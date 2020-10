0 shares







EL DAÑO MATERIAL Y HUMANO –

Manantiales no es el único barrio en el distrito que padece el impacto climático. La infraestructura no actualizada durante más de dos décadas explica las consecuencias.

Pero Manantiales es la solución a un conflicto habitacional. Como lo expresamos en su momento, la salida voluntaria de las familias de la Bibiana II era una pieza muy mostrable en ámbitos institucionales y en medios nacionales (caso C5N). No hubo violencia ni represión, los derechos humanos garantizados como lo pide la Suprema Corte de Justicia Bonaerense.

Manantiales es la tierra prometida que, mujeres y hombres allí relocalizados, deben pagar. Quienes aceptaron son vulnerables, no tienen ninguna fibra de especulación. A pocos días de un «volver a empezar», la lluvia los doblega. El agua entre por abajo de la casillas, cubre la tierra. El fenómeno revela las precariedad reales y la inclusión deseada como pieza política también se desarma.

Sufren quienes salieron de la Ruta 23. Viviana toma la palabra y le da sentido al padecer, a esa inclusión que los excluye: «La lluvia castigó de costado, tenemos un zanjón y del otro lado el Dique. El agua comenzó a entrar porque esta es una zona de inundación, lo vemos porque las casas de los vecinos están un metro arriba de la línea, pero el gobierno nos dijo que era el mejor lugar y que éramos privilegiadas. Lo que teníamos los /as privilegiados /as está mojado, hay gente que no tiene ni cama seca. Todo es agua..

No fueron evacuados al camping de ATE

Sí, pero también tenemos nuestras cosas, nuestras pertenencias, todo está bajo agua. Vamos ahí a bañarnos, a refugiarnos, no es solución ir a dormir a otro lado y nuestras cosas acá.

Piden ayuda urgente, qué necesitan ahora, hoy

Colchones, frazadas, una olla popular para poder cocinar a toda la gente que necesita comer, botas de lluvia para los niños /as para que puedan moverse. Anoche algunos /as se fueron al camping de ATE, yo me quedé con mi hija porque mi terreno, que antes era un corral de animales, necesita la casilla. El agua ingresó por abajo, todo es terrible. Acá necesitamos que traigan cascotes no tierra porque lo que hace es más barro, cascotes para levantar sobre ese piso las casillas. Esta es la reubicación que nos dieron, nos tiraron en un lugar de zona inundable, no nos merecíamos esto. Esta tierra la tenemos que pagar, firmamos un contrato, pero no se pueden llenar la boca diciendo que nos ubicaron en una zona hermosa porque es inundable.