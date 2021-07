«Nosotros tenemos una clara vocación de poder, de gobernar y transformar la realidad del pueblo de Moreno»

Componer una oposición que renueve la política, que la entienda como una herramienta de transformación. Con tres listas disputando el liderazgo, Julián Cigna encabeza la propuesta que tiene al peronismo, vecinalismo y radicalismo, como tres patas que vertebran lo que define Cigna como «lista de unidad». Como adelanto de la entrevista televisiva que sale esta noche a las 21 horas en Quórum (por Desalambrar y Canal 6), Julián Cigna, joven peronista de 30 años de edad, afirma que la lucha es por fortalecer la oposición, renovarla y preparar una estructura que gobierne en el año 2023: «Hay que renovar la oposición y hay que renovar el oficialismo, y hay que ser oficialismo. Nosotros tenemos una clara vocación de poder, de gobernar, por esta cuestión de poder transformar la realidad del pueblo y creo que tenemos una clara vocación de ser gobierno en el 2023″.

¿Te sentís afectado cuando dicen “Cigna es la derecha”?

No, me parece, como decirlo, que está acotado a una falta de análisis real. Yo me preguntaría si la derecha es la que hizo que Cuartel V viva en las situaciones que está; la derecha que hace que la clase trabajadora esté puesta a la situación en la que vive, a la inseguridad, a la falta de infraestructura, a la falta de educación, eso es la derecha en el sentido peyorativo, no ideológico.