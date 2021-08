«Nuestro espacio viene a reconciliar a los vecinos /as con la participación pública»

Licenciada en Trabajo Social, dirigenta del Partido Socialista en la Provincia de Buenos Aires, ciudadana del partido de Moreno, hija del concejal mandato cumplido Carlos López, está en la propuesta electoral del Frente Vamos con Vos que encabeza Florencio Randazzo.

Su nombre y apellido se encuentra en el puesto 8 de los /as precandidatos /as a diputados nacionales. Mariana López habla de los resultados que ha dejado la política, las consecuencias más profundas y dolorosas se ven en el Conurbano: «Somos parte de este espacio, también de la construcción que han puesto gran parte de los cimientos de este armado, de la convocatoria también a Randazzo de volver a la política ha sido nuestro compañero Miguel Lifschitz que hoy no está producto de la pandemia y de haber tomado la decisión ética de no adelantarse a las vacunas y haber tenido que transitar lamentablemente la enfermedad y haber fallecido. Pero nosotros como Socialismo tomamos la decisión política de ser parte protagonista de este tiempo de la Argentina, tomamos esa decisión y por eso empezamos a trabajar en esa construcción. Construcción en la que hemos estado desde el comienzo, que nos ha posibilitado hoy ser parte del armado provincial de integrar las listas, en el caso de lo local veníamos construyendo fuertemente con Libres del Sur«.

Ustedes querían las PASO…

Nosotros queríamos las PASO pero porque nosotros creemos que este espacio tiene que ser amplio, tiene que expresar lo que expresamos a nivel provincial. Un espacio donde existe vecinalismo, Libres del Sur, organizaciones sociales, integrantes de la sociedad civil como es el caso de Carolina Castro que viene de sector pyme donde podemos demostrar de que hay un espacio que está comprometido, más allá de las extracciones políticas, en la búsqueda de soluciones a la gente que creo que un poco es la clave de este debate. Me parece que el problema más grande desde la política es el fracaso de la política justamente en dar soluciones a los problemas de la gente. En ese sentido nosotros nos hemos comprometido, a nivel local nos han dado la posibilidad de las PASO, pero desde el lugar que nos toca estar estamos trabajando por hacer crecer esta alternativa no solo de cara a éstas elecciones sino pensando en un proyecto de futuro como lo venimos haciendo ya desde hace 38 años atrás a nivel local, desde el socialismo de 2011 para acá adelante. Creo que la provincia de Buenos Aires particularmente está invisibilizada en los debates políticos pero a la hora electoral, en los momentos electorales recibimos un montón de dinero, sumas exorbitantes, obras, que los vecinos recibimos a bien ante la situación de abandono permanente que tenemos, pero no nos deja de generar violencia, no nos deja de poner mal que los problemas de fondo no se terminan de resolver y que necesitamos empezar a discutir de lleno y de fondo con compromiso de la política qué vamos a hacer con la situación que tenemos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, particularmente a mí me interesa el Conurbano.

AUDIO 1 MARIANA LÓPEZ

A menudo escucho que la propia política devalúa el compromiso de la palabra empeñada, que la ética y la falta de la misma tiene un paquete de justificaciones, ¿qué expresa el frente Vamos con Vos?

Algunas cuestiones son casi de sentido común y también hasta emocionales, porque me parece que uno elige militar en la política, dedicar su vida a la política, entendiendo que hay una posibilidad de reconciliar la ética con la política. O sea que realmente cumpla un rol transformador. La trayectoria también de mi grupo a nivel local, con Ricardo Vago, Carlos López, y tantos otros /as hemos dado cuenta de eso. Pero también creo que este espacio viene a decir cosas de sentido común, hagámonos cargo de los problemas de la gente, estamos entrando permanentemente en debates que no nos pertenecen, de quienes incluso se enriquecen a través de esas discusiones, mientras que la mayoría de la gente la está pasando muy mal y Moreno es uno de los lugares para mí más desiguales de la Argentina. Estamos transitando un proceso donde uno siente que te condenan a la pobreza.

Te condenan a la pobreza…

¿Cómo puede ser que nosotros como morenenses estemos acostumbrados a la pobreza? Yo el otro día estaba mirando las cifras del observatorio de la UCA donde dice que en este momento estamos recibiendo alrededor millones de pesos entre planes sociales y programas asistenciales, sin embargo tenemos las cifras de pobreza más grandes de la historia. Me parece que hay algo que está muy mal.

Randazzo que es la cabeza de la propuesta, está diciendo ‘hay que terminar con los planes’…

Yo particularmente soy trabajadora social te diría: que en este marco de la pandemia claramente no me atrevería ni siquiera a ponerlo en agenda en el sentido de la preocupación de la gente. Hoy hay que resolver la situación urgente de lo que están viviendo, de lo que estamos viviendo todos los argentinos pero particularmente quienes vivimos en Moreno. Ahora, la realidad, hablando con las personas incluso que están siendo asistidas ¿no van a querer trabajar? ¿no van a querer tener la posibilidad de poder irse de vacaciones, de pensar en hacer su casa? ¿de vivir de otra manera? Me parece que hay que empezar a discutir de fondo algunas cuestiones. Nosotros que creemos en un Estado presente, cercano y sobre todo participativo obviamente que queremos discutir con ésta política, porque claramente ésta política está totalmente alejada de lo que nos pasa. Nosotros queremos sumarnos a un espacio amplio para decir esto, para convocar también a los vecinos a que se vuelvan a reconciliar con la participación pública, porque me parece que el daño más grande que ha hecho la clase dirigente, y más allá de hacerme cargo con auto-critica pero no haber tenido que ver justamente, hemos lastimado la experiencia tan rica e importante que es la participación de la comunidad en los asuntos públicos.

AUDIO 2 MARIANA LÓPEZ