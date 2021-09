«Nuestros chicos /as no tienen clases, no saben qué es un maestro, pasan de grado a través de las páginas sociales»

MADRES DE LA PRIMARIA N° 50 LOMAS DE MORENO EXIGEN UNA ESCUELA DIGNA Y SEGURA –

Revivir épocas cercanas, tiempos de presencia frente al Consejo Escolar y exigencia de edificios dignos, habitables. Un grupo de madres de la Primaria N° 50 estuvo en la puerta del cuerpo colegiado donde las imágenes de Sandra y Rubén en ese tramo de Victorica, que lleva los nombres de quienes murieron en una escuela pública, interpelan las partes y el todo.

María Ester Fernández tiene cinco hijos /as en la escuela pública, dos en el nivel Secundario y tres en la Primaria. Es la expresión de la comunidad y denuncia que hace tres años que los chicos no tienen clases presenciales porque «se tapan los baños, porque se llueve, porque la roban, porque no tenemos luz, nunca tienen clases nuestros hijos, nuestros hijos pasan de grado a través de la páginas sociales, del Facebook, del Whatsapp, nuestros chicos no tienen clases, no saben que es un maestro. El maestro de nuestros hijos son los papás, abuelos, los tíos, los hermanos más grandes. Nosotros queremos colegio para nuestros hijos por eso estamos reclamando en el Consejo Escolar de Moreno»

¿Qué le dijeron hoy en el Consejo Escolar?

Que el dia jueves se van a reunir con nosotros en la escuela 50 y vamos a esperar. Y si no es así, vamos a ir hasta las últimas instancias. Vamos a ir a La Plata en un micro toda la escuela 50 para reclamar. Vamos a ir al gobierno de la Provincia a reclamar esto. No puede ser que los chicos no tengan clases.

¿Qué respuestas le dieron cuando le preguntaron que no hicieron nada durante los dos años de pandemia?

Porque dicen que no había empresas que trabajaron esos dos años.

Pero el gobernador dijo que las obras públicas para las escuelas estaban habilitadas

Esa es la respuesta que nos dieron a nosotros ahora, la mentira que nos dijeron. Yo se los dije en la cara que no les creía pero bueno, nosotros somos los negros del barrio ellos son los intelectuales. Una membrana, queremos el techo nuevo, que arreglen la cocina, que arreglen todo de la escuela.

El día domingo, jornada electoral, el precandidato a concejal por el Frente Vamos con Vos, Darío Gómez, dijo a Desalambrar que se encontró con graves problemas que impedían la fiscalización, a modo de excusa o trampa del oficialismo. Se le dijo que había riesgo de derrumbe y por esa causa no podían ingresar a los cuartos oscuros.

Dos días después, las madres, mujeres de la comunidad, denuncian el riesgo de derrumbe por techos que amenazan la caída. Paredes electrificadas y un abandono que no se puede tapar con una mentira de poco vuelo… porque en el territorio no solo no hay presencialidad sino que no hay escuela.