«Nuestra lista le da lugar a aquellos /as que fueron usados por la política para hacer llegar a sus figuras»

PARTIDO FEDERAL EN MORENO –

En el primer cuerpo de la boleta legislativa está Miguel Saradi, cabeza del Partido Federal, aspirante a una banca en la Cámara de Diputados, la que supo tener entre el año 2002 – 2003. Se trata de un empresario Agropecuario, Director de la Carrera de Ciencias Políticas y de Gobierno de la UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligió a Julio Bárbaro, histórico dirigente del peronismo. Y esta fuerza que brega por el federalismo y así romper los polos que más traccionan, elaboró en el distrito de Moreno una lista integrada por vecinos /as, trabajadores /as muy vinculados a la organización Los Gallitos de Francisco Álvarez que tiene como figura a Flavia Fernández.

Como precandidato a primer concejal aparece Gabriel Maximiliano Chocobar, trabajador de la salud que desempeña funciones en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega:

¿Qué es o busca representar el Partido Federal en Moreno?

Viene a proponer un cambio distinto y ya se ve formado porque, por ejemplo, yo encabezo la lista, hace doce años que trabajo en el sistema de salud público, por lo tanto, conozco las falencias del sistema. Nuestra propuesta está compuesta por militantes de gran trayectoria, que siempre han sido utilizados por la política para hacer llegar a sus figuras y después los han dejado sin efecto, los han usado en lenguaje técnico.

Es decir que la lista del Partido Federal de Moreno tiene militantes que fueron usados por la propia política de quién, ¿el peronismo?, ¿Cambiemos?, ¿de quién?

Del peronismo, somos peronistas y decidimos darles a esos militantes el espacio, su lugar, son los que están en el territorio, son los que están afrontando los problemas, son los que están en contacto con la gente y buscan respuestas y soluciones. Creemos que la política ya es de todos y tiene que estar cerca de todos y todos tienen derecho a participar, que es lo más importante.

¿Cual es el plan y discurso político para ser una opción al gobierno de Mariel Fernández?

Nosotros la padecemos, no venimos a criticar a nadie, sino que venimos a mejorar las cosas porque creemos que se pueden hacer muchas más cosas. Como vecinos sabemos también las falencias de lo que está pasando con respecto a las calles, a los colegios que hoy no están abiertos y no por la pandemia sino que estamos hablando de infraestructura. Otros aspectos son el estado de las calles, alumbrado, barrido, seguridad, y demás.

Ustedes no vienen a cuestionar sino a ser una opción

Exactamente, somos la opción porque queremos ser la voz del vecino, queremos escuchar, queremos llevar esos proyectos, porque hay un montón de gente que hoy por hoy está con ganas de ayudar pero no se siente identificado en un espacio, sabiendo el sectarismo que hay, y también queremos que las organizaciones nos acompañen porque sabemos que hay mucha gente que tiene ganas de trabajar por Moreno y tiene muchos proyectos por presentar y nosotros queremos llevarlos al Concejo Deliberante.

¿Vos sos peronista?

Yo soy peronista.

El gobierno de Mariel Fernández, ¿se inscribe en ese peronismo que ustedes portan que intentan transmitir a los vecinos o no lo ven así?

Y, el peronismo tiene que ser algo constructivo, inclusivo, tiene que estar marcado por el diálogo porque así se genera construcción y nosotros no estamos viendo eso, y tampoco la forma de manejarse que dice el peronismo, pero, al no haber un peronómetro no sabemos, no lo podemos decir, porque un peronista se mide por sus actos y no por sus palabras.

¿Y los actos de gobierno?

Y los actos de gobierno, ya al no dejar participar a las otras organizaciones sociales y al no estar cerca de la gente siendo que es un gobierno que salió de un movimiento social y, ya se está contradiciendo. Y aparte, yo vi una nota justamente en tu programa donde hablaba de un peronismo que no terminaba de morir, me parece que es faltarle el respeto a todos los compañeros que venían militando hace mucho tiempo.

