Noviembre, fuga de gas en la Escuela 52, Moreno Sur

«Avisaron que había fugas de gas y comenzaron a sacar a todos /as los /as niños /as para afuera«. Así lo relata una mamá que al recibir la noticia salió corriendo a buscar a sus niños /as. En ese encuentro percibe el «temor y susto reinante» afuera del establecimiento tras activarse el protocolo de evacuación.

Pero no solo es ese miedo que invariablemente conduce a la explosión que se llevó las vidas de Sandra y Rubén sino también al pedir que «los nombres que cuentan lo ocurrido» no integre la nota.

La fuga sucedió esta tarde alrededor de las 15 horas y, afirma otra integrante de la comunidad barrial, que este año ya se produjo un incidente de similar característica pero en el horario matutino.

Mañana no habrá clases porque el paro que convoca la Multicolor, oposición a la Celeste que conduce SUTEBA, parece tener una alta efectividad. En ese marco, un papá de la Escuela 52 expresa: «Como mañana ya avisaron que no hay clases espero que se resuelva el problema del gas»