecuencias de muchas políticas públicas que estuvieron ausentes muchos años y nos da bronca”, subrayó la diputada provincial.

En los primeros seis meses del año se cometieron 178 femicidios en el país. En el 70 % de los casos, el hecho ocurrió en la casa de la víctima y el victimario fue en el 69 % de los asesinatos la pareja o expareja. Y aunque algunas de ellas habían tenido acceso a la justicia, 34 habían realizado una denuncia previa y 11 tenían medidas de protección, fueron asesinadas.