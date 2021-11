«Noto la rebeldía en muchos que no están dispuestos a aceptar que nos impongan esta forma de vivir»

Escucha con atención cada respuesta del candidato a senador provincial Joaquín De la Torre. Cuando llega la pregunta correspondiente al compromiso asumido, Julián Cigna no presenta fisuras al decir «que la política es muy importante para dejarla solo en manos de los políticos». Un pensamiento que tiene conexión con otros dos conceptos y prácticas que no son de campaña: el mejor encuentro con los vecinos es el que no impone fotos. Segundo, no es el cargo ni el resultado electoral sino la responsabilidad que la sociedad deposita en Juntos para construir desde la rebeldía un proyecto esperanzador para el pueblo de Moreno.

Esta mañana Joaquín De la Torre y Julián Cigna, dos hombres del peronismo, establecieron parámetros posibles que, de repetirse el resultado del pasado mes de septiembre, impondrá un enorme sentido de responsabilidad y creatividad política si la dirigencia, en su conjunto, decide no desconocer el mensaje de la sociedad:

La política está llena de cliché, la sociedad también lo percibió. Quisiera saber cuál es el cliché más importante que escuchaste en Moreno, en la campaña y si hay algo de lo que está diciendo Joaquín de La Torre, porque están trabajando juntos, porque la experiencia de él sirve muchísimo, para recuperar la educación, el trabajo, mi hijo el Doctor, te diría Moreno trabajo.

Creo que el cliché más instalado en la política de Moreno es la sobreactuación de un intento, de una réplica de lo que fue la justicia social, de lo que fue un estado que estaba presente pero para transformar. Hoy el Estado está presente pero si se quiere como un instrumento para dominar a la gente y no para darle la autonomía que necesita y que es lo que quiere. Esto que estaban hablando que es ‘mi hijo el doctor’ es decir que el futuro de mi familia, de mis hijos, yo me voy a sacrificar para que ellos estén mejor el día de mañana, y en la Argentina supimos tener un Estado que garantizaba eso con la educación y el trabajo como los dos máximos ordenadores sociales. Son las grandes falencias que tiene Moreno, el Conurbano profundo y la provincia. Creo que es muy difícil hoy en este contexto que hubo de apatía, tal vez de descreimiento general de la política, volver a generarse un vínculo genuino, por eso creo que se gana en el cuerpo a cuerpo.

Y sostenerlo en el tiempo, veo en general las fotos de figuras, acompañados por muchas personas como indicando llegamos, y considero que eso también no va más, con independencia del resultado. Es una cuestión de tiempo…

Mucho del problema de la política es que hace todo para la foto. Para los flyers y para la foto, para mostrarlo y no para transformar. Yo digo que cuanto más hago política y lo hacemos, es cuando no sacamos la foto. Cuando más construimos de abajo hacia arriba y creo que es la forma de generar el hecho colectivo que le falta a la sociedad. Y el desafío más grande que tenemos hoy los militantes es hacer que el común de la gente se involucre en el debate y ahí vamos a construir una nueva forma de hacer política, otro vínculo y una nueva cultura política que en definitiva es lo que nos falta.

Comprender las urnas será una materia para los que aceptan la incomodidad del cargo y la función

Creo que si hay un mensaje que nos dejó el pueblo, la sociedad en esta elección, es que nosotros ganamos la interna en Moreno, es esa palabra, la responsabilidad de construir una alternativa política en Moreno. Tenemos una oportunidad histórica para hacerlo, y creo que la sociedad al darnos ese rol nos dio lo más caro que te puede recibir un dirigente político que es el ser un instrumento de esperanza para generar otra cosa distinta. Esa responsabilidad se mide en función de la prioridad con la cual uno ordena las cosas, quiero decir, acá hay que entender que la gente de Moreno está viviendo muy mal, vive mal y creo que algo peor que eso es que encima se está acostumbrando a vivir mal. Y algo peor todavía es que se resigna a la idea de creer, que no se puede cambiar. Eso es lo que nosotros tenemos como desafío, volver a dar un mensaje de esperanza, y lo vamos a lograr, la dirigencia lo va a lograr en la medida que incluya en el debate a la sociedad, y segundo que construya de otra manera, y no es la renovación de una cara o de una generación sino en la renovación de nuevas prácticas, de querer construir la política de otra forma, de no repetir los modos con los cuales se viene haciendo.

Julián Cigna entrega una buena hipótesis como conclusión de la entrevista: «Lo que noto es la rebeldía en muchos que están muy incómodos por la realidad que se vive, pero no están dispuestos a aceptar que nos impongan esta forma de vivir, la esperanza se va a expresar a partir de esa rebeldía. Moreno es un lugar muy inseguro, con muchas incomodidades como lo señalaste, pero con un montón de potencialidades para poder crecer y transformarse, creo que el desafío de quien gobierne es darle un proyecto al distrito, algo que desde hace muchos años no lo tiene. Hablo de un proyecto desde una mirada regional y local, un modelo de gestión distinto, y también salir un poco de la agenda de la política y su microclima, los temas que la gente nos plantea a nosotros y que no aparecen en algún titular, hablo de la recuperación de los chicos que atraviesan adicciones, abuso sexual infantil, cuestiones que están en la piel sensible de la sociedad pero no en la agenda política. Ese es nuestro desafío, por eso le pedimos a la gente que nos de la responsabilidad de resolver los problemas porque lo vamos a hacer con compromiso y juntos a ellos, no hay otra forma. La política es muy importante para dejársela solo a los políticos.

Joaquín De la Torre, pide respetuosamente, unos segundos para respaldar el compromiso que la frase final de Cigna plantea: «Nosotros no queremos ganar las elecciones, lo que queremos es asumir las responsabilidades para ayudar a solucionar los problemas de nuestra gente».

