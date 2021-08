«Nuestra lista es armónica y tiene como objetivo alcanzar el poder»

Un punto central, argumentado en varias oportunidades, expresado en el recinto de sesiones, dicho en voz baja y también en ocasiones donde la fuerza cobra vitalidad: renovar la forma de hacer política que tiene la oposición.

Gisele Agostinelli, actual legisladora, es la número 2 en la propuesta que lidera Leonardo Cóppola para afrontar la interna de Juntos: «Estoy muy feliz de que se dé una interna dentro de Juntos por el Cambio, más allá de poder liderar y encontrar quien lidere, me parece que es importante la interna para poder construir las alternativas y dirimir esas diferencias. En mi caso, he tenido diferencias dentro del Concejo con mi propio bloque que se pueden ir subsanando, pero hay diferencias que plantean la forma de hacer política y ahí es donde la gente tiene que elegir».

Hay un denominador común en las tres listas, la renovación. Julián Cigna encabeza una renovación, está Coppola, que para mí no es un hombre viejo de la política sino que hace muchos años que está en la política, y del otro lado, Demián Martínez Naya. Hay algo ahí condensándose, hay que ver si después esto que es denominador común, hace que tras las PASO aparezca la unidad, una palabra tan utilizada en la política

Lo que vos decís la renovación es algo que he peleado tanto, que he batallado tanto, que se diera una renovación en la oposición que hoy celebró las tres listas, porque en las tres listas vos encontrás renovación. Quizás la nuestra con un poco más de experiencia que las otras listas, pero la verdad es que en las tres podés encontrar renovación. Ahora, el post, a mí me pasó esta semana que hay algunos que siguen practicando esa vieja forma de hacer política que es agredir al otro, algo que la sociedad está cansada, cuando vos vas a los barrios, charlás con los vecinos, los vecinos no te preguntan ni de que partidos sos y con quién estás, te plantean sus problemas, quieren soluciones para sus problemáticas y hay un sector de la política que todavía no comprende eso, cuál es el rol del político y eso es lo que a mí parece nos va alejando cada vez más entre la sociedad y el político y la política. Me parece que hay algunos que todavía no lo comprenden, pero hay otros que sí. Te decía que esta semana me pasó que extrajeron un fragmento de algo que dije en la sesión, una oración para salir a pegarme, a bardear por las redes y la realidad que parte de esa misma lista salió a solidarizarse enseguida, entonces me parece que hay una renovación, me parece que hay gente que está planteando una forma distinta de hacer política y eso es para celebrar.

La renovación no está garantizada solo por la edad

Para mí la política es una herramienta de transformación, de transformación social, no es un beneficio ni personal, ni un beneficio partidario entonces creo que hay muchos que todavía no logran entender eso y siguen haciendo esas viejas prácticas, tanto de lo que es Juntos por el Cambio como del otro lado, yo estuve dentro de un Concejo que seguía manteniendo las mismas prácticas que la vieja política, y la sufrí, las padecí y por suerte se van rompiendo determinadas cuestiones. Me parece que eso se construye con la práctica diaria, con el proponer, el hacer y hoy te puedo decir justamente como hablábamos recién, esto de que hay renovación dentro de las listas pero hay renovación en la práctica de hacer política y eso para mí es fundamental y la verdad que me pone muy contenta.

Eso también es saludable, aceptar que la diferencia enriquece si se toma la naturaleza de lo que es una diferencia, ¿cuando la oposición se asume en una búsqueda sensata del poder, no solamente ser testimonial sino pelear por el poder?

La lista que nosotros conformamos brega por eso, busca ese objetivo y es la consolidación, en nuestro caso es una lista muy plural, que incorpora diferentes sectores, diferentes pensamientos, que permiten enriquecer el debate pero que está muy armónica y que tiene un objetivo en común no son solamente estas elecciones sino trabajar en pos de lograr el poder que es lo que te permite realmente transformar la vida de la gente.

¿Te hace un poco de ruido que el PRO haya impuesto a Santilli? Es como si mañana, si hubiese ocurrido no, que todo el PRO dice es Naya el que encabeza, sin olvidar que esa familia es de Paso del Rey y Demián es de Moreno y trabajó en CABA. Lo pregunto por ese concepto de los «paracaidistas» porque Santilli es eso, sin lugar a duda

Yo la verdad, siéndote totalmente sincera, no tengo injerencia sobre lo de arriba, sí tengo injerencia sobre lo de abajo y creo que justamente mi decisión de ocupar este lugar hoy es justamente dar esa pelea, así como en su momento dí la pelea para que se dé una renovación dentro de la oposición, hoy mi pelea es contra aquello que le hace mal a la política. Que venga una persona seis meses antes, desconociendo el territorio, diciendo que con un relevamiento vos conocés Moreno o diciendo que un chico de los barrios más humildes pueden acceder a ganar en dólares desde su casa, sin entender que hoy una familia para poder alcanzar a estudiar, algo tan básico como es la educación, tiene un celular para cinco chicos, que muchas veces no tiene wifi o no tienen la plata para ir a sacar fotocopias o no llega al wifi al barrio digo, en cuantos barrios no llega hoy el wifi. Entonces me parece que es desconocer el territorio y me parece que eso le hace mal a la política y sobre todo a Juntos por el Cambio creo que le hace mal. Porque. creo que hay una concepción de que Juntos por el Cambio pertenece a un cierto sector de la sociedad, para mí errado, yo no creo que sea así, en nuestra lista se puede visualizar, pero socialmente también se puede visualizar y me parece que estas cosas hacen que la gente después termine pensando y ahí vienen, por decirlo de alguna manera, los chetos de Capital y no es así. El territorio hay que conocerlo, hay que caminarlo, hay que hablarlo. hay que estar de cara al vecino y entender qué es lo que sufre, qué es lo que padece, cómo lo padecemos todos los vecinos. Cada vez que salimos a la calle nos encontramos con los mismos problemas de inseguridad, de las calles, de cualquier tipo de problemática que hoy tengan los vecinos, cualquiera que lo vive en lo diario sabe de qué se trata.

Es una forma de responderme que lo de Santilli en Provincia, es como la de Naya en Moreno. Fuiste elegante para responder, leí bien, no voy a repreguntar porque es claro, si hay alguien que no conoce la Provincia de Buenos Aires y quiere hacer campaña en la Provincia Buenos Aires, dos meses antes, es como si Naya dos meses antes quisiera hablar de Moreno y Moreno es amplio, imagínate la Provincia de Buenos Aires

