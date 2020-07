22 shares







CLAUDIA SENA EN EL GABINETE MUNICIPAL –

Economía popular, así es la denominación que presenta el gobierno en relación a un fenómeno histórico que, por caso, tiene vendedores que ganaron el espacio, es decir, entienden que cuentan con derechos adquiridos. Para el Departamento Ejecutivo y el IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local), debe tenerse en cuenta y revisado todo para alcanzar «orden y regularización». Esa meta tiene desde este mes de julio la Dirección General de Control Integral de la Vía Pública a cargo de Claudia Sena (ex funcionaria del IDUAR, integrada al espacio que conduce el diputado nacional Walter Correa).

La Administradora General del IMDEL, María Giménez, confirma la creación que asume la tarea que antes poseía Comercio: «Se trata de la Dirección General de Control Integral de la vía pública y está a cargo de Claudia Sena. Estamos a cargo de este gran desafío que es poder darle un orden a la venta en la vía pública que va a tener que ver con espacios feriales, con vendedores ambulantes, con puestos fijos, si es que volvemos a esa modalidad»

Cuál es el plan con aquellos vendedores antiguos, históricos

Se charlara con cada uno de ellos que es lo que estamos haciendo, Claudia se encarga de recibirlos uno por uno, entrevistarlos, ahora justamente que es un momento que no se puede abrir entrevistamos, viendo en que condiciones están y pensando en conjunto con ellos esta propuesta que estamos haciendo.

¿Cómo define usted ‘economía popular’? Si una persona compra productos en un lugar donde los costos son accesibles y lo vende en el partido de Moreno, ¿eso se llama economía popular o el concepto que tienen ustedes es mucho más profundo que para algunos resulta inalcanzable entenderlo?

Por qué va a ser inalcanzable

Porque el capitalismo, por muchas razones es inentendible, no vamos a entrar en ese debate

No, es un concepto que se desarrolló durante estos cuatro años. Son los trabajadores que no tienen patrón, trabajadores que pueden inventarse el trabajo cada día, creo que el macrismo profundizo mucho esa situación, justamente muchos son expulsados de los canales de trabajo en blanco entonces necesitan ganarse el peso cada día y por lo tanto se inventan el trabajo. Pero las características es que no tienen patrón, justamente no están capitalizados, no tienen la posibilidad de alquilarse un local tienen condiciones de excluidos y muchas veces en este sector encontramos productores, revendedores, changarines hay una amplia variedad de trabajadores y trabajadoras, son compañeras que se ganan el mango vendiendo lo que producen, a eso planteamos como economía popular

Lo que va a dejar la pos pandemia va a ser una política muy fuerte de economía popular porque los niveles de desocupación serán altísimos

Tal cual

El plan a desarrollar será, por lo que usted me dice y yo entiendo, un fortalecimiento en la economía popular porque muchísimas familias, compañeros y compañeras, salen de la formalidad para ir a este escenario

Si, vamos a tener que tener una fuerte presencia en este sentido.