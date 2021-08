«Nuestra lista combina renovación y experiencia»

Acompaña a Leonardo Cóppola en una de las tres propuesta que Juntos lleva al cuarto oscuro el próximo mes de septiembre. Gisele Agostinelli expondrá en la entrevista que se emite esta noche a las 21 horas en el programa Quórum (por Desalambrar y Canal 6) la importancia de la interna, los hábitos y costumbres que se suben a las redes como parte de la vieja política, el valor de la renovación generacional y el desafío de construir una alternativa opositora que aspire a gobernar. Respecto a la interna, Agostinelli remarcó que su lista es renovación y experiencia: «A diferencia de las otras listas que si bien contienen bastante renovación creo que la nuestra lo que incluye es experiencia que es algo fundamental en un cuerpo legislativo. Lo digo porque me pasó a mi, pero también a otros /as que, en algunos casos, terminan el mandato sin entender el funcionamiento administrativo porque cuando estás ahí te das cuenta que hay cosas que no están en ningún libro. Por eso digo que la experiencia es algo fundamental».

