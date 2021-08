«Nuestra lista es la única que tiene experiencia y renovación»

Desafía conociendo la respuesta y lo hace para que nadie dude del sentido de pertenencia. Leonardo Cóppola caminó con Jorge Macri la semana y no dudó en responder que haría lo mismo con el ex presidente de la Nación Mauricio Macri porque su proyecto es ser Intendente en 2023: «Me parece que lo que tenemos que discutir es el proyecto vía al 2023 y lo que se discute en esta PASO, principalmente, es quien lidera ese proyecto del 2023 y nosotros hemos armado un equipo, con muchos actores políticos de diferentes fuerzas, con mucha integridad y principalmente con un vínculo de experiencia y juventud, de renovación, que nos hace encaminar a poder mostrarle al vecino que queremos ser la alternativa para el 2023 y para eso tenemos que liderar este proyecto».

Vos no querías una interna, en la última nota hubo una coincidencia entre lo que decías y Aníbal Asseff, trabajemos la unidad, los dos dijeron lo mismo, pero bueno Santilli es el elegido por Larreta, Jorge Macri depone su candidatura y empezaron a bajarse todos y Santilli. Esta pregunta tiene que ver con algo que vos sostenes como tantos otros dirigentes hombres y mujeres de Moreno, que no sirve instalar a alguien por el solo hecho del marketing político del producto. Para mí Santilli es eso; una repetición de lo que sucedió con Vidal, ¿cómo hacer campaña diciendo que Santilli es la figura, la primera que aparece en la lista, pero ustedes quieren algo mucho más territorial y que sea la renovación de la oposición que ha tenido Moreno en los últimos 25 años?

Yo creo que son dos escenarios distintos, una cosa es la discusión de las PASO en Moreno, de la elección de Juntos en Moreno, que claramente estoy convencido que estamos discutiendo qué proyecto político queremos para los morenenses, por eso nuestra discusión va por ese lado. Me parece que la lista nuestra ha generado esa integridad política de un montón de actores y fuerzas políticas que están en el frente de Juntos y cuando vos ves la lista nuestra incluye al PRO, al Pro Provincial, al Pro Nacional, incluso al radicalismo, muchos actores independientes, hasta tenemos afiliados socialistas de Roy Cortina

Es que hace tiempo Roy está en Cambiemos, en el PRO de Capital

Es una lista con mucha integración y ese es el proyecto que necesitamos construir en Moreno, en la última nota te dije que la historia nos hacía mostrar objetivamente que nosotros habíamos dado en algún momento un salto cuántico cualitativo, que después pudimos dar otros saltos cuanti cualitativo, que nos llevó al 28, 30%, pero que con eso no alcanzaba, no alcanza para ganar la intendencia de Moreno y el verdadero cambio de Moreno se da a través del Ejecutivo. Ese es el nuevo el nuevo paso que tenemos que dar.

Volvió Mauricio Macri después de 40 días que estuvo en el exterior, si tuvieses la posibilidad de hablar con él, le decís ¿venís a caminar Moreno conmigo o no?

Me parece que todos los dirigentes, nacionales, provinciales y hasta municipales, siempre hay que escucharlos, su experiencia, por más que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, también uno puede sacar cosas útiles, y Mauricio me parece que ha cometido errores que lo hemos dicho y que los hemos reconocido, errores que se han cometido, para mí la gente no se equivoca cuando elige a un político, digo eso es la democracia, me parece que si perdimos fue porque hubo cosas que no entendimos o hicimos mal, pero también hay que reconocer que la gestión también tuvo cosas buenas. Cuando está en un espacio político reconoce a su líder político y yo no me voy a correr ni de Mauricio, ni de Jorge, ni de Ritondo, ni de Santilli, ni de ninguno de mi espacio porque me parece que cuando uno representa un proyecto político, representa mucho más que lo representa una persona dentro proyecto político.

El Asseffismo, porque trabajaste y llegaste ahí también al cargo de concejal, ¿el Asseffismo es PRO o siempre ha sido vecinalismo adaptándose a las corrientes nacionales que también han mirado el Asseffismo?

Se lo debería preguntar Aníbal Asseff.

Está bien, vos estuviste ahí, por eso te lo pregunto

Yo creo que el Asseffismo que, sin hacer cuestión de medir algo, me parece que siempre lo dijo, el otro día creo una nota Aníbal si no leí mal, que ellos siempre se referenciaron con el vecinalismo…

La carta abierta al pueblo

La carta abierta que él escribió, siempre referenciada con el vecinalismo, me parece que eso te indica que él mismo hace referencia con un proyecto local y por eso ha tenido la posibilidad de ir cambiando de proyectos, ni para bien ni para mal, decisiones políticas que uno toma.

La lista que encabezás en la interna de Juntos, ¿gana?

Yo te vuelvo a hablar de las fortalezas. Cuando yo te digo del conocimiento territorial y de la historia que muchos tenemos caminando en Moreno, en este territorio, hace una gran diferencia con la lista de Naya y lo marco claramente, pero también me parece que nuestra lista representa esa certificación de conocimiento, experiencia y de renovación. Nos parece que claramente no ninguna de las otras dos listas que puedan referenciar esto.

