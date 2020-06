3 shares







RESPUESTAS DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS –

El Dr. Nahuel Berguier entiende todas las problemáticas contenidas en algo que no puede simplificarse en una palabra: inseguridad. Dos situaciones vividas en las últimas semanas ubican a los procedimientos policiales en un terreno que, en algunas provincias argentinas, tienen pruebas fílmicas. En Moreno, Provincia de Buenos Aires, falta ese documento que sirve, no sólo para la difusión, sino como material de defensa ante la evolución de las causas judiciales:

Vamos a un tema en que usted por pertenencia diría ideológica, y conocimiento profesional, sabe lo que significa: causa armada. Cuando publico una nota de un procedimiento en Cascallares sobre 5 personas detenidas por ventas de estupefacientes y tenencia de armas blancas, sale la mamá de uno de los chicos, no solamente a decir que no tienen nada que ver sino que fueron torturados en la Comisaríaa de Paso del Rey. María Insaurralde dice que en la Comisaríaa de Catonas es torturada y sufre todo tipo de vejaciones. ¿Qué hace usted como Secretario y miembro importante del gabinete de Mariel Fernández ante dos situaciones de esta magnitud en un tiempo como el que estamos viviendo?

En este tiempo y en ningún tiempo pueden existir las torturas, trato cruel o inhumano, tiene que haber detenciones, procedimientos legales con el debido respeto de las garantías. Toda causa tiene un procedimiento y para eso están los Fiscales y Jueces de Garantías, después de eso si hay un allanamiento con personas imputadas o detenidas que no tienen nada que ver con el hecho tienen que ser inmediatamente liberadas, para eso funciona el esquema judicial de Fiscalías y Juzgados de Garantías. Necesitamos que sea rápido y eficiente. Ante cualquier situación de denuncia por supuesto que desde el Municipio que no tenemos una injerencia funcional, vamos a decir, que lo que hacemos desde la Subsecretaría de Acceso a la Justicia es ponernos a la disposición de quien denuncia, garantizar que tengan la posibilidad de hacer esas denuncias directamente en Fiscalía obviamente, porque si hay una situación que involucra la Policía no tiene que ser por ese lado

En estos dos casos significaría que las dos víctimas tienen que ir a otra Fiscalía a denunciar que lo que se impute en otra Fiscalía es inexacto, incorrecto o armado.

Es que a mí no me consta que sea armado.

Habrá escuchado a lo largo de su carrera profesional de causas armadas

Lo importante es que cuando hay una causa particular hay que saber dirimir entre imputaciones que después se resuelven con un sobreseimiento de la víctima o del imputado, y lo que implica una causa armada. No todas las causas donde hay un detenido que luego es sobreseído es una causa armada. Cuando hay una denuncia porque se habría específicamente buscado armar una causa, en ese caso hay que investigar en una Fiscalía diferente a la del proceso inicial, hay que distinguir.

Una persona a la que se le vulneraron todos los derechos, no ha tenido garantías de debido proceso, tiene que hacer la denuncia en otra Fiscalía respecto de la causa original por la cual está detenido, con lo que significa hoy la detención en el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo se garantiza que el debido proceso se cumpla si arranca con denuncias de gran peso que tienen que ver con la violación de Derechos Humanos?

Para eso existe la independencia de poderes y de cada Fiscal, existen las distintas instancias que son Fiscalías, Defensorías donde hay áreas específicas de Derechos Humanos para que uno pueda, si considera que le están conculando derechos en determinados procedimientos tiene otros mecanismos para realizar la denuncia. Trabajamos en eso, ante cualquier tipo de denuncia se abre un procedimiento que sigue los canales y debe ser investigado. Creo que el Presidente ha sido claro, los que llevan el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Provincia han sido claros y llevan la misma línea del Municipio que es: están aumentando los detenidos porque hay mayor patrullaje, porque se está haciendo un mayor trabajo y se deben incrementar las medidas tendientes a garantizar la seguridad de la población, siempre en el marco del debido respeto a los Derechos Humanos.

Entiendo ese crecimiento, pero el punto es que una comisarÍa no puede torturar y no se pueden naturalizar apremios legales, por eso le mencionaba el caso del hombre de Cascallares y María Insaurralde en una toma en Ruta 23.

De ninguna manera naturalizamos eso.

Le agradezco que hoy estemos hablando de estos temas gravísimos

No lo naturalizamos, ante cualquier denuncia de estas características nos ponemos a disposición como Municipio, lo hicimos.

¿Qué hicieron con María Insaurralde, con su marido y dos personas que denuncian?

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia estuvo desde el primer día reunida con ella, continúa en contacto. Tomamos contacto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, nos informó que se abrió un sumario administrativo para averiguar que pasó. La Fiscalía General nos informó que se recibió una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria que es un mecanismo provincial que aplica lo que es el mecanismo nacional contra la tortura, en ese sentido se abrió una causa. Todos los mecanismos institucionales relacionados con recibir esa denuncia y saber que pasó se han puesto a disposición. De ninguna manera naturalizamos ni se encubre, naturalizar es lo que hacía Patricia Bullrich que negaba estas denuncias y se ponía de un lado o de otro, nosotros no nos ponemos ni de un lado ni del otro, estamos del lado de la ley. Habilitamos todos los mecanismos para que aquello que se denuncia se investigue, después habrá que ver qué pasa en las investigaciones.

En mi opinión, ante una denuncia de la envergadura del caso de María Insaurralde, que expone cara, cuerpo y todo, es separación de los policías quienes participaron del procedimiento para que la causa por apremios siga el curso natural. Ellos están en el barrio, María y en la zona los efectivos policiales

La denuncia que hacen no tiene identificada a la persona por lo cual tendrá que hacerse una investigación y para eso se abrieron las investigaciones correspondientes.

Se sabe el horario donde participó el personal policial

Hay varias cuestiones, entre otras cosas no hay una declaración, se ha puesto a disposición la Fiscalía y se tendrá que investigar, para eso está el área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿Se le dieron las garantías a María para que pueda hacer la denuncia por apremios ilegales?

Es trabajo de la Fiscalía, nosotros desde la Subsecretaria de Acceso a la Justicia nos encargamos de que esas garantías existan.

El Municipio no puede actuar como un fiscal, pero un fiscal de oficio puede hacerlo

De ninguna manera.

¿Después de una denuncia como la de María Insaurralde no puede un fiscal de oficio actuar?

Sí, puede a partir de una denuncia y así fue, toma de oficio más la denuncia de la (Comisión Provincia por la Memoria contra las Torturas y se inició una causa.

¿Sabe que Fiscal tiene la causa de apremios ilegales?

Sé que la tomo la Defensoría General y creo que la tiene Gabriel López.

¿Está abierta la Secretaría para recibir o ustedes llamar a esas familias y escuchar sus testimonios?

Tenemos las puertas abiertas para recibir a todos, de hecho lo hacemos, por supuesto las investigaciones que se tengan que iniciar se hacen a través del Ministerio Publico Fiscal, estamos en permanente contacto con el área de recepción de denuncias para acercarlo a cualquier vecino/a que tenga un denuncia que hacer.